"أسوأ نادي في العالم" .. صلاح يكشف عن اللحظات الصعبة في ليفربول
خاطب صلاح لاعبي ليفربول قبل مشاركته الأخيرة مع النادي في المباراة ضد برينتفورد. وخلال حفل تقديم أقيم في ملعب تدريبات النادي برفقة آندي روبرتسون، حذر المهاجم زملاءه من المتطلبات التي تفرضها تمثيل ليفربول. واعترف صلاح بأن الحياة في أنفيلد يمكن أن تتقلب بشكل كبير حسب النتائج.
وحث اللاعب المصري الفريق على الحفاظ على المستوى المتوقع من النادي بعد رحيله. ويضع رحيله نهاية لفترة ناجحة للغاية في ميرسيسايد. منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، سجل صلاح 257 هدفاً وأصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي.
صلاح يتحدث عن الضغوط التي واجهها في ليفربول ووداعه العاطفي
تحدث صلاح بصراحة عن الأجواء الحماسية التي تحيط بنادي ليفربول والتوقعات الملقاة على عاتق اللاعبين في أنفيلد. كما استذكر المهاجم لحظة وداعه المؤثرة بعد قضاء ما يقرب من عقد من الزمن في النادي.
وقال صلاح: "لا أريد أن أكون عاطفيًا اليوم، لأن غدًا سيكون يومًا عاطفيًا". "لكنني أقدر حقًا كل لحظة قضيتها في هذا النادي. لقد قضيت وقتًا رائعًا معكم جميعًا، وهذا شيء سأحتفظ به في ذاكرتي في المستقبل، لذا شكرًا جزيلاً لكم. آمل أن أراكم قريبًا مرة أخرى".
وأكمل: "انتظروا، هناك شيء آخر أريد أن أقوله. أن تكون في ليفربول، وأن تفوز مع ليفربول، وأن تفوز بالمباريات، هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لك. أعتقد أن هذا هو أفضل نادٍ في العالم عندما تفوز بشيء، وأسوأ نادٍ في العالم عندما تخسر. لذا من الأفضل أن تفوزوا العام المقبل".
أشاد سلوت، الذي قاد ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، بالتأثير الذي أحدثه صلاح خلال فترة توليه المسؤولية وفي تاريخ النادي الحديث.
وقال سلوت للصحفيين: "في الموسم الماضي، قال بنسبة 100 في المائة إن أكثر شيء مميز فزت به هو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي".
وأردف: "الآن يمكنني القول بثقة إن ذلك كان أكثر شيء مميز فزت به في حياتي، لذا سأتذكر ذلك ومدى أهميته في ذلك الموسم للنادي، وبالتالي لي أيضًا، بفضل كل الأهداف التي سجلها".
ليفربول يستعد لحياة ما بعد صلاح
يواجه ليفربول الآن التحدي المتمثل في إيجاد بديل لأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ النادي الحديث. فقد كانت أهداف صلاح وقيادته وخبرته عوامل أساسية في نجاح الفريق على مدار السنوات التسع الماضية.