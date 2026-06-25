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تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | صعود يامال وتراجع صفقة مانشستر سيتي المنتظرة و"الدكة" تنتظر باركولا !
- Getty Images Sport
12كريسينسيو سمرفيل | وست هام وهولندا | 40 مليون جنيه إسترليني 🆕
يبدو أن هذا الصيف سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لوست هام، ففي حالة كريسينسيو سمرفيل، يمتلك النادي جناحًا موهوبًا أظهر بالفعل لمحات من مستواه الرفيع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو بشكل شبه مؤكد أنه سيسعى للرحيل عقب هبوط الفريق من البريميرليج.
وليس ذلك فحسب، بل إن اللاعب الهولندي يلمع الآن على الساحة العالمية في أمريكا الشمالية - ولو نجا الفريق من الهبوط، وهبط توتنهام بدلاً منه، لكان الهامرز قادرين بلا شك على فرض رسوم انتقال أعلى بكثير لردع المهتمين المحتملين.
وقد ارتبط اسم مانشستر يونايتد بقوة بالجناح السابق لفريق ليدز يونايتد، على الرغم من أنه من المتوقع أن تزداد قائمة المهتمين به كلما زاد تأثير سمرفيل في كأس العالم. لقد كان بالفعل أحد أبرز اللاعبين في البطولة حتى الآن، بعد أن خاض أول مباراة دولية له مع منتخب هولندا في أوائل يونيو، حيث انطلق نحو المرمى وسجل هدفًا بضربة ذكية بقدمه اليسرى في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة ضد اليابان. تبع ذلك بهدف آخر من مسافة بعيدة في الفوز الساحق 5-1 على السويد، ويأمل أن يكون قد قدم ما يكفي لتأمين مكانه في التشكيلة الأساسية لمرحلة خروج المغلوب.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 30مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 40 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 مليون جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
11دينيز أونداف | في إف بي شتوتجارت والمنتخب الألماني | 42.5 مليون جنيه إسترليني
لو عدنا بالزمن ثلاث سنوات إلى الوراء، سنجد أن دنيز أونداف كان يقف عند مفترق طرق في مسيرته المهنية.
المهاجم المميز كان يحاول جاهدًا الحصول على دقائق لعب في برايتون، حيث كان يلعب دورًا ثانويًا خلف لاعبين مثل إيفان فيرجسون وداني ويلبيك.
وكان من الواضح أن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًّا، وحدث ذلك في شكل انتقال أولي على سبيل الإعارة إلى نادي في إف بي شتوتجارت — وهي صفقة تحولت في وقت لاحق إلى انتقال نهائي في عام 2024 — ومنذ ذلك الحين لم ينظر إلى الوراء أبدًا.
بتسجيله 19 هدفاً، أنهى أونداف موسم 2025-26 كأفضل هداف ألماني في البوندسليجا، متخلفاً فقط عن هاري كين الذي لا يهدأ في الترتيب العام.
وعلى الرغم من استبعاده من التشكيلة الأساسية في أول مباراتين لألمانيا في دور المجموعات بكأس العالم، إلا أن أونداف كان بلا شك أفضل لاعب في الفريق، وأكثرهم تأثيراً بلا ريب.
بعد دخوله كبديل في الفوز 7-1 على كوراكاو، سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هدفًا وصنع آخر قبل أن يغير مجرى المباراة أمام كوت ديفوار، حيث صنع هدف التعادل ثم سجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بحركة رائعة وتسديدة متقنة.
وسيحصل أونداف الآن بالتأكيد على فرصته للعب أساسيًا أمام الإكوادور، ويجب الإشادة بنادي شتوتجارت لتمكنه من توقيع العقد الجديد وتسوية الأمور الخاصة بمستقبل نجمه قبل انطلاق البطولة.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 30 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 42.5 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 12.5 مليون جنيه إسترليني)
- AFP
10أيوب بوعدي | ليل والمغرب | 62.5 مليون جنيه إسترليني
لا يوجد الكثير من اللاعبين القادرين على إظهار شخصية قيادية في مواجهة البرازيل، لا سيما عندما لا يتجاوز عمرهم 18 عامًا ولم يشاركوا سوى في ثلاث مباريات دولية كاملة.
