تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | صعود يامال وتراجع صفقة مانشستر سيتي المنتظرة و"الدكة" تنتظر باركولا !

لو عدنا بالزمن ثلاث سنوات إلى الوراء، سنجد أن دنيز أونداف كان يقف عند مفترق طرق في مسيرته المهنية.

المهاجم المميز كان يحاول جاهدًا الحصول على دقائق لعب في برايتون، حيث كان يلعب دورًا ثانويًا خلف لاعبين مثل إيفان فيرجسون وداني ويلبيك.

وكان من الواضح أن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًّا، وحدث ذلك في شكل انتقال أولي على سبيل الإعارة إلى نادي في إف بي شتوتجارت — وهي صفقة تحولت في وقت لاحق إلى انتقال نهائي في عام 2024 — ومنذ ذلك الحين لم ينظر إلى الوراء أبدًا.

بتسجيله 19 هدفاً، أنهى أونداف موسم 2025-26 كأفضل هداف ألماني في البوندسليجا، متخلفاً فقط عن هاري كين الذي لا يهدأ في الترتيب العام.

وعلى الرغم من استبعاده من التشكيلة الأساسية في أول مباراتين لألمانيا في دور المجموعات بكأس العالم، إلا أن أونداف كان بلا شك أفضل لاعب في الفريق، وأكثرهم تأثيراً بلا ريب.

بعد دخوله كبديل في الفوز 7-1 على كوراكاو، سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هدفًا وصنع آخر قبل أن يغير مجرى المباراة أمام كوت ديفوار، حيث صنع هدف التعادل ثم سجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بحركة رائعة وتسديدة متقنة.

وسيحصل أونداف الآن بالتأكيد على فرصته للعب أساسيًا أمام الإكوادور، ويجب الإشادة بنادي شتوتجارت لتمكنه من توقيع العقد الجديد وتسوية الأمور الخاصة بمستقبل نجمه قبل انطلاق البطولة.

قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 30 مليون جنيه إسترليني

القيمة الحالية للاعب: 42.5 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 12.5 مليون جنيه إسترليني)