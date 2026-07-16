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تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | وداع فرنسا يضرب أوليسي وباركولا ونجم سيتي الجديد يثير الشكوك أمام الأرجنتين!
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12كريسينسيو سمرفيل | وست هام وهولندا | 40 مليون جنيه إسترليني
يبدو أن هذا الصيف سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لوست هام، ففي حالة كريسينسيو سمرفيل، يمتلك النادي جناحًا موهوبًا أظهر بالفعل لمحات من مستواه الرفيع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو بشكل شبه مؤكد أنه سيسعى للرحيل عقب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليس ذلك فحسب، بل إن اللاعب الهولندي عزز مكانته عالمياً بفضل أدائه وأهدافه في كأس العالم - ولو نجا الفريق من الهبوط، لكان ناديه قادرًا بلا شك على المطالبة برسوم انتقال أكبر بكثير لردع المهتمين المحتملين.
وقد ارتبط اسم مانشستر يونايتد به بشكل كبير في الأيام الماضية، على الرغم من أن الكثير قد يعتمد على مستقبل ماركوس راشفورد فيما يتعلق بما إذا كان «الشياطين الحمر» سيترجمون اهتمامهم إلى صفقة فعلية أم لا.
و بعد أدائه في كأس العالم، من الإنصاف القول إن سمرفيل كان أحد أبرز اللاعبين في مرحلة المجموعات، رغم أنه لم يشارك في أول مباراة دولية مع منتخب هولندا إلا في أوائل يونيو الماضي.
وبدأ سمرفيل مشواره في البطولة باقتحام منطقة الجزاء والتسجيل بضربة ذكية بقدمه اليسرى في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة ضد اليابان، ثم تبع ذلك بهدف آخر من مسافة بعيدة في الفوز الساحق 5-1 على السويد.
وقد دفع ذلك رونالد كومان إلى إشراك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في التشكيلة الأساسية في دور الـ32، حيث قدم أداءً مفعمًا بالحيوية ساعده في لعب تمريرة حاسمة قبل أن يسدد ضربة جزاء في ركلات الترجيح - لكن ياسين بونو تصدى لها ببراعة ليقود المغرب إلى التأهل للمرحلة التالية.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 30 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 40 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 ملايين جنيه إسترليني)
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11دينيز أونداف | شتوتجارت والمنتخب الألماني | 40 مليون جنيه إسترليني
إذا عدنا بالزمن ثلاث سنوات إلى الوراء، سنجد أن دينيز أونداف كان يقف عند مفترق طرق في مسيرته.
و كان المهاجم الموهوب يحاول جاهدًا الحصول على دقائق لعب مع برايتون، حيث كان يلعب دورًا ثانويًا خلف لاعبين مثل إيفان فيرجسون وداني ويلبيك، وكان من الواضح أن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًّا.
وجاء هذا التغيير في شكل انتقال مبدئي على سبيل الإعارة إلى نادي في إف بي شتوتجارت — وهي صفقة تحولت بعد ذلك إلى انتقال نهائي في عام 2024 — ومنذ ذلك الحين لم ينظر أونداف إلى الوراء أبدًا.
وبتسجيله 19 هدفاً، أنهى أونداف موسم 2025-26 كأفضل هداف محلي في الدوري الألماني، ليأتي في المرتبة الثانية في الترتيب العام خلف هاري كين الذي لا يهدأ أبدًا.
وعلى الرغم من استبعاده من التشكيلة الأساسية في جميع مباريات ألمانيا الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم، أصبح أونداف بمثابة «البديل الخارق» في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، حيث سجل هدفاً وصنع آخر في الفوز 7-1 على كوراساو، قبل أن يغير مجرى المباراة ضد كوت ديفوار عندما دخل من مقاعد البدلاء ليصنع هدف التعادل، ثم سجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بحركة رائعة وتسديدة متقنة.
هذه المساهمات، إلى جانب الافتقار إلى الفعالية الهجومية الذي أظهره اللاعبون الذين تم اختيارهم للعب كأساسيين في الخسارة 2-1 أمام الإكوادور، دفعت يوليان ناجلسمان إلى مكافأة أونداف أخيرًا بإشراكه في التشكيلة الأساسية أمام باراجواي.
