أسطورة أرسنال توني آدامز يعرض مساعدة أيقونة الجولف تايجر وودز في معركته للتغلب على الإدمان

في أعقاب حادث السيارة الذي تعرض له وودز مؤخرًا والمشاكل القانونية التي تلت ذلك، أشار آدامز إلى أن عيادته الشهيرة يمكن أن توفر الملاذ الذي يحتاجه الفائز بـ 15 لقبًا في البطولات الكبرى. آدامز، الذي اشتهر بمعركته ضد إدمان الكحول خلال أيام لعبه، حافظ على إقلاعه عن الشرب لمدة ثلاثة عقود وكرس حياته المهنية بعد اعتزاله لمساعدة الرياضيين على تجنب مخاطر الإدمان.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي لـ وودز، قال آدامز لصحيفة "ذا صن": "أرى مدمنًا، لأكون صادقًا تمامًا معك. إذا أراد أن يأتي إلى مركز إعادة التأهيل الخاص بي، فهناك مكان له في الغرفة. إذا أراد أن يتغير، فليحدث تغييرًا."