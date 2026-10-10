"أشخاص مثل ريو فيرديناند يحرجون أنفسهم!" .. كاراجر يهاجم أسطورة إنجلترا بسبب رونالدو

كما أدلى جاري نيفيل بدلوه في هذه القضية، مُلمّحًا إلى أن رد رونالدو العلني المفصّل لم يزد المشكلة إلا تفاقمًا. وبينما اعترف نيفيل بمحبته الدائمة للمهاجم، أصرّ على أن النجم الكبير يجب أن يُحاسب.

وقال نيفيل: "كان رأيي أنني لن أنتقد أولي جونار سولشاير أبدًا لأنه تصرّف بأناقة كبيرة، سواء كان فائزًا أم خاسرًا".

وأضاف: "مع كريستيانو، الأمر صعب لأنني أحبه، لكنني لا أستطيع أن أشاهد ما حدث في يونايتد خلال فترته الثانية ثم أراه يُدلي بتصريح كهذا من دون أن أقول شيئًا. يجب أن يُلفَت نظره إلى ذلك وأن يُقال له إن الأمر غير مقبول".

وأبرز نيفيل كيف أن ثروة رونالدو الهائلة ونفوذه قد شوّها واقعه، لكنه أشاد بجيسوس لعدم خضوعه لسطوة اللاعبين.

وأضاف: "المشكلة هي، من الذي سيقول له ذلك؟ لن يستمع إليّ أو إليك، لكنني لا أستطيع أن أوافق على ذلك التصريح أو أتظاهر بأنه كان أمرًا جيدًا. إذا كنت تحب رونالدو، فإن ذلك يجعله أصعب في المحبة؛ وإذا كنت لا تحبه، فإنه يجعلك تكرهه أكثر".

وتابع: "عندما يكون لديك مليار جنيه في البنك، وبالإنجازات التي حققها والنفوذ الذي يمتلكه، تشعر بأنك لا تُكسر، تشعر بأنه لا يمكن إيقافك. تظن أنك تستطيع أن تملي على اتحاد أو مدرب ما ينبغي أن يقوله. أنا سعيد لأن المدرب تمسّك بموقفه. لو أنه قرأ تلك النقاط الثماني، لكان قد فقد الكثير من روحه".

وعلى الرغم من الاضطراب الحالي، يبقى نيفيل واثقًا من أن هذا الفصل القبيح سيتلاشى في النهاية إلى الخلفية. وقال: "لا أعتقد أن الأمر لا يمكن إصلاحه. بعد عام آخر، عندما يكون قد اعتزل، سننظر إلى عظمته وكرته، وقد لا يتذكر الناس هذه النهاية".



