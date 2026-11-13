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Yasser Zabiri Achraf Hakimi Yassine Bounou Morocco (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

أشرف حكيمي لا يتوقف: ياسين بونو يجرح ويداوي في مئويته مع المغرب.. وياسر زبيري "عاشق برشلونة الذي لن ينسى مدريد"!

فقرات ومقالات
المغرب
أشرف حكيمي
ياسر زبيري
ياسين بونو
يوسف النصيري
أيوب أوفقير
المغرب ضد النيجر
النيجر
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الهلال
باريس سان جيرمان
الاتحاد

أسود الأطلس يلتهمون النيجر..

عاش الجمهور المغربي ليلة حافلة بكل ما تحمله من معانٍ؛ وذلك خلال مواجهة منتخب بلادهم مع النيجر، مساء يوم الجمعة.

المغرب فاز (5-1) ضد ضيفه منتخب النيجر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

خماسية المغرب في شباك النيجر؛ جاءت بواسطة كل من "ياسر زبيري، أشرف حكيمي (هدفين)، يوسف النصيري وأيوب أوفقير"، في الدقائق 4 و27 و45+3 و77 و90.

وبهذه النتيجة.. وصل المغرب إلى نقطته التاسعة "العلامة الكاملة"، في صدارة المجموعة الأولى؛ بينما تجمد رصيد منتخب النيجر عند 3 نقاط، في "المركز الثالث".

وكما ذكرنا؛ هذه المباراة كانت حافلة بالأحداث المثيرة للمنتخب المغربي، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..

  • imago-sport-1079369616.jpgIMAGO / ANP

    ياسين بونو.. يجرح المغرب ويداويه في مئويته الأولى!

    احتفل ياسين بونو، حارس مرمى عملاق الرياض الهلال، بـ"مئويته الأولى" مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم؛ وذلك في مواجهة النيجر مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

    وفي مباراته رقم 100 مع منتخب المغرب؛ كان بونو يجرح ويداوي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أخطاء في الخروج من مرماه للتعامل مع العرضيات؛ حيث من إحداها سجل النيجر هدفه الوحيد.

    * ثانيًا: منع مجموعة من التسديدات الخطيرة؛ مع التصدي لـ"ركلة جزائية" احتسبت ضد المغرب.

    لذا؛ فإن ليلة بونو كانت رائعة من حيث الفوز ومنع أهداف محققة، لكن دون التغاضي عن بعض الأخطاء المؤثرة التي ارتكبها.

    - أرقام ياسين بونو مع منتخب المغرب:

    * مباريات: 100.

    * دقائق: 8.895.

    * أهداف مستقبلة: 48.

    * شباك نظيفة: 57.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أشرف حكيمي.. "ملك إفريقيا" ينفجر تهديفيًا!

    بعيدًا عن ياسين بونو؛ لا يمكن أن نتجاهل ما قدمه النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

    نعم.. حكيمي واصل انفجاره التهديفي مؤخرًا؛ وذلك خلال مواجهة المغرب ضد منتخب النيجر مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

    وضد النيجر؛ سجل حكيمي هدفين في غاية الروعة، على النحو التالي:

    * هدفه الشخصي الأول: تسديدة صاروخية بعيدة المدى، من خارج منطقة الـ18.

    * هدفه الشخصي الثاني: تسديدة رائعة من "ركلة ثابتة"، خارج منطقة الـ18.

    كما نجح حكيمي في صناعة هدف آخر؛ وذلك لمصلحة المهاجم المخضرم يوسف النصيري، في الدقيقة 77.

    ولا ننسى أنه قبل أسبوعين، وتحديدًا يوم 30 أكتوبر 2026؛ ساهم حكيمي في 5 أهداف مع الفريق الباريسي "سجل 3 وصنع 2"، خلال الفوز (5-1) ضد نادي لو هافر في الدوري الفرنسي.

    ويبدو أن حكيمي، لا يزال يعطي مؤشرات قوية؛ على أنه لابد أن يكون هو الفائز بجائزة "أفضل لاعب إفريقي" لعام 2026، وذلك في الحفل المقرر يوم 2 ديسمبر القادم.

  • FBL-WC-U20-2025-ARG-MARAFP

    ياسر زبيري.. عاشق برشلونة لن ينسى مدريد أبدًا!

    هل انتهى الأمر عند ما سبق؟!.. الإجابة هي لا عزيزي القارئ؛ فمباراة منتخب المغرب ضد النيجر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، كانت مليئة بالأحداث المثيرة.

    المباراة شهدت تسجيل ياسر زبيري، مهاجم نادي راسينج سانتاندير الإسباني المتألق، أول أهدافه الدولية مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

    هذا الهدف سيظل مخلدًا في ذاكرة زبيري إلى الأبد بالطبع؛ لذا سنقول له بنوع من المزاح: "أنت عاشق للعملاق الكتالوني برشلونة، ولكنك مدين لمدريد".

    زبيري اعترف أكثر من مرة بعشقه لبرشلونة، مع أمنيته باللعب معه في يومٍ ما؛ لكن المفارقة هي أن أول أهدافه الدولية مع المنتخب المغربي، جاء بتمريرة سحرية من إبراهيم دياز، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وبصفةٍ عامة.. يعيش زبيري موسمًا مبهرًا في 2026-2027؛ بتسجيله 9 أهداف في 12 مباراة مع راسينج سانتاندير، بمسابقة الدوري الإسباني.

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  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

    النصيري "البديل الأفضل".. والقدر يبتسم لأيوب أوفقير!

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا عن ليلة منتخب المغرب الحافلة ضد النيجر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، دون الحديث عن ثنائي آخر؛ وهما:

    * أولًا: يوسف النصيري.

    * ثانيًا: أيوب أوفقير.

    النصيري عزيزي القارئ؛ ربما هو أفضل بديل في العالم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. النصيري يسجل عندما ينزل كـ"بديل"، في مباريات العملاق الجدّاوي الاتحاد؛ حيث أصبح يعتمد عليه المدير الفني الألماني ينز فيسينج كسلاح فتاك من الدكة، مع تقبل اللاعب لهذا الدور.

    وها هو النجم الاتحادي يكرر الأمر مع منتخب المغرب؛ حيث نزل من دكة البدلاء، ونجح في تسجيل الهدف الرابع في شباك النيجر.

    أما أوفقير الذي يجيد في الجناح الأيمن، وينشط في صفوف نادي ألكمار الهولندي؛ فقد شارك لأول مرة مع منتخب المغرب ضد النيجر، وذلك بعد ساعات قليلة من استكمال إجراءات تغيير انتمائه الدولي.

    أوفقير، الذي سبق له تمثيل منتخبات الفئات السنية الهولندية، اختار اللعب للمغرب؛ ليشارك "بديلًا" ضد النيجر في الدقيقة 75، ويسجل هدفه الدولي الأول.

    ومن المؤكد أن هذا اللاعب، سيقدم إضافة كبيرة للمنتخب المغربي؛ مع منافسة نجم العملاق الإسباني إبراهيم دياز، على مركز الجناح الأيمن.