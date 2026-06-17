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تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | هدف ثنائي مانشستر يقتحم القائمة ويامال يتصدر بمسافة عن أوليسي
- Getty Images Sport
10دينيز أونداف | في إف بي شتوتجارت والمنتخب الألماني | 30 مليون جنيه إسترليني
إذا عدنا بالزمن ثلاث سنوات إلى الوراء، نجد أن دينيز أونداف كان يقف عند مفترق طرق في مسيرته.
المهاجم المميز كان يحاول جاهدًا الحصول على دقائق لعب في برايتون، حيث لعب دورًا ثانويًا خلف لاعبين مثل إيفان فيرجسون وداني ويلبيك.
وكان من الواضح أن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًّا. وجاءت هذه الخطوة في شكل انتقال أولي على سبيل الإعارة إلى نادي في إف بي شتوتجارت — وهي صفقة تحولت بعد ذلك إلى انتقال نهائي في عام 2024 — ومنذ ذلك الحين لم ينظر إلى الوراء أبدًا.
بعد تسجيله 19 هدفاً، أنهى أونداف موسم 2025-26 كأفضل هداف ألماني في البوندسليجا، متخلفاً فقط عن هاري كين الذي لا يهدأ أبدًا في صدارة الترتيب العام.
قد لا يزال بحاجة إلى إقناع يوليان ناجلسمان ليحصل على مكان في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني في كأس العالم، لكن مع تسجيله 7 أهداف في 10 مباريات دولية فقط، فإن فرصته كبيرة في الحصول على هذه الفرصة. إذا قدم أداءً جيداً في البطولة المقامة أمريكا الشمالية، فسترتفع قيمته حتماً بشكل كبير.
ولا يسعنا إلى تقديم التحية لشتوتجارت على توقيع العقد الجديد مع اللاعب وتسوية الأمور قبل انطلاق البطولة، خاصة بعد مستواه الجيد وتمكنه من التسجيل في كوراساو!
القيمة الحالية للاعب: 30 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
9برادلي باركولا | باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي | 60 مليون جنيه إسترليني
يبدو من المستحيل أن يفكر نادي باريس سان جيرمان في بيع أحد أكثر المهاجمين موهبةً الذين برزوا في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا هو الوضع الذي يجد فيه بطل الدوري الفرنسي نفسه مع برادلي باركولا.
اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ببساطة أفضل من أن يجلس على مقاعد البدلاء بانتظام، ومع وجود خفيشا كفاراتشيليا وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي كأركان الهجوم الثلاثة للمدرب لويس إنريكي، فإن هذا هو المكان الذي يجد نفسه فيه خلال المباريات الحاسمة في موسم 2025-26.
اللاعب لن يواجه مشكلة فيما يتعلق بالأندية الراغبة بشدة في التعاقد معه إذا ظهرت أي مؤشرات على إمكانية إبرام صفقة محتملة مع استعداد باريس لبيعه.
العقبة الوحيدة التي تقف في طريق باركولا لتسليط الضوء على نفسه في كأس العالم هي المنافسة على المراكز، حيث من المرجح جدًا أن يضطر إلى الاكتفاء بدور البديل المؤثر تحت قيادة ديدييه ديشان، نظرًا للوفرة الهائلة من المواهب المتاحة تحت تصرفه ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي المكونة من 26 لاعبًا.
باركولا أثبت قيمته رغم ظهوره كبديل أمام السنغال في أولى مباريات كأس العالم، بتسجيله فور نزوله بلحظات في انتصار الديوك على أسود التيرانجا 3/1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.
القيمة الحالية للاعب: 60 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
8نيكو باز | كومو والأرجنتين | 75 مليون جنيه إسترليني
قد لا يكون اسم «نيكو باز» مألوفًا جدًّا لدى مشجعي كرة القدم العاديين، لكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع في الصيف.
لاعب خط وسط كومو، الذي استغنى عنه ريال مدريد في عام 2024، يثير ضجة كبيرة تحت قيادة سيسك فابريجاس في الدوري الإيطالي، حيث يلعب دوراً حيوياً ساعده على تسجيل 12 هدفاً - أكثر من أي لاعب خط وسط آخر في الدوري الإيطالي - ليضع النادي على أعتاب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
لا يمكنك أن تشغل مركزاً هجومياً إلى جانب ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين ما لم تكن تتمتع بموهبة مميزة، وهذا بالضبط ما سيحصل عليه اللاعب بالمونديال المقام حاليًا في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت أبرز لحظاته حتى الآن وهو يرتدي قميص «الألبيسيليستي» الشهير في شهر مارس، عندما سدد ركلة حرة قوية تركت زميله الأسطوري في حالة من عدم التصديق.
