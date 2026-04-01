أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو سيصدر ألبوماً مستوحىً من كأس العالم عبر شركة إنتاج موسيقي جديدة

يُعتبر رونالدينيو على نطاق واسع أحد أكثر اللاعبين إبداعًا على الإطلاق، وهو يسعى الآن إلى ترجمة تلك الموهبة إلى عالم الموسيقى. وتهدف شركة «Tu Musica»، التي يقع مقرها الرئيسي في ميامي، إلى سد الفجوة بين الثقافات والأسواق المختلفة، من خلال توفير منصة احترافية لإنتاج الموسيقى وتوزيعها عالميًا، وفقًا لما أوردته مجلة «بيلبورد».

وكشف الفائز بكأس العالم 2002 أن هذه الخطوة تمثل تطوراً طبيعياً بالنسبة له، نظراً لشغفه الدائم بالإيقاع واللحن. وقال رونالدينيو في بيان رسمي: "لطالما كانت الموسيقى جزءاً كبيراً من حياتي. لقد رافقتني في أهم اللحظات، داخل الملعب وخارجه. والآن أريد أن أنقل هذه الطاقة إلى كل مكان - لربط الثقافات وخلق الفرص للفنانين من أي مكان".