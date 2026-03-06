أسطورة توتنهام غلين هودل يقترح بشكل مثير أنه سيتدخل ويدير فريق توتنهام في محاولة لإنقاذه من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز

حصل هودل، البالغ من العمر 68 عامًا، على مكانته كأحد أعظم لاعبي النادي قبل أن يديرهم بين عامي 2001 و 2003. وفي حديثه في بودكاست "Could It Be Magic"، أعرب عن رغبته الصادقة في مساعدة نادي طفولته. عندما سُئل، قبل هزيمة بالاس، عما إذا كان العودة إلى الإدارة تروق له، كان هودل واضحًا: "أعتقد أن ذلك سيكون ممكنًا بالفعل. خاصة مع توتنهام، لأنه ناديي. أنا أشجعهم منذ أن كنت في الثامنة من عمري. لذا فهم جزء كبير من حياتي".