ولكن هذا بالضبط ما فعله أيوب بوعدي بأدائه المتميز في المباراة الافتتاحية للمغرب ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم، حيث سيطر على خط وسط «السيليساو» صاحب الخبرة الواسعة وساعد بلاده على التعادل 1/1، مما لفت انتباه جميع الأندية الأوروبية الكبرى بلا شك.
وفي الحقيقة، كان بوعدي قد دخل بالفعل في دائرة اهتمام نخبة كرة القدم قبل وقت طويل من أدائه الرائع في ملعب ميتلايف، حيث لفت لاعب خط وسط ليل الأنظار بأدائه الناضج في الدوري الفرنسي خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وربما لم يكن أداؤه في المباراة الثانية - التي انتهت بفوز صعب 1-0 على اسكتلندا - مثيرًا للعناوين الرئيسية بنفس القدر، لكنه كان دقيقًا ومنظمًا في أغلب اللقطات، حيث كان يتدخل بقوة في التصدّيات لمنع الاسكتلنديين من اختراق دفاعات المغرب.
والأهم من ذلك، أنه سيكون جاهزًا ومتحمسًا للعب في مرحلة خروج المغلوب بعد إراحته في المباراة الأخيرة للمجموعة التي فازت فيها المغرب 4-2 على هايتي.
وقد ارتبط اسمه بقوة بأندية مثل آرسنال وريال مدريد، وإذا واصل مسيرته الحالية، وقدم مساهمات أكثر تأثيرًا في مرحلة خروج المغلوب، فستتنافس هذه الأندية على التعاقد معه قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 45 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 60 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 15 مليون جنيه إسترليني)
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9برادلي باركولا | باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي | 62.5 مليون جنيه إسترليني
يبدو من المستحيل أن يفكر نادي باريس سان جيرمان في بيع أحد أكثر الأجنحة موهبةً الذين برزوا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا هو الوضع الذي يجد فيه العملاق الفرنسي نفسه مع برادلي باركولا.
اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا موهوب للغاية بحيث لا يمكن أن يظل جالسًا على مقاعد البدلاء بانتظام، ومع وجود خفيشا كفاراتشيليا وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي كركائز ثلاثية لهجوم المدرب لويس إنريكي، فقد وجد نفسه في هذا الموقف خلال المباريات الحاسمة في موسم 2025-26.
ولن يكون هناك أي نقص في الأندية الراغبة بشدة في التعاقد معه إذا ظهرت أي مؤشرات على إمكانية حدوث صفقة محتملة برحيله.
ولكن العقبة الوحيدة التي تقف في طريق باركولا هي الحصول على الفرصة اللازمة لخطف الأضواء في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء، حيث استبعده ديدييه ديشامب من التشكيلة الأساسية في المباراة الافتتاحية لفرنسا ضمن المجموعة الأولى ضد السنغال، في ظل الوفرة الهجومية التي يتمتع بها الديوك.
ومع ذلك، فقد أتيحت له الفرصة لإحداث تأثير، حيث صنع باركولا فرقًا بصورة شبه فورية وانطلق في الدقيقة 82، بعد دقيقتين فقط من دخوله، قبل أن يسدد كرة متقنة فوق الحارس إدوارد ميندي ليجعل النتيجة 2-0، قبل أن تنتهي المباراة 3/1 لصالح بلاده.
وكانت تلك المساهمة كافية لإدراجه في التشكيلة الأساسية لمباراة العراق، لكن من الإنصاف القول إنه لم يقدم أداءً مبهراً على مدار الـ90 دقيقة. على الرغم من اللمحات المتفرقة التي أظهر فيها مهارته، حيث تمكن من التغلب على خصمه المباشر وخلق مساحات شاسعة في دفاع الخصم، إلا أن اللمسة الأخيرة كانت مفقودة، وبعد أن تفوق عليه كل من عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي ومايكل أوليسي في الفوز 3-0، قد يعود إلى مقاعد البدلاء لما تبقى من البطولة.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 60 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 62.5 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 2.5 مليون جنيه إسترليني)
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8نيكو باز | كومو والأرجنتين | 70 مليون جنيه إسترليني
قد لا يكون اسم «نيكو باز» مألوفًا جدًّا لدى مشجعي كرة القدم العاديين، لكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع في الصيف.