ولسوء حظ اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، شهدت هذه المباراة الأداء الأسوأ له في البطولة خلال الخسارة المفاجئة بركلات الترجيح أمام باراجواي، حيث عانى أونداف من صعوبة في الدخول في أجواء المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 63.
ومع ذلك، وعلى عكس العديد من زملائه في الفريق، فقد تعززت سمعته بلا شك بفضل أهدافه الثلاثة في مرحلة المجموعات، ويجب الإشادة بنادي شتوتجارت لتوقيعه عقدًا جديدًا مع اللاعب وترتيب أموره قبل انطلاق كأس العالم.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 30 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 40 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 ملايين جنيه إسترليني)
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10نيكو باز | كومو والأرجنتين | 55 مليون جنيه إسترليني
قد لا يكون اسم «نيكو باز» مألوفًا جدًّا لدى مشجعي كرة القدم العاديين، لكن هذا الوضع من المفترض أن يتغير في الصيف. فلاعب خط وسط كومو، الذي استغنى عنه ريال مدريد في عام 2024، أحدث ضجة كبيرة تحت قيادة سيسك فابريجاس في الدوري الإيطالي.
ويأتي ذلك بعدما لعب دوراً حيوياً في موسم 2025-2026 الذي سجل خلاله 12 هدفاً - أكثر من أي لاعب خط وسط آخر في الدوري الإيطالي- مما ساعد النادي على ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
لا يمكنك أن تشغل مركزاً هجومياً إلى جانب ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين ما لم تكن تتمتع بموهبة مميزة، وهذا بالضبط هو المكان الذي يجد فيه باز نفسه في كأس العالم.
و جاءت أبرز لحظاته حتى الآن وهو يرتدي قميص «الألبيسيليستي» الشهير في شهر مارس، عندما سدد ركلة حرة قوية سكنت الشباك، تاركة زميله الأسطوري في حالة من عدم التصديق.
ومع ذلك، من المرجح أن يضطر إلى الاستمرار في قبول دور البديل المؤثر في مونديال أمريكا الشمالية، حيث لم يشارك باز إلا كبديل متأخر لميسي في الفوز 3-0 على الجزائر، قبل أن يبقى كبديل غير مستخدم ضد النمسا.
وقد شارك أساسياً في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام الأردن - حيث حل محل قائده الأسطوري في مركز رقم 10 - وعلى الرغم من ظهور لمحات من قدراته، فإن اللاعب يعيش حالة من التهميش في المونديال بعد عدم الاعتماد عليه في الفوز الصعب بدور الـ32 أمام كاب فيردي بنتيجة 3/2، كما تكرر الأمر ذاته في الفوز بنفس النتيجة على مصر في دور الـ16 وضد سويسرا وإنجلترا في دور الثمانية ونصف النهائي.
وأما بالنسبة لما يحدث خارج أمريكا الشمالية، تم التأكيد على أن باز سيواصل مسيرته مع كومو بعد أن قام ريال مدريد بتفعيل بند إعادة الشراء بقيمة 9 ملايين يورو، مع إرساله مباشرة إلى الفريق الإيطالي، مقابل مبلغ يقارب 60 مليون يورو، وهي صفقة ذكية من جانب الميرينجي، الذي سيستفيد أيضًا من اتفاق يمنحه خيار إعادة التعاقد مع باز في المستقبل.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 75 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 55 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 20 مليون جنيه إسترليني)
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9برادلي باركولا | باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي | 65 مليون جنيه إسترليني
يبدو أنه من الصعب تفكير نادي باريس سان جيرمان في بيع أحد أكثر اللاعبين موهبةً الذين برزوا في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا هو الوضع الذي يجد فيه بطل الدوري الفرنسي نفسه مع برادلي باركولا.
ويأتي ذلك لأن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ببساطة أبرع من أن يجلس على مقاعد البدلاء بانتظام في الفترة الأخيرة.
ومع وجود خفيتشا كفاراتشيليا وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي كأركان الهجوم الثلاثة للمدرب لويس إنريكي، فقد وجد باركولا نفسه على مقاعد البدلاء في المباريات الحاسمة خلال موسم 2025-26.
ولن يكون هناك نقص في الأندية الراغبة بشدة في التعاقد مع الفرنسي إذا ظهرت أي مؤشرات على إمكانية إبرام صفقة محتملة.
