أشرف حكيمي وريال مدريد "قصة حب لم تنتهِ".. ناصر الخليفي قد يكافئ فلورنتينو بيريز بـ"الصفقة الحلم" وباريس سان جيرمان لن يخرج خاسرًا!

بين أزقة "فالديبيباس"، وفي ممرات أكاديمية "لا فابريكا"؛ نشأ فتى يحمل حلمًا أكبر من مجرد ركل الكرة، بل أن يسمع اسمه يتردد في جنبات ملعب "سانتياجو برنابيو".

الحديث هُنا عن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الذي بدأ مسيرته في الفئات السنية للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ قبل أن ينتقل إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ثم إنتر الإيطالي وفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وبعد سنواتٍ من التنقل بين الدوريات الأوروبية المختلفة، منذ عام 2018 وحتى الآن؛ يبدو أن حلم حكيمي بكتابة التاريخ مع ريال مدريد، لم ينتهِ أبدًا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رامون ألفاريز، يرغب الظهير الأيمن المغربي في العودة إلى الميرينجي بشدة؛ حيث أنه مستعد لإتمام الصفقة، رغم أن عقده مع باريس سان جيرمان ممتد حتى 30 يونيو 2029.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ العامل الذي قد يُساعد نادي ريال مدريد على إتمام التعاقد مع أشرف حكيمي، وأبرز ضحايا الصفقة..








