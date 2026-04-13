ترجمه
أشرف حكيمي يؤكد براءته في الوقت الذي يتطرق فيه نجم باريس سان جيرمان إلى إحالة قضيته إلى المحكمة بتهمة الاغتصاب
حكيمي يتحدث عن قرار المحكمة
كسر مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي صمته عقب قرار السلطات الفرنسية إحالة قضيته إلى المحكمة. وفي حديثه قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي يلتقي فيها باريس سان جيرمان مع ليفربول، سُئل الظهير عن التطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بالتحقيق الذي يعود إلى أوائل عام 2023.
وبدا اللاعب المغربي مستعداً للأسئلة، حيث حافظ على رباطة جأشه مع التمسك بموقفه الثابت بشأن هذه القضية. وقال حكيمي: "أعلم أن هذه التهمة باطلة. أشعر بالهدوء، وأنا أركز على ما سيأتي بعد ذلك، أما الباقي فأتركه في أيدي محاميي ونظام العدالة".
خلفية الادعاءات
تعود جذور القضية إلى حادثة وقعت في فبراير 2023، عندما توجهت شابة إلى مركز شرطة في نوغان-سور-مارن. وادعت أنها تعرضت لاعتداء جنسي في منزل اللاعب في منطقة بولوني-بيلانكور بباريس. ورغم أنها لم تقدم شكوى رسمية في البداية، إلا أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقاً بسبب خطورة الادعاءات.
وقد أحرزت الإجراءات القانونية تقدماً كبيراً في الأشهر الأخيرة. وبعد فترة تحقيق استمرت ثلاث سنوات، أكد مكتب المدعي العام في نانتير وفريق المحامين الخاص بحكيمي أن اللاعب الدولي المغربي سيُحاكم بتهمة هذه الاتهامات. وقد طلبت النيابة العامة رسمياً إجراء محاكمة في أغسطس 2025 قبل الإحالة النهائية إلى المحكمة الجنائية في وقت سابق من هذا العام.
فريق الدفاع يسلط الضوء على الأدلة المفقودة
وقد دأب الفريق القانوني الذي يمثل المدافع، بقيادة المحامية فاني كولين، على التأكيد بأن القضية تفتقر إلى أدلة موضوعية. ويدعي الدفاع أن الاتهامات تستند كليًا إلى شهادة لا تدعمها أدلة جنائية. وعلى وجه التحديد، أشار ممثلوه إلى أن المدعية رفضت، حسب الزعم، الخضوع لفحوصات طبية واختبارات الحمض النووي التي كان من الممكن أن توضح أحداث تلك الليلة. وكان حكيمي قد صرح سابقاً أنه أبدى تعاونه الكامل مع السلطات، حيث قدم عينة من الحمض النووي وشهادته. وطوال فترة التحقيق التي استمرت عدة سنوات، واصل نادي باريس سان جيرمان دعمه للاعب الظهير، مما سمح له بالبقاء لاعباً أساسياً في التشكيلة الأساسية للفريق.
التأثير على باريس سان جيرمان والحياة الشخصية
بالنسبة لحكيمي، شكّلت المعركة القانونية الجارية عبئًا كبيرًا يثقل كاهله إلى جانب مسيرته البارزة في ملعب «بارك دي برانس». على الرغم من اقتراب موعد المحاكمة، لا يزال حكيمي جزءًا أساسيًا من تشكيلة لويس إنريكي. منذ انضمامه إلى العملاق الفرنسي في عام 2021، كان أداءه ثابتًا، لكن هذه المحاكمة تلقي بظلالها على مسيرته في الدوري الفرنسي. في الوقت الحالي، يؤكد اللاعب أن تركيزه لا يزال منصبًا على الملعب بينما يستعد فريقه القانوني للإجراءات القضائية المقبلة.