توقعوا المزيد من اللقطات المبهرة من تلك القدم اليسرى السحرية على مدار البطولة، حتى لو كان تأثيره سيأتي من مقاعد البدلاء.
القيمة السوقية الحالية للاعب: 75 مليون جنيه إسترليني
- AFP
7يان ديوماندي | آر بي لايبزيج وكوت ديفوار | 80 مليون جنيه إسترليني
لقد احتل اسم يان ديوماندي عناوين أخبار الانتقالات منذ فترة، وليس من الصعب معرفة السبب. فقد وضع الجناح الإيفواري عددًا من أكبر الأندية الأوروبية في حالة تأهب بفضل أدائه المذهل في الدوري الألماني، وسيكون من المفاجئ ألا يحذو حذو لاعبين مثل بنجامين شيشكو ويوشكو جفارديول ودومينيك سوبوسلاي في السعي إلى انتقال مثير للانتباه بعيدًا عن نادي آر بي لايبزيج في وقت قريب.
اللاعب ظهر في أولى مباريات كوت ديفوار في كأس العالم، ولعب دورًا مميزًا في انتصار بلاده على الإكوادور بهدف دون رد في الجولة الأولى.
وتعول هذه الدولة الأفريقية على هذا المراهق ليكون مصدر للإلهام والكثير من الأهداف، إذا أرادت تجاوز مرحلة المجموعات والوصول إلى الأدوار النهائية.
وإذا قدم سلسلة من العروض القوية في أمريكا الشمالية، فمن المتوقع أن تزداد حدة التكهنات حول انتقاله في الصيف، حتى لو كان قد أشار إلى أنه ينوي البقاء في ناديه للموسم المقبل.
القيمة الحالية للاعب: 80 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
6إنزو فرنانديز | تشيلسي والأرجنتين | 85 مليون جنيه إسترليني
من المؤكد أن أحد أهم قصص فترة الانتقالات الصيفية ستدور حول إنزو فرنانديز وما إذا كان سيغادر ستامفورد بريدج أم لا. فقد كان لاعب الوسط، الذي انضم إلى الفريق مقابل مبلغ خيالي بلغ 106.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، أحد النقاط المضيئة القليلة خلال السنوات الصعبة التي مر بها النادي اللندني، وسط التغييرات المتكررة في منصب المدرب.
وبالحديث عن المدرب الجديد للبلوز، تشابي ألونسو، يبقى أن نرى ما إذا كان وجوده كافياً لإقناع الأرجنتيني بأن يستمر في النادي، أم يبحث عن آفاق جديدة (من الواضح أن ريال مدريد سيكون وجهته المفضلة)، وبدون المشاركة في دوري أبطال أوروبا، تضعف قوة تشيلسي بشكل ملحوظ.
وإذا أصبح بيعه أمراً ضرورياً، فإن الأداء القوي في كأس العالم، حيث من شبه المؤكد أنه سيبدأ في خط الوسط مع رجال ليونيل سكالوني، سيساعد على الأقل في رفع سعره.
القيمة الحالية للاعب: 85 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
5مورجان روجرز | أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي | 90 مليون جنيه إسترليني
يواجه توماس توخيل قرارًا بالغ الأهمية قبل انطلاق كأس العالم - فهل سيختار مورجان روجرز أم جود بيلينجهام في التشكيلة الأساسية؟ إنها إحدى أكبر المعضلات التي يواجهها مدرب «الأسود الثلاثة» قبل مباراته الأولى ضد كرواتيا، حيث من المستبعد جدًّا أن يشارك الثنائي معًا في نفس التشكيلة.
لقد كان أداء روجرز ثابتًا للغاية في المساعدة على دفع أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، لذا سيكون لديه كل الأسباب ليشعر بخيبة أمل إذا تم تجاهله في التشكيلة الأساسية. ويدرك مشجعو الدوري الإنجليزي الممتاز جيدًا الموهبة التي يمتلكها اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا - وإذا تمكن من ترجمة ذلك على الساحة العالمية، مع احتمال قيام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه في الصيف، فإن قيمته سترتفع إلى مستويات أعلى.
القيمة الحالية للاعب: 90 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
4إليوت أندرسون | نوتنجهام فورست والمنتخب الإنجليزي | 100 مليون جنيه إسترليني
حقق مسار إليوت أندرسون قفزات هائلة خلال العامين الماضيين. فقد انتقل لاعب خط وسط نوتنجهام فورست من هامش الفريق الأول لنيوكاسل يونايتد إلى أن أصبح أحد الأسماء الرئيسية في تشكيلة منتخب إنجلترا بقيادة توخيل، وهو بلا شك يتصدر قائمة رغبات الانتقالات لدى العديد من الأندية الأوروبية الأكثر فوزًا بالألقاب.