العقبة الوحيدة التي تقف في طريق باركولا لتسليط الضوء عليه في كأس العالم هي المنافسة على المراكز، حيث وضعه ديدييه ديشان على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية لفرنسا في المجموعة الأولى ضد السنغال - وهي المواجهة التي دخل فيها نجم باريس كبديل وأحدث فرقًا شبه فوري، حيث انطلق في الدقيقة 82 قبل أن يسدد كرة خفيفة فوق إدوارد ميندي ليجعل النتيجة 2-0.
كانت تلك المساهمة كافية لإدراجه في التشكيلة الأساسية ضد العراق، وعلى الرغم من أدائه المتواضع على مدار 90 دقيقة، إلا أن ديشان، ربما بشكل مفاجئ، حافظ على ثقته به ومنحه فرصة أخرى للعب أساسيًا في دور الـ32 ضد السويد.
وكان يبدو أنه كلما تقدمت البطولة، كلما زاد اقتناع ديشان بأن باركولا هو لاعبه الأساسي في الجناح الأيسر للهجوم.
وبالفعل، شارك باركولا أساسيًا في آخر مباراتين متتاليتين للمنتخب الفرنسي، حيث ساهم أدائه الحاسم في الفوز على السويد في دور الـ32 في احتفاظه بمكانه في التشكيلة الأساسية خلال الفوز الصعب 1-0 على باراجواي.
ولكن باركولا لم يقدم الأداء المطلوب في مباراة دور الـ16، وبالتالي خسر مكانه لصالح ديزيري دوي في ربع النهائي أمام المنتخب المغربي.
وعلى الرغم من عودته إلى التشكيلة الأساسية في مباراة نصف النهائي الحاسمة أمام إسبانيا، إلا أنه، شأنه شأن معظم زملائه في الفريق، قدم أداءً باهتًا وفشل في التألق في الوقت الذي تقدم فيه الخصم، مما أدى إلى تغيير طفيف في قيمته الإجمالية كلاعب.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 60 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 65 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 5 ملايين جنيه إسترليني)
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8أيوب بوعدي | ليل والمغرب | 70 مليون جنيه إسترليني
لا يوجد الكثير من اللاعبين القادرين على التحكم في نسق المباراة في مواجهة البرازيل، لا سيما عندما لا يتجاوز عمرهم 18 عامًا ولم يشاركوا سوى في ثلاث مباريات دولية كاملة.
و لكن هذا بالضبط ما فعله أيوب بوعدي بأدائه المتميز في المباراة الافتتاحية للمغرب ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم، حيث سيطر على خط وسط «السيليساو» صاحب الخبرة الواسعة، مما لفت انتباه جميع الأندية الأوروبية الكبرى بلا شك.
وفي الحقيقة، كان بوعدي قد دخل بالفعل في دائرة اهتمام نخبة كرة القدم قبل وقت طويل من أدائه الرائع في ملعب ميتلايف، حيث لفت لاعب خط وسط ليل الأنظار بأدائه الناضج في الدوري الفرنسي خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وربما لم يكن أدائه في المباراة الثانية - التي انتهت بفوز صعب 1-0 على اسكتلندا - مثيرًا للعناوين الرئيسية بنفس القدر، لكنه قام بدوره على أكمل وجه، وتدخل بقوة في الكثير من المناسبات لمنع الاسكتلنديين من تهديد مرمى بلاده.
وبعد أن حصل على راحة في مباراة المغرب الأخيرة في دور المجموعات التي انتهت بفوز الفريق 4-2 على هايتي، ظهر بوعدي في أفضل حالاته البدنية ومتحمساً للعب، وبرز في الفوز على هولندا في دور الـ32، حيث بدا واثقاً من نفسه وهو ينقل الكرة إلى الأمام بشكل متكرر، كما قام بحماية خط الدفاع الرباعي في الطريق إلى الفوز الدرامي بركلات الترجيح، قبل أن يشارك ضد كندا لمدة 63 دقيقة في دور الـ16.
