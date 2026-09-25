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أسوأ انطلاقة في تاريخ البرازيل.. أنشيلوتي في ورطة بعد التعادل مع أستراليا!
تصاعد الضغوط على أنشيلوتي بعد التعادل السلبي أمام أستراليا
بدأت رحلة السيليساو نحو كأس العالم 2030 بنغمة مؤلمة، بعدما وجد المنتخب البرازيلي صعوبة في ترك بصمة في مباراته الودية الدولية أمام أستراليا يوم الجمعة حيث سجّل كارلو أنشيلوتي أسوأ بداية مشتركة لمدرب في تاريخ البرازيل عقب التعادل 1-1 مع أستراليا في تاونسفيل. وعلى أرضية ملعب تاونسفيل، بدا العملاق الأمريكي الجنوبي متجهًا نحو هزيمة تُحبط المعنويات، إلى أن ظهر رايان في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وبعد الخروج المخيّب من الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026، كانت التوقعات مرتفعة لتقديم أداء مسيطر يُعلن عن بداية جديدة. لكن بدلًا من ذلك، أثار الأداء الباهت موجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجماهير عمّا إذا كان المدرب الإيطالي الأسطوري هو الرجل المناسب لقيادة عملية إعادة البناء.
- AFP
إحصائياً الأسوأ في تاريخ السيليساو
تسلّط البيانات التي قدّمها DataESPN الضوء على حجم الصعوبات التي يواجهها المدرب السابق لريال مدريد وميلان. فبعد 18 مباراة على رأس المنتخب البرازيلي، بلغت نسبة كفاءة أنشيلوتي 63 بالمئة فقط، وهي نسبة تعادل ما حققه كارلوس ألبرتو باريرا في أسوأ انطلاقة على مدى 18 مباراة لأي مدرب في تاريخ السيليساو.
ويقف رصيد أنشيلوتي حالياً عند عشرة انتصارات وأربعة تعادلات وأربع هزائم. وبينما قد تبدو عشرة انتصارات نتيجة محترمة في سياقات أخرى، فإن ثقل قميص البرازيل يتطلب ما هو أكثر من ذلك بكثير. في المقابل، بلغ باريرا حاجز الـ18 مباراة عبر فترتين مختلفتين في عامي 1983 و1991، مسجلاً تسعة انتصارات وسبعة تعادلات وهزيمتين فقط.
الفارق الشاسع بين أنشيلوتي وأساطير الماضي
عند النظر إلى الترتيب التاريخي لمدربي البرازيل بعد 18 مباراة، تبدو الفجوة بين أنشيلوتي وأسلافه واضحة للعيان. يحتفظ فاندرلي لوكسمبورجو بالرقم القياسي لأفضل انطلاقة، إذ يفخر بنسبة نجاح مذهلة بلغت 87 بالمئة بفضل 15 فوزًا وهزيمة واحدة فقط.
حتى المدربون الأحدث عهدًا قدّموا أداءً أفضل بكثير من المدرب الحالي. فقد سجّل تيتي، الذي قاد المنتخب خلال دورتي 2018 و2022، نسبة كفاءة بلغت 83.3 بالمئة في أولى مبارياته الـ18، محققًا الفوز 14 مرة.
كما يجد أنشيلوتي نفسه متأخرًا خلف أمثال دونجا ولويز فيليبي سكولاري ومانو مينيزيس. وتشير الإحصائيات إلى أن المنتخب البرازيلي يمرّ حاليًا بواحدة من أقل فتراته إنتاجية من حيث النتائج، ما يزيد من اشتعال رواية "أنشيلوتي تحت النار".
- Getty Images Sport
طريق صعب ينتظر الإيطالي
مع تزايد حالة الاستياء بين الجماهير، يتعيّن على أنشيلوتي أن يجد طريقة لتحسين مردود فريقه سريعًا. ولا يمنح جدول المباريات الكثير من الراحة، إذ تواصل البرازيل جولتها الخارجية مع سلسلة من المباريات الودية المقررة. فمن المنتظر أن تواجه أستراليا مجددًا في 29 سبتمبر، تليها رحلة لملاقاة الهند في 3 أكتوبر. وباتت هذه المباريات تُعتبر الآن فرصًا حيوية للمدرب كي يُظهر تقدمًا تكتيكيًا ويخرج من القاع التاريخي لمدربي المنتخب البرازيلي.
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