لاعب خط وسط كومو، الذي استغنى عنه ريال مدريد في عام 2024، أحدث ضجة كبيرة تحت قيادة سيسك فابريجاس في الدوري الإيطالي، حيث لعب دورًا حيويًا في موسم 2025-26 الذي سجل خلاله 12 هدفًا - أكثر من أي لاعب خط وسط آخر في الدوري الإيطالي - مما ساعد الفريق على ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
لا يمكنك أن تشغل مركزاً هجومياً إلى جانب ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين ما لم تكن تتمتع بموهبة مميزة، وهذا بالضبط هو المكان الذي يجد فيه باز نفسه في كأس العالم.
وجاءت أبرز لحظاته حتى الآن وهو يرتدي قميص "الألبيسيليستي" الشهير في شهر مارس الماضي، عندما سدد ركلة حرة قوية تركت زميله الأسطوري "ميسي" في حالة من عدم التصديق.
ومع ذلك، من المرجح أن يضطر إلى الاستمرار في قبول دور البديل المؤثر في مونديال أمريكا الشمالية، حيث لم يشارك باز إلا كبديل متأخر لميسي في الفوز 3-0 على الجزائر، قبل غيابه تمامًا ضد النمسا.
وبعيدًا عن مونديال 2026، تدور جميع الأحاديث الآن حول ريال مدريد والتكهنات بأن النادي سيقوم بتفعيل بند إعادة الشراء البالغ 9 ملايين يورو في عقد باز لإعادته إلى سانتياجو برنابيو، قبل بيعه بعدها فورًا - وربما سيعود مرة أخرى إلى كومو في صفقة بيع نهائي لتحقيق ربح جيد. وهي خطوة ستكون قاسية وذكية في آن واحد.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 75 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 70 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 5 ملايين جنيه إسترليني)
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7إنزو فرنانديز | تشيلسي والأرجنتين | 87.5 مليون جنيه إسترليني
من المؤكد أن واحدة من أهم قصص فترة الانتقالات الصيفية ستدور حول إنزو فرنانديز وما إذا كان سيغادر ستامفورد بريدج أم لا. فقد كان لاعب الوسط، الذي انضم إلى الفريق اللندني مقابل مبلغ خيالي بلغ 106.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، ضمن النقاط المضيئة القليلة خلال السنوات الصعبة التي مر بها النادي الواقع في غرب لندن، وسط التغييرات المتكررة في منصب المدرب.
ومع تعيين تشابي ألونسو كمدرب للفريق، يبقى أن نرى ما إذا كان وجوده كافياً لإقناع الأرجنتيني بتجاهل الفرص المتاحة أمامه والبقاء في النادي، أم البحث عن آفاق جديدة (من الواضح أن ريال مدريد سيكون وجهته المفضلة).
وبدون المشاركة في دوري أبطال أوروبا، تضعف قوة تشيلسي بشكل ملحوظ في الحفاظ عليه، وإذا أصبح بيعه أمراً ضرورياً، فإن الأداء القوي في كأس العالم سيساعد فقط على رفع سعره، حيث يبدو أن فرنانديز سيكون لاعباً أساسياً طوال البطولة بعد أن شارك في كلتا مباراتي الأرجنتين في المجموعة العاشرة حتى الآن.
في المباراة الأولى، قدم أداءً ثابتًا، وإن لم يكن مذهلًا، في الفوز 3-0 على الجزائر - وهي نتيجة تصدرت عناوينها ثلاثية ليونيل ميسي المذهلة.
