"أسوأ أداء شهدته في حياتي": أولي هونيس يثور غضبًا بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل ضد بايرن ميونيخ

في ليفركوزن، حصد تسعة لاعبين من بايرن نقطة واحدة. وبعد ذلك، تركزت الانتقادات على الحكم. كما صدرت انتقادات من أعلى المستويات في نادي بايرن ميونيخ.

أطلق أولي هونيس انتقادات لاذعة للحكم كريستيان دينجرت عقب التعادل المضطرب الذي حققه بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن.

  • ونقلت صحيفة «بيلد» عن الرئيس الفخري لنادي ميونيخ، البالغ من العمر 74 عامًا، قوله: «هذا أسوأ أداء لفريق تحكيم شهدته على الإطلاق في مباراة بالدوري الألماني».

    وكان ذلك بعد مباراة تمكن فيها بايرن ميونيخ من تحقيق التعادل وكاد يفوز بها، على الرغم من تأخره المبكر (أليكس جارسيا، الدقيقة 6)، وعلى الرغم من إلغاء هدفين، وعلى الرغم من طرد نيكولاس جاكسون (بطاقة حمراء، الدقيقة 42) ولويس دياز (بطاقة صفراء ثانية، الدقيقة 84). سجل دياز هدف التعادل 1-1 (69) بعد تمريرة من مايكل أوليسي.

    انتقادات لفينسنت كومباني - الحكم كريستيان دينجرت يعترف بخطأه

    في حين أن طرد جاكسون بعد ارتكابه خطأ فادحًا في وسط الملعب ضد مارتن تيرير كان أمرًا لا جدال فيه، فقد اشتعلت الأجواء في صفوف بايرن ميونيخ بسبب الهدفين اللذين ألغيا لجوناثان تاه وهاري كين بسبب لمسة يد، وبشكل خاص بسبب الإنذار الثاني الذي تلقّاه دياز بسبب ما اعتُبر تظاهراً بالسقوط.

    وقال المدرب فينسنت كومباني، الذي كان يتمنى أن يتحلى الحكم بمزيد من الحساسية، في حديثه إلى قناة DAZN:"لا أحد في الملعب يعرف سبب حصوله على البطاقة الصفراء-الحمراء". "لقد نهض على الفور. لم يحاول حتى الحصول على ركلة جزاء. لقد سقط، وكان هناك تلامس، لكنه نهض على الفور ومع ذلك حصل على البطاقة الصفراء ثم البطاقة الصفراء-الحمراء".

    اعترف دينجرت بعد المباراة بأنه طرد دياز عن طريق الخطأ.

    مسؤولو بايرن يوجهون كلمات تصالحية إلى دينجرت

    وعلى عكس هونيس، لم ينجرف كومباني إلى استخدام عبارات مبالغ فيها رغم كل الانتقادات: "في رأيي، كان أداء الحكم اليوم سيئًا، لكن هذا لا يغير شيئًا من احترامي له. فهذه الأمور قد تحدث."

    كما وجد ماكس إيبرل كلمات تصالحية تجاه دينجرت. تحدث المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن "حوار جيد" مع الحكم ووصف اعترافه في قضية دياز بأنه "مشرف للغاية".

