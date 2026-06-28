قدم أسطورة ليفربول روبي فاولر عبر X اقتراحًا لافتًا لخلافة محمد صلاح. ويرى المهاجم السابق في كريستيان بوليسيتش خيارًا مثيرًا للاهتمام لهجوم ليفربول ويعتقد أن الأمريكي قد يسلك مسارًا مشابهًا للمصري في أنفيلد.
أسطورة ليفربول يرشح خليفة مفاجئًا لمحمد صلاح
بسبب رحيل صلاح، يتعين على إدارة نادي ليفربول هذا الصيف أن تعمل بجد للعثور على خليفة جدير للنجم المصري. ويُعد يان ديوماندي من لايبزيغ أحد أهم الأهداف في هذا السياق.
ويُقال إن ليفربول قد قدم بالفعل عرضًا بقيمة 74 مليون يورو، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات، وبذلك تصبح أسماء أخرى أيضًا مطروحة بشكل متزايد.
أيقونة النادي روبي فاولر يطرح الآن مرشحًا لافتًا، المهاجم السابق يعتقد أن كريستيان بوليسيتش قد يسلك مسارًا مشابهًا لصلاح، الذي لم يأتِ حينها إلى ليفربول كنجم عالمي مطلق، لكنه في أنفيلد تطور ليصبح أسطورة للنادي.
على X، قال فاولر إنه معجب بالأمريكي. “هناك الكثير من الشائعات حول من سيذهب إلى ليفربول، لكن اسمًا واحدًا لم أرَه يمر بعد هو بوليسيتش… عمر جيد، خبرة في الدوري الإنجليزي، لاعب مثير. سأجلبه. ربما مسار شبيه بصلاح. ما رأيكم؟”
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أحيا بوليسيتش مسيرته في إيطاليا منذ أن غادر تشيلسي في 2023، وهو حلقة مهمة بالنسبة لميلان، وعاش الأمريكي فترة مثمرة في سان سيرو، وقد لفتت قدرته على التأثير في المباريات من كلا الجناحين انتباه عدة عمالقة من الدوري الإنجليزي .
خلال فترة وجوده في ميلانو، سجل بوليسيتش 42 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة في 134 مشاركة. يشكل هذا التطور تباينًا واضحًا مع سنواته الأخيرة الصعبة في تشيلسي.
وعلى الرغم من أن بوليسيتش فاز بدوري أبطال أوروبا في ستامفورد بريدج، فإن فترته مع البلوز تميزت بشكل أساسي بالإصابات ونقص وقت اللعب المنتظم. ومع اقتراب انتهاء عقده، يبدو بوليسيتش خيارًا ممكنًا لليفربول في سوق الانتقالات.
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على الرغم من تزايد سيل الشائعات حول مستقبله، لا يزال ميلان يأمل أن يبقى بوليسيتش لفترة أطول في سان سيرو. ويُقال إن النادي الإيطالي الكبير قد وضع بالفعل اقتراحًا لتمديد العقد على الطاولة، لكن المهاجم السابق لتشيلسي لم يوقع عليه حتى الآن.
وبذلك يبقى مستقبله موضوعًا للنقاش. على بوليسيتش أن يحدد ما إذا كان يريد مواصلة تطوره القوي في الدوري الإيطالي، أو أنه يريد مجددًا اتخاذ خطوة العودة إلى الدوري الإنجليزي . وبسبب عقده الذي يقترب من نهايته، يبدو أيضًا أنه سيصبح خيارًا مثيرًا للاهتمام للأندية التي تبحث عن مهاجم لديه خبرة على أعلى مستوى.
في الوقت الحالي لا يزال مستقبله في ميلانو، لكن جاذبية نادٍ مثل ليفربول قد تلعب دورًا خلال الأسابيع المقبلة.