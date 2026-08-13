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زهيرة عادل

عندما يخيم الظلام شبه الدامس .. تعرف على أسوأ دوري أوروبي "فشل في اللعب بأي بطولة قارية"!

فقرات ومقالات
دوري أبطال أوروبا
دوري مونتينيجرو
دوري المؤتمر الأوروبي
الدوري الأوروبي

الركن الفاشل من كرة القدم الأوروبية..

موطن الدوريات الأقوى في العالم، ومنها نشأت كرة القدم الحديثة، ناهيك عن عظمة بنيتها التحتية وملاعبها، والقيمة السوقية للاعبيها التي لا تضاهيها أي قارة أخرى، ورغم كل تلك النجاحات، لا تخلو أوروبا من دوريات خيّم عليها "ظلام شبه دامس" في كرة القدم!

إنه دوري مونتينيجرو (الجبل الأسود)؛ البلد الذي ظهر من قبل في كأس العالم للمنتخبات ألمانيا 2006، لكن ليس بصورة مستقلة، إنما ضمن اتحاد دولي جمع صربيا والجبل الأسود، وبعد تلك المشاركة، حدث الاستقلال وانفصل البلدان.

ومنذ ذلك الحين لم ينجح مونتينيجرو قط في الظهور بالحدث العالمي، لكنه غيابًا منطقيًا قياسيًا على تردي الأوضاع في الدوري المحلي بالبلد..


  • نشأة دوري الجبل الأسود

    يعد دوري مونتينيجرو حديث العهد، حيث نشأ عام 2006 بعد الاستقلال عن صربيا، بفضل استفتاء شعبي، أُجري تحت إشراف دولي، وأتت نتيجته بنسبة 55.5% لصالح انفصال البلدين.

    ويشارك في الدوري المحلي للبلد عشرة فرق فقط، لكن المنافسة تكون على مدار 36 جولة، إذ يواجه كل فريق الآخر أربع مرات في الموسم.

    أما عن الفريق "المهيمن" على المسابقة فهو بودوتشنوست بودغوريتسا، الذي حصد اللقب ست مرات، مقابل خمس لمنافسه سوتيسكا نيكشيتش.


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    الدوري الأسوأ على الإطلاق

    يضم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 55 دولة، مركز مونتينيجرو من بينها هو الـ53، إذ لا يتفوق سوى على ويلز وسان مارينو.

    هذا التدني في التصنيف، يضاف إليه أنه البلد الوحيد في القارة العجوز، بعيدًا عن الدولة المجهرية (صغيرة الحجم)، الذي لم ينجح أي نادٍ به في المشاركة في دور المجموعات أو مرحلة الدوري بأي بطولة قارية سواء دوري الأبطال، الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.

    اللوائح تنص على مشاركة بطل الدوري المونتينيجري في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أوروبا، لكن أقصى إنجاز تحقق في هذه المرحلة هو الوصول للدور التمهيدي الثالث أو الأخير ثم تفشل المهمة.


  • أسباب تدني الدوري المونتينيجري

    قبل الحديث عن أسباب فشل أندية مونتينيجرو قاريًا، عليك أن تعلم أولًا أن كرة القدم ليست اللعبة الشعبية الأولى في البلاد، إنما تتفوق عليها ألعاب ككرة الماء وكرة السلة وكرة اليد، بفضل النجاحات التي تحققت بتلك الرياضات.

    فيما تدنى عالم الساحرة المستديرة في البلد عطفًا على احتراف المواهب في سن مبكر خارج البلاد، بجانب البنية التحيتية الضعيفة، وفي وقت يكون الجمهور هو الرقم واحد في نجاح أي دوري، يحظى دوري مونتينيجرو بحضور جماهيري ضعيف للغاية، يكاد يكون معدومًا.

    ضف على كل ذلك، الفساد والتلاعب في النتائج سواء من أندية أو لاعبين أو حكام، إذ يتم اللجوء للمراهنات، لتعويض ضعف الأجور.






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