وتبع ذلك بأداء مفعم بالحيوية في الفوز 2-0 على النمسا - عرض مذهل آخر لميسي في أمريكا الشمالية - وكانت تمريرة إنزو هي التي أدت إلى حادثة ركلة الجزاء التي تعرض فيها لاوتارو مارتينيز لعرقلة داخل المنطقة في الدقائق العشر الأولى.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 85 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 87.5 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 2.5 مليون جنيه إسترليني)
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6مورجان روجرز | أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي | 87.5 مليون جنيه إسترليني
كان على توماس توخيل اتخاذ أحد أهم القرارات المصيرية له قبل انطلاق كأس العالم — هل يبدأ التشكيلة الأساسية بمورجان روجرز أم جود بيلينجهام؟
وكانت هذه واحدة من أبرز المعضلات التي واجهها مدرب «الأسود الثلاثة» قبل انطلاق البطولة، حيث حظي لاعب خط وسط ريال مدريد بفرصة المشاركة في المباراة الأولى، وردّ على الثقة التي حصل عليها بهز الشباك والظهور بصورة مميزة.
والآن ماذا يعني ذلك بالنسبة لمورجان روجرز؟ نظراً لثبات أدائه في المساعدة على تأهل أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، فضلاً عن دوره الكبير في فوز الفريق بالدوري الأوروبي خلال موسم 2025/2026، فإنه لديه كل الأسباب ليشعر بخيبة أمل لعدم اختياره ضمن التشكيلة الأساسية.
ولكن لحسن حظ توخيل، روجرز ليس من النوع الذي يغضب أو يثير ضجة إذا لم تسر الأمور كما يشاء، وسيظل بلا شك يلعب دوراً كبيراً في سعي إنجلترا للتقدم في البطولة،
وبعد أن شارك كبديل في الشوط الثاني في كلتا مباراتي إنجلترا في المجموعة الثانية عشر حتى الآن، هناك احتمال كبير جدًا أن يبدأ المباراة أساسيًا ضد بنما، نظرًا للصعوبات التي واجهها «الأسود الثلاثة» في اختراق خط الدفاع المنخفض الصلب لغانا في المباراة السابقة.
وعلى الرغم من تهميشه نوعً ما في الوقت الحالي، إلا أن روجرز قد تأتيه لحظة حاسمة ومذهلة في المسابقة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهذا لن يؤدي إلا لزيادة قيمته في الوقت الذي تسعى فيه أندية مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وغيرها إلى انتزاعه من فيلا بارك.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 90 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 87.5 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 2.5 مليون جنيه إسترليني)
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5يان ديوماندي | آر بي لايبزيغ وكوت ديفوار | 92.5 مليون جنيه إسترليني
احتل اسم يان ديوماندي عناوين أخبار الانتقالات منذ فترة، وليس من الصعب معرفة السبب، فقد وضع المهاجم الإيفواري عددًا من أكبر الأندية الأوروبية في حالة تأهب بفضل أدائه المذهل في الدوري الألماني، وسيكون من المفاجئ ألا يحذو حذو لاعبين مثل بنجامين شيشكو ويوشكو جفارديول ودومينيك سوبوسلاي في السعي إلى انتقال مثير للانتباه بعيدًا عن نادي آر بي لايبزيج في وقت قريب.
علاوة على ذلك، سيسعى هذا اللاعب الموهوب للغاية البالغ من العمر 19 عامًا إلى إظهار مواهبه بشكل أكبر أمام الأندية المهتمة به خلال كأس العالم.
ولعب ديوماندي المباراة كاملةً لمدة 90 دقيقة في فوز كوت ديفوار 1-0 على الإكوادور، ويمكن القول إنه كان أفضل لاعب على أرض الملعب. فقد سعى باستمرار إلى مواجهة خصمه المباشر، الظهير الأيمن لآرسنال بييرو هينكابي، وتغلب عليه مرارًا وتكرارًا.
ورغم أنه لم يكن بنفس الفعالية في المباراة الثانية - التي خسرت فيها كوت ديفوار 2-1 أمام ألمانيا - إلا أنه قدم مساهمة حاسمة في تسجيل الهدف الأول، حيث تغلب على يوشوا كيميش على طول الخط قبل أن يسدد كرة أرضية قوية عبر المرمى، ليقوم فرانك كيسييه في النهاية بتحويلها إلى الشباك.
