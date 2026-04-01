أشاد لي كارسلي بـ"التناغم" بين مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري بعد تألق الثنائي من أرسنال في الفوز الساحق لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا على مولدوفا

يتزامن تألق الثنائي على الصعيد الدولي مع مرحلة حاسمة في مسيرتهما المهنية الناشئة، حيث يواجه لويس-سكيلي مشكلة قلة المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يخوض نوانيري فترة إعارة في صفوف مارسيليا. وعلى الرغم من مشاركتهما المحدودة مع الفريق الأول هذا الموسم، يؤكد كارسلي أن منحهما فرصة اللعب على الصعيد الدولي أمر ضروري لتطورهما والحفاظ على لياقتهما.

وأضاف: "[مايلز] تقدم بسرعة كبيرة، من أرسنال مباشرة إلى الفريق الأول، ووجد نفسه الآن في موقف يفتقر فيه إلى الدقائق في أرسنال، لذا كان التوقيت مثاليًا بالنسبة له. ما يمكنني التحكم فيه هو الدقائق التي أمنحه إياها على المستوى الدولي، ولعبه مباراتين كاملتين (90 دقيقة) في فترة زمنية قصيرة يجهزه جيدًا الآن للعودة إلى أرسنال."