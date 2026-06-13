فيديو | "سنموت من أجل هؤلاء" .. حكيمي يدافع عن صحفي مكسيكي ويستعد للبرازيل برسالة مؤثرة!

المنتخب المغربي بقيادة مدربه محمد وهبي، تلقى ضربة قوية قبل مواجهة البرازيل في المونديال، بعدما تأكد غياب المدافع نايف أكرد والجناح عبد الصمد الزلزولي من قائمة الفريق بسبب الإصابة.
الجامعة المغربية قالت في بيان رسمي إن الزلزولي يعاني من التواء في الركبى اليمنى، مصحوب بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مما يحرمه من المشاركة في المونديال.
وعلى الرغم من تحسن زميله نايف أكرد واقترابه من الظهور في المباريات، إلا أن وهبي قرر استبعاده وتجنب أي مخاطرة ممكنة، مع استدعاء الثنائي أمين سباعي ومروان سعدان، للانضمام إلى قائمة الأسود النهائية.
ومن جانبه قال حكيمي عن الثنائي المستبعد:"سنموت على أرض الملعب من أجل نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي والشعب المغربي".