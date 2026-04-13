"أشعر تمامًا بما يشعرون به" - دومينيك سزوبوسلاي يعتذر عن "سوء التفاهم" مع جماهير ليفربول، حيث يشرح لاعب الوسط سبب إيماءة "الاستخفاف" التي أبداها بعد الهزيمة المذلة أمام مانشستر سيتي
التعامل مع المواجهة بين المشجعين
وفي معرض حديثه عن المواجهة الحادة خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل المباراة، استغل لاعب خط الوسط ظهوره الإعلامي لتقديم اعتذار مباشر للجماهير. وقد نشأت التوترات في البداية عن الأجواء السامة التي سادت ملعب «إيتيهاد» في 4 أبريل، حيث تلاشت آمال الفريق في الفوز بكأس الدوري المحلي. بعد الهزيمة الساحقة 4-0 أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، شوهد زوبوسلاي وهو يهز كتفيه ويلوح بذراعيه تجاه مجموعة من المشجعين الزائرين الذين كانوا يعبرون عن استيائهم. سرعان ما انتشر الخبر على نطاق واسع، ووصف المشجعون سلوكه بالغطرسة قبل أن يتدخل فيديريكو كييزا.
زوبوسلاي يوضح تصرفاته
قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وباريس سان جيرمان، سُئل زوبوسلاي عن اللحظة المثيرة للجدل التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر، فقال: «ربما كان الأمر مجرد سوء تفاهم بيني وبين الجماهير. لم أقصد أي إساءة، وأنا أدرك ما يمثله النادي بالنسبة للجماهير وما تمثله الجماهير بالنسبة للنادي.
"نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل المشجعين، وإذا كان الأمر مجرد سوء تفاهم، فأنا أعتذر. يمكنهم أن يفهموا أنني أشعر بنفس ما يشعرون به تمامًا. نحن معهم ونأمل أن يكونوا معنا".
تحويل التركيز إلى مهمة الإنقاذ الأوروبية
بعد خروجهم من كأس الدوري، يتعين على النادي أن يوجه تركيزه بالكامل وبسرعة نحو المهمة الصعبة التي تنتظره في دوري أبطال أوروبا. يجد ليفربول نفسه في موقف حرج، حيث يحتاج إلى تعويض فارق هدفين أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في أنفيلد في مباراة الإياب من ربع النهائي. يتعرض الفريق لضغط هائل للتصالح مع قاعدة جماهيره واستعادة أفضل مستوياته. أقر زوبوسلاي بأهمية المباراة المقبلة، مشدداً على أنها تمثل فرصة حاسمة لإنقاذ موسم بدأ مؤخراً يظهر عليه علامات الخروج عن السيطرة.
مطلوب عودة تاريخية
وفي معرض حديثه عن التحدي الهائل الذي ينتظر الفريق يوم الأربعاء، أعرب زوبوسلاي بثقة عن طموحه في تحقيق عودة قوية، قائلاً: "أنا شخصياً أؤمن بذلك تماماً، لأنني أعرف ما نحن قادرون على فعله، وأعرف اللاعبين الذين لدينا، وأعرف العقلية التي نتحلى بها. وهذا ما نحتاجه غداً. سنبذل قصارى جهدنا، وسنقدم أفضل ما لدينا من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90، وربما حتى الدقيقة 120. نحن نرغب في ذلك بشدة".