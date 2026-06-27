Getty Images Sport
أسوأ أداء لحارس مرمى في تاريخ المونديال.. موسليرا يعتذر لشعب أوروجواي!
أرقام سلبية وكارثة مونديالية
عاش موسليرا ليلة قاسية بعد أن تسبب خطأ فادح ارتكبه في خسارة منتخب بلاده بهدف نظيف أمام إسبانيا، مما أدى لإقصاء أوروجواي المبكر من دور المجموعات في أسوأ مشاركة لها منذ نسخة 2002. ووفقاً لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد دخل الحارس البالغ من العمر 40 عاماً تاريخ المونديال من الباب الخلفي، وبات أول حارس يرتكب ثلاثة أخطاء تسفر عن أهداف مباشرة في نسخة واحدة منذ 1966. ولم يتوقف الأمر هنا، بل أصبح أكثر حارس يتحمل مسؤولية تلقي أهداف في تاريخ البطولة بواقع خمسة أهداف. هذه الأرقام جعلت الحارس المخضرم يواجه عاصفة انتقادات، لينهي مسيرته الدولية التي شهدت تألقاً في 2010 بصورة مأساوية لم يتوقعها أحد.
- Getty Images Sport
اعتذار علني وانهيار نفسي
لم يتهرب حارس المرمى المخضرم من تحمل المسؤولية الكاملة بعد هذه الليلة القاسية، حيث ظهر في المنطقة المختلطة باكياً ليواجه وسائل الإعلام ويتحدث بشفافية عن خيبة الأمل الكبيرة التي عاشها. وفي حديثه للصحفيين، قال: "لم أكن يومًا من أولئك الذين يختبئون، وطالما اعتدت المواجهة. لم أتخيل قط أنني سأعاني كل هذا الألم بسبب كرة القدم، خاصة بعد كل العمل والتعب والتحضيرات التي بذلتها لأكون في قمة جاهزيتي". وأضاف كاشفاً تفاصيل ما حدث داخلياً: "لقد اعتذرت لزملائي في غرف الملابس فور نهاية اللقاء، والآن أعتذر علنًا للشعب الأوروجوياني بأكمله، رغمًا عن علمي بأن الاعتذار وحده لن يكون كافيًا". واختتم حديثه الحزين: "هذا المركز هكذا دائمًا؛ أحيانًا يعطيك الكثير، وأحيانًا يسلبك كل شيء".
اعتراف بييلسا ونهاية الحقبة
من جانبه، خرج مارسيلو بييلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، ليؤكد ما تم تداوله بشأن التبديل المفاجئ لحارسه الأساسي، مشيراً إلى أن القرار لم يكن لأسباب تكتيكية بل بناءً على طلب اللاعب نفسه بعد انهياره نفسياً. وصرح المدرب الأرجنتيني باقتضاب: "موسليرا هو من طلب استبداله بحلول الاستراحة، وقررت احترام رغبته". ومع تذيل فريقه لترتيب المجموعة، أعلن المدرب تحمله العبء كاملاً لنتائج الفريق، مصرحاً: "الخروج هو مسؤولية إدارتي الفنية بالكامل. الصحفيون والمشجعون يريدون إلقاء اللوم عليّ، وهذا هو الشيء الصحيح الوحيد الذي يتوجب عليّ فعله". وأضاف في تصريح حاسم ينهي رحلته: "كنا نلعب لنحصد 7 نقاط في هذه المجموعة، لكننا لم نخرج سوى بنقطتين، وفترتي هنا ستُذكر على أنها لم تترك شيئًا للكرة الأوروجويانية".
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر الكرة الأوروجويانية؟
بعد هذه النهاية الكارثية، تجد كرة القدم في أوروجواي نفسها أمام مفترق طرق حاسم يتطلب إعادة بناء شاملة لصفوف المنتخب الأول. وسيكون على الاتحاد المحلي التحرك سريعاً للبحث عن جهاز فني جديد لخلافة بييلسا، والبدء في ضخ دماء شابة قادرة على قيادة مشروع رياضي واعد. الأيام المقبلة ستشهد بلا شك قرارات مصيرية لترميم الثقة المفقودة والتحضير مبكراً للاستحقاقات القارية القادمة لتصحيح المسار التاريخي للسيليستي.