"أشعر بالحرية التي أفتقدتها" .. فاتي يكشف حقيقة العودة إلى برشلونة الموسم المقبل

بصفته نجمًا صاعدًا سابقًا وحامل القميص رقم 10 في برشلونة، أشاد أنسو بالصعود الصاروخي ليامال في صفوف برشلونة، مشددًا على الموهبة الطبيعية للشاب ونهجه المنضبط في اللعب: "إنه مذهل. لديه موهبة. إنه نجم"، قال أنسو لبرنامج "Què t'hi Jugues!" على قناة SER Catalunya.

في حين أن المهارات الفنية ليامال واضحة للجميع، سلط أنسو الضوء على الجانب النفسي للاعب البالغ من العمر 18 عامًا باعتباره أكثر سماته إثارة للإعجاب. "إنه شديد التركيز وقوي عقليًا. آمل أن يستمر على هذا المنوال لسنوات عديدة ويجلب الكثير من الفرح لمشجعي برشلونة".