ومن المتوقع أن يتنافس ثنائي مانشستر "يونايتد وسيتي" في محاولة لضم أندرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهناك احتمال كبير جدًا أن تتجاوز قيمة الصفقة حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني.
وإذا لعب أندرسون دورًا رئيسيًّا في وصول «الأسود الثلاثة» إلى المراحل المتقدمة من كأس العالم، فسيسعى نوتنجهام إلى رفع هذا المبلغ مقابل لاعب يُعد جوهرة تاج الفريق الإنجليزي.
القيمة الحالية للاعب: 100 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
3خوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد والأرجنتين | 120 مليون جنيه إسترليني
نادرًا ما يخطئ بيب جوارديولا في سوق الانتقالات، على الرغم من أنه في حالة خوليان ألفاريز، قد يتمنى لو كان بإمكانه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء للحفاظ عليه في ملعب الاتحاد قبل رحيله وقدوم إنزو ماريسكا.
وللإنصاف، عندما سمح له مانشستر سيتي بالرحيل في عام 2024، لم يكن ألفاريز وقتها اللاعب المتألق والحاسم الذي هو عليه اليوم، كما أن سيتي حقق ربحًا لا بأس به بعد أن حصل على 85 مليون جنيه إسترليني من أتلتيكو مدريد.
ومع ذلك، لن يسعد أحد في ملعب الاتحاد ولو قليلاً إذا انضم الأرجنتيني إلى آرسنال الموسم المقبل وقام بتحطيم زملائه السابقين، وهذا سيناريو لا يمكن استبعاده .. أشياء أغرب سبق لها الحدوث في الماضي.
تشير تقارير واسعة النطاق إلى أن «المدفعجية» في سباق للتعاقد مع ألفاريز - لكن ميكيل أرتيتا سيضطر إلى دفع مبلغ ضخم، حيث تقدر قيمة الصفقة بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني. ويُتوقع أن ينافس برشلونة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وستستمر قيمة الصفقة في الارتفاع أكثر فأكثر، إذا كان له تأثير ملموس في كأس العالم.
القيمة الحالية للاعب: 120 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
2مايكل أوليسي | بايرن ميونخ والمنتخب الفرنسي | 125 مليون جنيه إسترليني
أبرم بايرن ميونخ صفقة رائعة عندما تمكن من التعاقد مع مايكل أوليسي من كريستال بالاس في صفقة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2024.
وبالنظر إلى الوراء الآن، من الإنصاف القول إن البافاريين فازوا بفترة الانتقالات بفضل تلك الصفقة الناجحة، حيث واصل اللاعب الدولي الفرنسي تألقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا بفضل أدائه المتميز على مدار العامين الماضيين.
ولم يغب هذا التقدم عن أنظار ديشان أيضًا، حيث من شبه المؤكد أن أوليسي سيشكل جزءًا من هجوم «البلوز» المرعب في كأس العالم، وهو ما ظهر بالفعل بصناعته هدفًا لكيليان مبابي ضد السنغال بالجولة الأولى.
وإذا تجرأ أي نادٍ على اختبار عزيمة بايرن بعرض رسمي لضم الجناح السابق لكريستال بالاس في الصيف، فسيواجه أرقامًا خيالية حقًّا حتى يفكر بطل الدوري الألماني في بيعه.
القيمة الحالية للاعب: 125 مليون جنيه إسترليني
- Getty Images Sport
1لامين يامال | برشلونة وإسبانيا | 200 مليون جنيه إسترليني
لا شك أنه لا يوجد حالياً في عالم كرة القدم لاعب يتفوق في قيمته على لامين يامال. في سن الثامنة عشرة فقط، أثبت نجم برشلونة المذهل أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وأمهرهم، وستتجه الأنظار إليه وهو يحمل آمال أمة بأكملها في كأس العالم.
تُعتبر إسبانيا المرشحة المفضلة لدى الكثيرين، لكن إذا لم يقدم يامال، الذي أدت إصابته إلى نهاية مبكرة لموسمه 2025-26 مع برشلونة، أداءً جيدًا في أمريكا الشمالية، فقد تتبخر آمال بلاده، خاصة بعد التعادل المُحبط مع كاب فيردي في الجولة الأولى.
لقد كان مصدر الإلهام الذي قاد لويس دي لا فوينتي للفوز ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" قبل عامين، ولديه بالفعل ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني. أضف كأس العالم إلى قائمة إنجازاته هذه، وسيكون في طريقه إلى أن يصبح أسطورة بلا أدنى شك.
القيمة السوقية الحالية للاعب: 200 مليون جنيه إسترليني