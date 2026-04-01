"أشعر بالحزن من أجل إيطاليا بأسرها" - ليوناردو سبينازولا يتحدث بانفعال بعد "خيبة الأمل الكبيرة" التي تسببت فيها هزيمة "الأزوري" في نهائي تصفيات كأس العالم أمام البوسنة والهرسك
الفشل الثالث على التوالي في كأس العالم
استمر كابوس إيطاليا على الساحة الدولية ليلة الثلاثاء، حيث حُكم عليها بالغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي عقب خسارتها بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك. وعلى الرغم من تقدمها مبكراً في نهائي الملحق بهدف سجله مويز كين، فقد شهدت «الأزوري» طرد أليساندرو باستوني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، لتتعادل البوسنة والهرسك في الدقيقة 79 بهدف من هاريس تاباكوفيتش.
وكانت ركلات الترجيح التي تلت ذلك قاتلة لفريق جينارو جاتوزو، حيث كان ساندرو تونالي اللاعب الإيطالي الوحيد الذي نجح في تسجيل ركلته. ومع إخفاق كل من بيو إسبوزيتو وبريان كريستانتي في تسجيل الأهداف، حجزت البوسنة وتيرينو تذكرة سفرها إلى أمريكا الشمالية بفوزها بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح، تاركةً حامل اللقب أربع مرات في حالة صدمة مطلقة.
سبينازولا يتحدث عن الفرص الضائعة
"بعد 90 دقيقة ونحن نلعب بعشرة لاعبين، تمكنا بصعوبة بالغة من الوصول إلى ركلات الترجيح، وكان لدينا ثلاث أو أربع فرص للفوز"، قال سبينازولا لقناة "RAI Sport" فور انتهاء المباراة. وبدا المدافع متأثراً بشكل واضح بمشاهد الحزن الشديد التي سادت غرفة الملابس، مشيراً إلى التأثير الذي أحدثه هذا النتيجة على اللاعبين الأصغر سناً في الفريق الذين كانوا يأملون في استعادة كبرياء البلاد.
وأضاف: "إنها خيبة أمل هائلة لنا ولعائلاتنا ولجميع الأطفال الإيطاليين الذين لن يشاهدوا إيطاليا في كأس العالم مرة أخرى". "من المحزن جدًا رؤية اللاعبين الشباب يبكون، لكنهم سيحظون بمستقبل أفضل. الحوادث هي التي تحدد نتيجة المباراة، كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً للغاية عندما أصبحنا 10 لاعبين، لكننا ما زلنا صنعنا عدة فرص. لا فائدة من الحديث عن ذلك الآن، فهناك خيبة أمل هائلة. كانت هذه بالتأكيد فرصتي الأخيرة للوصول إلى كأس العالم، لكنني أشعر بالأسى تجاه إيطاليا بأكملها".
يظل غاتوزو متحديًا رغم رحيله
كان المدرب متأثراً بنفس القدر بعد صافرة النهاية، حيث اعتذر للجماهير بينما دافع عن أداء لاعبيه في ظل الضغط الشديد. وقال غاتوزو: «أعتذر شخصياً لعدم تحقيقنا الهدف، لكن هؤلاء اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم». «هؤلاء اللاعبون لم يستحقوا هذا المصير، نظراً لجهدهم وحبهم وتصميمهم. حصلنا على ثلاث فرص، في حين أن معظم تمريراتهم العرضية بالكاد كانت تلامسنا. ما زلت فخوراً بفريقي. لو طعنتني بخنجر اليوم، لن يخرج منه شيء، فقد نفد دمي. كان الأمر مهماً لحركة كرة القدم الإيطالية، ومن المؤسف أن نودع البطولة بهذه الطريقة. فوجئت أنا أيضاً بالشجاعة والتصميم اللذين أظهروهما اليوم. كنا محاصَرين، في الخنادق. ومع ذلك، ها نحن نتحدث عن عدم التأهل إلى كأس العالم مرة أخرى".
وعندما سُئل عن مستقبله كمدرب لمنتخب إيطاليا، أجاب جاتوزو بحزم: "لست مهتمًا على الإطلاق بالحديث عن مستقبلي اليوم."
ماذا ينتظر «الأزوري» بعد ذلك؟
لا يمكن التقليل من أهمية هذا الفشل التاريخي، حيث أصبحت إيطاليا أول بطل سابق يغيب عن ثلاث دورات متتالية لكأس العالم. ومع تراجع احتمالات مشاركة لاعبين مثل سبينازولا في الدورة المقبلة، يجب أن يتجه التركيز الآن نحو إجراء إصلاح هيكلي شامل للنظام الإيطالي. وفي الوقت الحالي، لا يبقى أمام «الأزوري» سوى التفكير في قضاء أربع سنوات أخرى في العزلة الدولية، بينما يستعد باقي منافسيهم التقليديين للمشاركة في بطولة عام 2026.