وقد ارتبط اسمه بقوة بأندية مثل آرسنال وريال مدريد ومانشستر سيتي، وبعد أن ساعد المغرب في بلوغ ربع النهائي قبل أن تُقصيه فرنسا في النهاية، أظهر بوعدي أنه قادر تمامًا على الصمود أمام نخبة العالم، وأصبح انتقاله الكبير هذا الصيف مجرد مسألة وقت.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 45
مليون جنيه إسترليني القيمة الحالية للاعب: 70 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 25 مليون جنيه إسترليني)
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7يان ديوماندي | آر بي لايبزيج وكوت ديفوار | 90 مليون جنيه إسترليني
لقد احتل اسم يان ديوماندي عناوين أخبار الانتقالات منذ فترة، وليس من الصعب معرفة السبب وراء حدوث ذلك، وسط اهتمام العديد من الأندية بضمه.
وقد وضع المهاجم الإيفواري عددًا من كبار أوروبا في حالة تأهب بفضل أدائه المذهل في الدوري الألماني، وسيكون من المفاجئ ألا يحذو حذو لاعبين مثل بنجامين شيشكو ويوشكو جفارديول ودومينيك سوبوسلاي في السعي إلى انتقال مثير للانتباه بعيدًا عن نادي آر بي لايبزيج في وقت قريب.
وقد واصل هذا اللاعب الموهوب للغاية البالغ من العمر 19 عامًا إظهار قدراته أمام الأندية المهتمة به في كأس العالم، حيث يمكن القول إن ديوماندي كان أفضل لاعب على أرض الملعب في فوز كوت ديفوار 1-0 على الإكوادور، قبل أن يقدم مساهمة حاسمة في المباراة الثانية بالمجموعة ضد ألمانيا، حيث تجاوز يوشوا كيميش على طول الخط وأرسل الكرة عرضية ليسمح لفرانك كيسييه بتسجيل هدف الأفيال في الخسارة الصعبة 2-1.
وبعد أن لعب تمريرة حاسمة في الفوز 2-0 على كوراساو أيضًا، جعلت مستويات ديوماندي في مرحلة المجموعات اسمه يبرز ويسطع بشكل أكبر، حيث أصبح أول لاعب في هذا القرن ينجح في إكمال أكثر من 10 مراوغات، وخلق أكثر من 10 فرص، خلال مبارياته الثلاث الأولى في كأس العالم.
وللأسف بالنسبة لديوماندي وكوت ديفوار، انتهت الرحلة بهزيمة دراماتيكية في اللحظات الأخيرة أمام النرويج بقيادة إرلينج هالاند، لكن ذلك لن يقلل من حقيقة أن الجناح الموهوب قد عزز سمعته وقيمته السوقية في أمريكا الشمالية، حيث يبدو أن المبلغ المطلوب لانتزاعه من نادي آر بي لايبزيج سيبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، مع ترجيح أن يكون باريس سان جيرمان هو الأكثر احتمالاً للانقضاض عليه.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 80 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 90 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 ملايين جنيه إسترليني)
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6مورجان روجرز | أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي | 90 مليون جنيه إسترليني
كان على توماس توخيل اتخاذ أحد أهم القرارات المصيرية قبل انطلاق كأس العالم — هل يبدأ التشكيلة الأساسية بمورجان روجرز أم جود بيلينجهام؟
وكانت هذه واحدة من أكبر المعضلات التي واجهها مدرب «الأسود الثلاثة» قبل انطلاق البطولة، حيث حظي لاعب خط وسط ريال مدريد بفرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية منذ البداية وحتى الآن.
فماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل روجرز؟ نظراً لثبات أدائه في المساعدة على دفع أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، فضلاً عن دوره الكبير في فوز الفريق بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، فإنه لديه كل الأسباب ليشعر بخيبة أمل لعدم اختياره ضمن التشكيلة الأساسية لإنجلترا.
ولكن لحسن حظ توخيل، روجرز ليس من النوع الذي يتذمر أو يثير ضجة إذا لم تسر الأمور كما يشاء، وسيظل بلا شك يلعب دوراً مهماً في سعي إنجلترا للتقدم في مراحل خروج المغلوب.
وبعد أن شارك كبديل في الشوط الثاني خلال أول مباراتين لإنجلترا في المجموعة الثانية عشر، حصل روجرز على فرصته للتألق في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد بنما.
