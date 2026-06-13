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Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images
علي سمير

فيديو | "سنموت من أجل هؤلاء" .. حكيمي يدافع عن صحفي مكسيكي ويستعد للبرازيل برسالة مؤثرة!

المغرب
كأس العالم
أشرف حكيمي
البرازيل ضد المغرب
البرازيل
نايف أكرد
عبدالصمد الزلزولي

موقف أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إنسانية رائعة، أظهرها النجم المغربي أشرف حكيمي، خلال حضوره للمؤتمر الصحفي لمباراة البرازيل، في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لكأس العالم 2026.

حكيمي جلس بجوار المدرب الجديد لأسود الأطلس محمد وهبي، وذلك من أجل الرد على أسئلة الصحفيين، لتحدث واقعة انتشرت بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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    ما هي القصة؟

    أحد الصحفيين المكسيكيين المتواجدين في قاعة المؤتمر، حاول توجيه سؤالًا لحكيمي مستخدمًا لغة بلاده الأم وهي الإسبانية، ليتدخل المسؤول من أجل مطالبته بتغيير لغته حتى لا يحتاج الجميع لترجمة كلماته.

    سواء اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كانا الخيار الأسهل وفقًا لتعليمات منظم المؤتمر، في الوقت الذي ظهر فيه حكيمي للدفاع عن الصحفي المكسيكي مشيرًا إلى أنه يمكنه فهم الإسبانية ويستطيع الإجابة عليه بالإنجليزية حتى يفهم الحضور ما دار بينهما.

    وترجع إجادة حكيمي للغة الإسبانية، بعد التجربة الطويلة التي قضاها في شباب ريال مدريد منذ 2015 وحتى وصوله للفريق الأول ورحيله إلى بوروسيا دورتموند في 2018.


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  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    رسالة مؤثرة إلى الثنائي المصاب

    المنتخب المغربي بقيادة مدربه محمد وهبي، تلقى ضربة قوية قبل مواجهة البرازيل في المونديال، بعدما تأكد غياب المدافع نايف أكرد والجناح عبد الصمد الزلزولي من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

    الجامعة المغربية قالت في بيان رسمي إن الزلزولي يعاني من التواء في الركبى اليمنى، مصحوب بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مما يحرمه من المشاركة في المونديال.

    وعلى الرغم من تحسن زميله نايف أكرد واقترابه من الظهور في المباريات، إلا أن وهبي قرر استبعاده وتجنب أي مخاطرة ممكنة، مع استدعاء الثنائي أمين سباعي ومروان سعدان، للانضمام إلى قائمة الأسود النهائية.

    ومن جانبه قال حكيمي عن الثنائي المستبعد:"سنموت على أرض الملعب من أجل نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي والشعب المغربي".

  • المغرب على موعد مع التاريخ

    المنتخب المغربي فاجأ الجميع في كأس العالم قطر 2022، بعد وصوله إلى نصف نهائي المسابقة والخروج من فرنسا بنتيجة 2/1، ليحتل المركز الرابع عقب الخسارة من كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

    الفريق حصل مؤخرًا على لقب كأس أمم إفريقيا 2025 بـ"قرار إداري" من الكاف، رغم خسارته أمام السنغال في المباراة النهائية، حيث تم اعتبار الأخيرة منسحبة من اللقاء بسبب الأحداث الجدلية التي وقعت قبل نهاية الوقت الأصلي.

    وعلى الرغم من احتساب اللقب لصالح الأسود، إلا أن الجامعة المغربية أعلنت إقالة المدرب وليد الركراكي، لبداية حقبة جديدة مع محمد وهبي الحاصل على كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    طريق أسود الأطلس في كأس العالم 2026

    الطموحات في السماء، هذا هو الشعار الذي تدخل به المغرب المونديال مع محمد وهبي، وذلك بفضل امتلاكها أحد أهم الأجيال في تاريخ كرة القدم الإفريقية بشكل عام.

    المغرب تقع في المجموعة الثالثة بالمونديال الحالي المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، رفقة كل من البرازيل وهايتي واسكتلندا، ولا بديل عن عبور دور الـ48 بصورة مباشرة دون الحاجة إلى أفضل ثوالث.

    الفريق يبدأ مشاركاته في البطولة أمام البرازيل يوم الأحد 14 يونيو الجاري، ثم يلاقي اسكتلندا السبت 20 من نفس الشهر، قبل اختتام مرحلة المجموعات باللعب ضد هايتي يوم 25 يونيو.


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المغرب
المغرب