وتشير التكهنات حالياً إلى أن أي نادٍ مهتم سيحتاج إلى التقدم بعرض يقارب 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع نادي آر بي لايبزيج بالبيع - وليس من الصعب على الإطلاق فهم سبب مطالبتهم بمبلغ ضخم كهذا.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 80 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 92.5 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 12.5 مليون جنيه إسترليني)
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4إليوت أندرسون | نوتنجهام فورست والمنتخب الإنجليزي | 102.5 مليون جنيه إسترليني
حقق مسار إليوت أندرسون قفزات هائلة خلال العامين الماضيين. فقد انتقل لاعب خط وسط نوتنجهام فورست من هامش الفريق الأول لنيوكاسل يونايتد إلى أن أصبح أحد الأسماء الرئيسية في تشكيلة منتخب إنجلترا بقيادة توخيل، وهو بلا شك يتصدر قائمة رغبات الانتقالات لدى العديد من الأندية الأوروبية الأكثر فوزًا بالألقاب.
ويتنافس حاليًا ثنائي مانشستر "يونايتد وسيتي" على التعاقد مع أندرسون، ومن المرجح أن تتجاوز قيمته مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.
وبعد مستواه الرائع في المباراة الافتتاحية للأسود الثلاثة ضمن المجموعة الثانية عشر ضد كرواتيا، كان اللاعب السابق في نيوكاسل يونايتد أحد نجوم إنجلترا العديدين الذين واجهوا صعوبة في المباراة الثانية التي انتهت بالتعادل السلبي مع غانا، حيث فشل في دفع الهجوم والتواصل مع لاعبين مثل هاري كين وجود بيلينجهام، كما بدا متوتراً بعض الشيء في المناطق الدفاعية أيضاً.
ومع ذلك، لا ينبغي الحكم على مشواره في البطولة بأكملها بسبب مباراة واحدة، وإذا ما رفع مستواه، كما هو متوقع، مع تقدم رجال توخيل نحو الأدوار الإقصائية، فسيظل هناك احتمال كبير بأن يشارك أندرسون قريبًا في صفقة انتقال قياسية في بريطانيا، وعلى الأرجح إلى مانشستر سيتي.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 105 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 102.5 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 2.5 مليون جنيه إسترليني)
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3خوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد والأرجنتين | 110 مليون جنيه إسترليني
نادرًا ما يخطئ بيب جوارديولا في سوق الانتقالات، على الرغم من أنه في حالة خوليان ألفاريز، قد يتمنى لو كان بإمكانه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء للحفاظ عليه في ملعب الاتحاد قبل رحيله وقدوم إنزو ماريسكا.
وللإنصاف، عندما سمح له مانشستر سيتي بالرحيل في عام 2024، لم يكن ألفاريز وقتها اللاعب المتألق والحاسم الذي هو عليه اليوم، كما أن سيتي حقق ربحًا لا بأس به بعد أن حصل على 85 مليون جنيه إسترليني من أتلتيكو مدريد.
ومع ذلك، لن يسعد أحد في ملعب الاتحاد ولو قليلاً إذا انضم الأرجنتيني إلى آرسنال الموسم المقبل وقام بتحطيم زملائه السابقين، وهذا سيناريو لا يمكن استبعاده .. أشياء أغرب سبق لها الحدوث في الماضي.
تشير تقارير واسعة النطاق إلى أن «المدفعجية» في سباق للتعاقد مع ألفاريز - لكن ميكيل أرتيتا سيضطر إلى دفع مبلغ ضخم للظفر بخدماته، حيث تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.
ويدخل أيضًا برشلونة وريال مدريد في السباق، وكلاهما يتوقان إلى انتزاع المهاجم الأرجنتيني من أتلتيكو مدريد هذا الصيف.
وفي الواقع، مع دخول ألفاريز البطولة وهو يعاني من إصابة في الكاحل، استخدم ليونيل سكالوني مهاجمه بحذر حتى الآن، حيث لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلا كبديل في أول مباراتين للأرجنتين في دور المجموعات.
ولا شك أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تسجيله هدفاً محققًا في مرمى النمسا، بعد أن اقتحم منطقة الجزاء وسدد الكرة، لكن ليونيل ميسي تولى زمام الأمور في النهاية ونجح في زيارة الشباك من جديد.