ولكنه، مثل العديد من زملائه في الفريق، عانى من صعوبة في تقديم أي أداء يذكر، مما أدى إلى عودته إلى مقاعد البدلاء، حيث لم يشارك في الفوز الدرامي 2-1 على جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيادة هاري كين.
وقد شارك في ظهور قصير ضد المكسيك بعد أن استنفد كين طاقته، لكن لحظتيه الحاسمتين لم تأتيا بعد، حيث سجل أولاً تمريرة حاسمة لهدف جود بيلينجهام الذي ضمن الفوز على النرويج، قبل أن تصل تمريرته الدقيقة إلى أنتوني جوردون لتمنح «الأسود الثلاثة» التقدم ضد الأرجنتين في نصف النهائي.
ربما ساءت الأمور بالنسبة لإنجلترا بعد ذلك وخرج الفريق من البطولة، لكن قيمة روجرز لم تتأثر بأي شكل من الأشكال على الرغم من قلة دقائق لعبه الإجمالية في كأس العالم.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 90 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 90 مليون جنيه إسترليني (↔️ لم يطرأ أي تغيير على القيمة)
- Getty Images Sport
5إنزو فيرنانديز | تشيلسي والأرجنتين | 95 مليون جنيه إسترليني
ستدور إحدى القضايا الرئيسية في سوق الانتقالات الصيفية بلا شك حول إنزو فيرنانديز وما إذا كان سيغادر تشيلسي أم لا.
وكان لاعب الوسط، الذي انضم إلى الفريق مقابل مبلغ خيالي بلغ 106.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، أحد النقاط المضيئة القليلة خلال السنوات الصعبة التي مر بها النادي في غرب لندن، وسط التغييرات المتكررة في منصب المدرب.
تشابي ألونسو هو أحدث من تولى دفة القيادة في ستامفورد بريدج، ويبقى أن نرى ما إذا كان وجوده كافياً لإقناع الأرجنتيني بأن يستمر في النادي، أم يبحث عن آفاق جديدة (من الواضح أن ريال مدريد سيكون وجهته المفضلة).
وبغياب المشاركة في دوري أبطال أوروبا، تضعف قوة تشيلسي بشكل ملحوظ. وإذا أصبح بيعه أمراً ضرورياً، فإن الأداء القوي في كأس العالم سيساعد على رفع سعره، حيث يبدو أن فيرنانديز سيكون لاعباً أساسياً طوال البطولة بعد أن شارك في كلتا مباراتي الأرجنتين الافتتاحيتين في دور المجموعات قبل أن تتم إراحته في المباراة التي لم تكن مؤثرة على مصير الفريق أمام الأردن.
في أول مباراة له في البطولة، قدم أداءً ثابتًا، وإن لم يكن مذهلًا، في الفوز 3-0 على الجزائر - وهي نتيجة تصدرت عناوينها ثلاثية ليونيل ميسي المذهلة.
وتبع ذلك بأداء مفعم بالحيوية في الفوز 2-0 على النمسا -- في مشاركة مذهلة أخرى لميسي بالمونديال- وكانت تمريرة إنزو هي التي أدت إلى حادثة ركلة الجزاء التي تعرض فيها لاوتارو مارتينيز لعرقلة داخل المنطقة في الدقائق العشر الأولى.
وبعد أن واجه صعوبة في المباراة الملحمية التي انتهت بفوزه 3-2 على منتخب كاب فيردي العنيد، وفي ظل تعرض مكانه في التشكيلة للتهديد بشكل مؤكد، استجمع قواه ليقدم مساهمة حاسمة في الفوز الصعب على مصر 3/2 أيضًا، حيث وصل إلى القائم البعيد ليحرز هدف الفوز الدرامي في اللحظة الأخيرة بضربة رأس.
وبعد أن ساعد زملاءه في التغلب على سويسرا في ربع النهائي، برز فيرنانديز مرة أخرى عندما سجل هدف التعادل الرائع من مسافة بعيدة ضد إنجلترا في نصف النهائي، مما منح الأرجنتين الانطلاقة التي مكنتها من الوصول إلى النهائي. هل تشاهد هذا يا جوزيه مورينيو؟
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 85 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 95 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 ملايين جنيه إسترليني)
- AFP
4إليوت أندرسون | نوتنجهام فورست والمنتخب الإنجليزي | 95 مليون جنيه إسترليني
حقق مسار إليوت أندرسون قفزات هائلة خلال العامين الماضيين، فقد انتقل لاعب خط وسط نوتنجهام فورست من مكانة "اللاعب المُهمش" في نيوكاسل، إلى أن أصبح أحد الأسماء الرئيسية في تشكيلة منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، في الوقت الذي يستعد فيه لإتمام صفقة انتقال ضخمة إلى مانشستر سيتي.
تبلغ قيمة الصفقة التي سيدفعها النادي الإنجليزي حوالي 116 مليون جنيه إسترليني - محطماً بذلك الرقم القياسي البريطاني في انتقالات اللاعبين.
وبالنظر إلى هذه القيمة الفلكية، سيظل أدائه في كأس العالم تحت المجهر، حيث ظهر بصورة مميزة في المباراة الافتتاحية لـ«الأسود الثلاثة» في دور المجموعات ضد كرواتيا.
و كان اللاعب السابق في نيوكاسل يونايتد أحد نجوم إنجلترا العديدين الذين عانوا في المباراة الثانية التي انتهت بالتعادل مع غانا من دون أهداف، حيث فشل في دفع الهجوم إلى الأمام والربط مع لاعبين مثل هاري كين وجود بيلينجهام.
ولكنه كان أسوأ بشكل ملحوظ ضد بنما، حيث بدا تائهًا إلى حد ما، بينما كافح فريق توخيل لتحقيق فوز غير مقنع بنتيجة 2-0.
وللإنصاف، كان من الطبيعي أن نرى القيمة الحقيقية لأندرسون في صفوف المنتخب الإنجليزي تتضح بشكل أكبر عندما يواجه الأسود منتخبات أقوى، حيث كان ركضه الدؤوب وقدرته على استعادة الكرة عاملين حاسمين في الحكم عليه خلال مواجهة الفرق التي تميل للاستحواذ وترفض الاكتفاء بالانكماش في خط دفاعي منخفض.
وبعد أداء آخر دون المستوى في الفوز الصعب في دور الـ32 على جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدم أندرسون أفضل مستوياته في البطولة خلال الفوز الدرامي 3-2 على المكسيك، قبل أن يتحكم في مجريات المباراة ويطلق الهجمة التي أسفرت عن هدف التعادل الذي سجله جود بيلينجهام في الفوز 2-1 على النرويج.
ولكن أداء أندرسون كان مخيباً للآمال مرة أخرى أمام الأرجنتين في نصف النهائي، حيث عانى في احتواء ليونيل ميسي، ووجد نفسه في موقف حرج من الناحية الانضباطية لجزء كبير من المباراة بسبب حصوله على بطاقة صفراء إثر اصطدامه بأسطورة برشلونة ومنتخب التانجو.
وبشكل عام، كان مشجعو إنجلترا يأملون في المزيد من لاعب وسط مانشستر سيتي الجديد، وسيكون التحدي الذي يواجهه الآن هو تبرير قيمته السوقية المرتفعة في ملعب الاتحاد.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 105 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 95 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 10 مليون جنيه إسترليني)
- AFP
3خوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد والأرجنتين | 105 مليون جنيه إسترليني
نادرًا ما يخطئ بيب جوارديولا في سوق الانتقالات، على الرغم من أنه في حالة خوليان ألفاريز، قد يتمنى لو كان بإمكانه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لمنعه من مغادرة ملعب الاتحاد.
وللإنصاف، عندما سمح له مانشستر سيتي بالرحيل في عام 2024، لم يكن ألفاريز بعد، ذلك اللاعب المتألق والحاسم الذي هو عليه اليوم.
وقد حقق النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ربحًا لا بأس به بعد حصوله على 85 مليون جنيه إسترليني من أتلتيكو مدريد.
ومع ذلك، لن يسعد أحد في النادي إذا انضم الأرجنتيني إلى آرسنال الموسم المقبل وقام بمواجهة زملائه السابقين، وهذه خطوة لا يمكن استبعاد حدوثها على الإطلاق.
وقد أفادت تقارير واسعة النطاق بأن «المدفعجية» اقتحموا سباق التعاقد مع ألفاريز - لكن ميكيل أرتيتا سيضطر إلى دفع مبلغ ضخم للحصول على خدماته، حيث تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.
