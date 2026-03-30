ترجمه
أسطورة توتنهام يحذر فريق «سبيرز» من أنه يتجه نحو دوري الدرجة الثانية - وأن المدرب الجديد لن يغير مصير الهبوط
مصير الهبوط يلوح في الأفق أمام توتنهام
أعرب وادل عن قلقه الشديد إزاء مسار النادي في أعقاب سلسلة النتائج الكارثية التي جعلته يقاتل من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار الجناح الأسطوري إلى أن البحث الوشيك عن مدرب رئيسي جديد قد يكون غير كافٍ ومتأخرًا جدًّا لإنقاذ الفريق من الهبوط.
وفي حديثه إلى 10bet، قال وادل عندما سُئل عن الوجهة التي قد يتجه إليها ناديه السابق بعد إقالة المدرب المؤقت تودور: "يبدو أن الوجهة ستكون دوري الدرجة الثانية. أنا قلق للغاية بشأن ما يحدث في النادي. لا أصدق أن ناديًا بهذا الحجم وصل إلى الوضع الذي هو فيه الآن." وأشار إلى الهزيمة الكارثية الأخيرة بنتيجة 3-0 أمام نوتنغهام فورست باعتبارها اللحظة التي اتضحت فيها حجم الكارثة، مضيفًا: "بعد نتيجة مباراة فورست، أصبح توتنهام هوتسبير المرشح الأوفر حظًا لشغل المركز الثالث المؤدي إلى الهبوط."
تغيير الإدارة لن يعالج الفساد
في حين يُقال إن إدارة النادي مستعدة لتقديم مكافأة كبيرة لروبرتو دي زيربي في حال نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط وتولى المهمة على الفور، لا يزال وادل غير مقتنع بأن تغيير القيادة سيحل المشكلات الجوهرية. فقد جادل بأن الفريق يفتقر إلى الشخصية المطلوبة لخوض معركة الهبوط. وأضاف: "انظروا إلى المدربين الذين تولوا تدريب توتنهام في السنوات الأخيرة. أنطونيو كونتي. جوزيه مورينيو. هؤلاء مدربون أثبتوا قدرتهم على الفوز. هل تغير شيء؟ لا أعتقد أن مدربًا جديدًا في توتنهام سيغير أي شيء.
"اللاعبون ليسوا جيدين بما يكفي، وهذا لن يتغير حتى لو جاء مدرب جديد. أنا أنظر إلى التشكيلة، وأنظر إلى لاعبين لا يبدو أنهم يمتلكون الشجاعة أو القدرة على إخراج النادي من المأزق الذي يمر به. هل لديهم الشجاعة اللازمة لمعركة الهبوط؟ هل يمكنهم شمر أكمامهم؟ لست مقتنعاً بأن هذه المجموعة من اللاعبين تمتلك ما يكفي لوقف هذا التدهور."
إلقاء اللوم على مجلس الإدارة
لم يتردد وادل في توجيه انتقادات لاذعة لإدارة النادي، مؤكدًا أن سياسة التعاقدات والثقافة السائدة في القيادة العليا هما السببان الرئيسيان وراء تراجع أداء توتنهام. وقال وادل: "الأمر لا يتعلق بالمدربين؛ بل يتعلق بتغيير الثقافة السائدة في قمة النادي. على اللاعبين تحمل بعض المسؤولية، لكن المذنبين الرئيسيين هم مجلس الإدارة وقيادة النادي". "لم يستثمروا أموالاً في اللاعبين؛ فهم يشترون دائماً من أجل المستقبل، لكن توتنهام بحاجة إلى لاعبين أفضل في الوقت الحالي. النادي في حالة فوضى حقيقية".
تعيين مثير للجدل وإنذار نهائي
وأشار نجم توتنهام السابق إلى صفقات الانتقالات الأخيرة كدليل على سوء التخطيط، مشككاً بشكل خاص في صفقة التعاقد مع كونور غالاغر في منتصف الموسم. وألمح إلى أن توتنهام يفوت باستمرار فرصة التعاقد مع مواهب جاهزة في الدوري الإنجليزي الممتاز كان من الممكن أن تساعدهم في تجنب المأزق الحالي. وأضاف وادل: "لا أقصد الإساءة إلى غالاغر، لكن إذا كان أتلتيكو سعيداً بتركه يرحل بعد موسم ونصف، فهذا ينبغي أن يدق ناقوس الخطر". "يمتلك توتنهام أفضل ملعب في البلاد وأفضل مرافق تدريب. لكنهم لا يمتلكون أفضل اللاعبين، وما لم يغير مجلس الإدارة سياسته في التعاقدات، فسيظل النادي يعاني دائماً. لم أرَ شيئاً من هذه المجموعة من اللاعبين يقنعني بأن توتنهام سيلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل".