"أشعر بأنني أكثر حضوراً وتوازناً" - صوفيا ويلسون تتحدث عن عودتها إلى المنتخب الأمريكي للسيدات بعد إجازة الأمومة

تمنح صوفيا ويلسون نفسها بعض الراحة. فقد فازت هذه المهاجمة البالغة من العمر 25 عامًا، واللاعبة في المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات، ببطولات على جميع المستويات، وميدالية ذهبية أولمبية، بالإضافة إلى جائزتي «أفضل لاعبة» في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات عام 2022 و«الحذاء الذهبي» عام 2023، بعد أن سجلت 11 هدفًا مع فريق «بورتلاند ثورنز»، متصدرةً بذلك قائمة هدافي الدوري.

في حين أن كل جانب من جوانب لعب ويلسون ينضح بالرشاقة، من خطواتها المتناسقة إلى اللمسة الأولى التي تتبع إيقاع المباراة، فقد استغرق الأمر وقتاً بعيداً عن كرة القدم حتى تمنح نفسها بعض الراحة.

أعلنت ويلسون عن حملها العام الماضي وابتعدت عن موسم 2025 للرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية (NWSL) بأكمله، وكذلك عن مهام المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات. أنجبت ابنتها، جيجي، في سبتمبر. تلك اللحظة، وما أدى إليها، غيرتها إلى الأبد كشخص وكرياضية من النخبة. الآن، بعد سبعة أشهر من استقبال جيجي في العالم، تلقت ويلسون أول استدعاء للمنتخب الأمريكي وتقول إنها تشعر بأنها في وضع رائع.

وقالت ويلسون لوسائل الإعلام يوم الخميس: "أشعر أنني في وضع رائع حقًا في الوقت الحالي. أعتقد أنني سلكت هذه الرحلة بالطريقة الصحيحة. أشعر أنني في وضع رائع حقًا وقد حققت التوازن بين كل الأمور برشاقة، لأنني رأيت من سبقوني يفعلون الشيء نفسه".