وعلى جانب آخر، يدخل برشلونة وريال مدريد في السباق، وكلاهما يتوق بشدة إلى الاستحواذ على «جوهرة التاج» الخاصة بالمنافس المباشر، خاصة بعد أن أعلن المهاجم صراحةً عن رغبته في مغادرة أتلتيكو.
ولذلك، فإن أي تأثير ملموس في كأس العالم لن يؤدي إلا لرفع سعر ألفاريز، لكن الأمور لم تسر وفق الخطة بشكل كامل حتى الآن.
وفي الواقع، مع دخوله البطولة وهو يعاني من إصابة في الكاحل، تعامل ليونيل سكالوني مع ألفاريز بحذر، حيث لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلا كبديل في أول مباراتين للأرجنتين في دور المجموعات، قبل أن يقدم أداءً مخيبًا للآمال منذ البداية في المباراة ضد الأردن.
وبالفعل، عاد المهاجم المطلوب بشدة من كبار أوروبا إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى في الدور الأول من مرحلة خروج المغلوب بالبطولة، ليلعب كبديل ضد كاب فيردي، حيث تم إشراكه بعد مرور ساعة من المباراة مباشرةً في الوقت الذي كانت فيه الأرجنتين تكافح لحسم الأمور أمام منافسها العنيد.
ولن يكون من المبالغة القول إن ألفاريز عانى من صعوبة في الانطلاق في مونديال 2026، وبعد أداء آخر لم يبرز فيه بشكل كبير، هذه المرة منذ البداية، في الفوز الفوضوي 3-2 على مصر في دور الـ16، كان من المفاجئ أنه احتفظ بمكانه في التشكيلة الأساسية أمام سويسرا.
ولكن ضد السويسريين جاءت أهم لحظاته في البطولة حتى الآن، حيث سدد كرة قوية بقدمه اليمنى في الوقت الإضافي ساعدت في دفع الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي.
ومع ذلك، وبالنظر إلى عدم فعالية ألفاريز ضد إنجلترا في الدور نصف النهائي - ومساهمة لاوتارو مارتينيز التهديفية من مقاعد البدلاء - فهل سيستبعده ليونيل سكالوني الآن في المواجهة النهائية مع إسبانيا؟ كل الأنظار تتجه إلى استاد نيويورك نيوجيرسي.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 120 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 105 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 15 مليون جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
2مايكل أوليسي | بايرن ميونخ والمنتخب الفرنسي | 140 مليون جنيه إسترليني
أبرم بايرن ميونخ صفقة رائعة عندما تمكن من التعاقد مع مايكل أوليسي من الدوري الإنجليزي الممتاز في خطوة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2024، من نادي كريستال بالاس.
وبالنظر إلى الوراء الآن، من الإنصاف القول إن النادي البافاري كان الفائز الأكبر من هذه الصفقة الناجحة، حيث واصل اللاعب الدولي الفرنسي تألقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا بفضل أدائه المتميز على مدار العامين الماضيين.
ولم يغب هذا التقدم عن أنظار ديدييه ديشان أيضًا، حيث شكل أوليسي جزءًا من هجوم «الديوك» المرعب في كأس العالم.
وإذا تجرأ أي نادٍ على اختبار عزيمة بايرن ميونخ عن طريق التقدم بعرض لضم الجناح السابق لكريستال بالاس في الصيف، فسيواجه أرقامًا خيالية حقًّا حتى يفكر بطل الدوري الألماني في بيعه.
وفي هذا الصدد، تشير أحدث الشائعات الواردة من الصحافة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يستعد للتقدم بعرض انتقال ضخم بقيمة 192 مليون جنيه إسترليني في محاولة لإجبار العملاق البافاري على التخلي عنه.
ولا تبدو هذه الأرقام جنونية للغاية عندما نقيّم الأداء الرائع الذي قدمه أوليسي في أول ظهور له في كأس العالم.
التألق بدأ في الفوز 3-1 على السنغال، حيث قدم الجناح السابق لريدينج تمريرة حاسمة رائعة لهدف كيليان مبابي الافتتاحي، قبل أن يتعاون أوليسي مع مهاجم ريال مدريد، وعثمان ديمبيلي، في المباراة الثانية للمساعدة في هزيمة العراق، محققًا تمريرتيه الحاسمتين الثانية والثالثة في البطولة.
