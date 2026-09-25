أسوأ انطلاقة في تاريخ البرازيل.. أنشيلوتي في ورطة بعد التعادل مع أستراليا!

بدأت رحلة السيليساو نحو كأس العالم 2030 بنغمة مؤلمة، بعدما وجد المنتخب البرازيلي صعوبة في ترك بصمة في مباراته الودية الدولية أمام أستراليا يوم الجمعة حيث سجّل كارلو أنشيلوتي أسوأ بداية مشتركة لمدرب في تاريخ البرازيل عقب التعادل 1-1 مع أستراليا في تاونسفيل. وعلى أرضية ملعب تاونسفيل، بدا العملاق الأمريكي الجنوبي متجهًا نحو هزيمة تُحبط المعنويات، إلى أن ظهر رايان في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وبعد الخروج المخيّب من الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026، كانت التوقعات مرتفعة لتقديم أداء مسيطر يُعلن عن بداية جديدة. لكن بدلًا من ذلك، أثار الأداء الباهت موجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجماهير عمّا إذا كان المدرب الإيطالي الأسطوري هو الرجل المناسب لقيادة عملية إعادة البناء.