وإذا كان لياقته البدنية جيدة بما يكفي، فسيبدأ ألفاريز بلا شك المباراة ضد الأردن، حيث يقع الضغط عليه أكثر من غيره لاغتنام فرصته وفرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 120 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 110 مليون جنيه إسترليني (⬇️ بانخفاض قدره 10 مليون جنيه إسترليني)
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2مايكل أوليسي | بايرن ميونخ وفرنسا | 140 مليون جنيه إسترليني
قام بايرن ميونخ بخطوة رائعة عندما تمكن من التعاقد مع مايكل أوليسي من كريستال بالاس في صفقة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2024.
وبالنظر إلى الوراء الآن، من الإنصاف القول إن البافاريين فازوا بسوق الانتقالات بفضل تلك الصفقة الناجحة، حيث واصل اللاعب الدولي الفرنسي تألقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا بفضل أدائه المتميز على مدار العامين الماضيين.
ولم يغب تقدمه عن أنظار المدرب ديدييه ديشان أيضًا، حيث يشكل أوليسي جزءًا من خط هجوم «البلوز» المرعب في كأس العالم.
وإذا تجرأ أي نادٍ على اختبار عزيمة بايرن بعرض رسمي لضم الجناح السابق لكريستال بالاس في الصيف، فسيواجه أرقامًا خيالية حقًّا حتى يفكر بطل الدوري الألماني في بيعه، تزامنًا مع مستواه المبهر في المونديال الحالي.
وبعد أن خطف الأنظار في الفوز 3-1 على السنغال، بما في ذلك التمريرة الحاسمة الرائعة لهدف كيليان مبابي الافتتاحي، تعاون أوليسي مع مهاجم ريال مدريد وعثمان ديمبيلي للمساعدة في هزيمة العراق، محققاً تمريرتيه الحاسمتين الثانية والثالثة في البطولة.
وبقدر ما كان ديشان يرغب في التدوير وإدارة دقائق لعب لاعبيه الأساسيين بعد أن تأهلت فرنسا بالفعل إلى دور الـ16، قد يكون أوليسي أحد اللاعبين الذين سيواصلون المشاركة، حيث يسعى الديوك إلى حسم صدارة المجموعة في اختبار صعب أمام النرويج بقيادة إرلينج هالاند.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 125 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 140 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 15 مليون جنيه إسترليني)
- Getty Images Sport
1لامين يامال | برشلونة وإسبانيا | 202.5 مليون جنيه إسترليني
لا شك أنه لا يوجد حالياً في عالم كرة القدم لاعب يتفوق في قيمته على لامين يامال. في سن الثامنة عشرة فقط، أثبت نجم برشلونة المذهل أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وأمهرهم، وستتجه الأنظار إليه وهو يحمل آمال أمة بأكملها في كأس العالم.
وبعد مشاركته القصيرة كبديل لعدم جاهزيته بشكل كامل في التعادل 0/0 مع الرأس الأخضر، انطلق مهاجم برشلونة بقوة في أول مباراة له كأساسي في البطولة، والتي انتهت بفوز فريقه 4-0 على السعودية، حيث سجل هدفًا بالانزلاق عند القائم البعيد لتحويل عرضية ميكيل أويارزابال.
وفي الحقيقة، هذا ما اعتدنا توقعه من يامال، حيث يُحكم عليه بشكل سلبي إذا لم يقدم تلك اللحظات المذهلة بانتظام.
وكاد يضيف هدفاً ثانياً إلى رصيده في عدة مناسبات خلال شوط أول مثير في أتلانتا أمام السعودي، قبل قيام مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بإخراج نجمه الشاب بحكمة في نهاية الشوط الأول من المباراة، مدركاً أن النتيجة قد حُسمت بالفعل.
ومن المرجح أن يشارك كأساسي مرة أخرى ضد أوروجواي في المباراة الأخيرة للمنتخب الإسباني في دور المجموعات، ومع بدء مباريات الأدوار الإقصائية، نتوقع أن نشهد الكثير من اللحظات الساحرة من هذا الفتى الذي يملك العالم بين قدميه.
قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 200 مليون جنيه إسترليني
القيمة الحالية للاعب: 202.5 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 2.5 مليون جنيه إسترليني)