وبعد يوم نادر من التراجع في الأداء خلال الفوز 4-1 على النرويج، واصل أوليسي مسيرته ليحقق تمريرة حاسمة رابعة، ثم خامسة، في الفوز الساحق 3-0 على السويد في دور الـ32، حيث قدم أداءً بارعاً آخر يضعه بالتأكيد في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.
وكان أوليسي أحد العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي الذين لم يقدموا المستوى المطلوب أمام باراجواي، لكن بعد أداء آخر مميز في الفوز 2-0 على المغرب، كانت التوقعات تشير إلى أنه سيرفع من مستواه في المواجهة التالية أمام إسبانيا في نصف النهائي.
ولكن اللاعب خالف التوقعات تمامًا، حيث لم يلمس أوليسي الكرة تقريبًا في الفوز الهام الذي حققه منتخب «لا روخا» بهدفين نظيفين، وهو ما أضاف نغمة مريرة إلى مشاركته الأولى في كأس العالم التي كانت قوية ومليئة باللحظات البارزة.
والسؤال الكبير الآن هو ما إذا كان سيبقى في ميونخ أم سيسعى للانتقال إلى البرنابيو، كما ورد في الصحافة خلال الأيام الأخيرة.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 125 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 140 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 15 مليون جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
1لامين يامال | برشلونة وإسبانيا | 210 مليون جنيه إسترليني
لا شك أنه لا يوجد لاعب في عالم كرة القدم يتفوق في قيمته على لامين يامال وفقًا للعديد من المعطيات، ففي سن الثامنة عشرة فقط، أثبت نجم برشلونة المذهل أنه أفضل أحد أفضل اللاعبين في العالم بالفعل، وستتجه الأنظار إليه وهو يحمل آمال أمة بأكملها في مونديال 2026.
وبعد مشاركته القصيرة في الشوط الثاني كبديل ضد كاب فيردي- وهي خطوة احترازية نظراً لأن يامال دخل البطولة وهو يعاني من إصابة - انطلق مهاجم برشلونة بقوة في أول مباراة له كأساسي في المسابقة، والتي انتهت بفوز فريقه 4-0 على السعودية، حيث سجل هدفاً بالانزلاق عند القائم البعيد لتحويل عرضية ميكيل أويارزابال.
وهذا، في الحقيقة، ما اعتدنا توقعه من يامال، حيث يُحكم عليه بشكل سلبي إذا لم يقدم تلك اللحظات المذهلة بانتظام.
وبالفعل، بعد أداء غير فعال في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام أوروجواي، بدا جناح برشلونة اللاعب الأكثر خطورة على أرض الملعب في الفوز المقنع في دور الـ32 على النمسا، حيث سعى باستمرار إلى الانطلاق إلى الأمام بالكرة، مسبباً الكثير من الفوضى في دفاع الخصم.
ومن الواضح أن يامال يتوق بشدة إلى صنع لحظة لا تُنسى حقًا في هذه البطولة، وهذا أمر بديهي، لكن ذلك لم يحدث في مباراة دور الـ16 ضد البرتغال، حيث لعب ميكيل ميرينو دور البطل في تلك المباراة، بعدما قاد فريقه إلى ربع النهائي، بينما أظهر جناح برشلونة لمحات من مستواه الرفيع، لكنه في النهاية لم يصل إلى المستوى المطلوب.
وكان أداءه ثابتاً مرة أخرى، لكنه افتقر إلى الفعالية الحقيقية في الفوز الصعب 2-1 على بلجيكا، قبل أن يقلب يامال موازين المباراة لصالح إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي، حيث انطلق سريعاً لاستغلال خطأ لوكاس دين وتسبب في ركلة الجزاء التي منحت «لا روخا» التقدم.
المواجهة النهائية المثيرة مع الأرجنتين، وبطلها ليونيل ميسي نفسه، هي المحطة التالية لهذا المراهق الذي وضع العالم بين يديه، حيث أصبح المسرح مهيئاً ليامال ليترك بصمته الحقيقية في هذه البطولة.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 200 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 210 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 ملايين جنيه إسترليني)
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