أطلق أولي هونيس انتقادات لاذعة للحكم كريستيان دينجرت عقب التعادل المضطرب الذي حققه بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن.
ترجمه
"أسوأ أداء شهدته في حياتي": أولي هونيس يثور غضبًا بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل ضد بايرن ميونيخ
ونقلت صحيفة «بيلد» عن الرئيس الفخري لنادي ميونيخ، البالغ من العمر 74 عامًا، قوله: «هذا أسوأ أداء لفريق تحكيم شهدته على الإطلاق في مباراة بالدوري الألماني».
وكان ذلك بعد مباراة تمكن فيها بايرن ميونيخ من تحقيق التعادل وكاد يفوز بها، على الرغم من تأخره المبكر (أليكس جارسيا، الدقيقة 6)، وعلى الرغم من إلغاء هدفين، وعلى الرغم من طرد نيكولاس جاكسون (بطاقة حمراء، الدقيقة 42) ولويس دياز (بطاقة صفراء ثانية، الدقيقة 84). سجل دياز هدف التعادل 1-1 (69) بعد تمريرة من مايكل أوليسي.
انتقادات لفينسنت كومباني - الحكم كريستيان دينجرت يعترف بخطأه
في حين أن طرد جاكسون بعد ارتكابه خطأ فادحًا في وسط الملعب ضد مارتن تيرير كان أمرًا لا جدال فيه، فقد اشتعلت الأجواء في صفوف بايرن ميونيخ بسبب الهدفين اللذين ألغيا لجوناثان تاه وهاري كين بسبب لمسة يد، وبشكل خاص بسبب الإنذار الثاني الذي تلقّاه دياز بسبب ما اعتُبر تظاهراً بالسقوط.
وقال المدرب فينسنت كومباني، الذي كان يتمنى أن يتحلى الحكم بمزيد من الحساسية، في حديثه إلى قناة DAZN:"لا أحد في الملعب يعرف سبب حصوله على البطاقة الصفراء-الحمراء". "لقد نهض على الفور. لم يحاول حتى الحصول على ركلة جزاء. لقد سقط، وكان هناك تلامس، لكنه نهض على الفور ومع ذلك حصل على البطاقة الصفراء ثم البطاقة الصفراء-الحمراء".
مسؤولو بايرن يوجهون كلمات تصالحية إلى دينجرت
وعلى عكس هونيس، لم ينجرف كومباني إلى استخدام عبارات مبالغ فيها رغم كل الانتقادات: "في رأيي، كان أداء الحكم اليوم سيئًا، لكن هذا لا يغير شيئًا من احترامي له. فهذه الأمور قد تحدث."
كما وجد ماكس إيبرل كلمات تصالحية تجاه دينجرت. تحدث المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن "حوار جيد" مع الحكم ووصف اعترافه في قضية دياز بأنه "مشرف للغاية".
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 18 مارس 21:00 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)