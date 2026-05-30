أسرع من المتوقع.. عملاق إيطالي يتحرك لخطف سلوت بعد ساعات من إقالته في ليفربول!

في تحول مذهل للأحداث، أفادت تقارير بأن سلوت هو المرشح الأبرز لتولي قيادة ميلان بعد دقائق فقط من الإعلان الرسمي عن رحيله عن ليفربول. وعلى الرغم من النهاية الصعبة لفترته في أنفيلد، لا تزال أسهم المدرب الهولندي مرتفعة في القارة العجوز، ويحرص "الروسونيري" على التعاقد معه قبل ظهور منافسين آخرين.

ووفقًا للصحفي ساشا تافولييري، فإن سلوت هو الهدف الرئيسي بالفعل لخلافة ماسيميليانو أليجري في سان سيرو. حيث أُعفي أليجري من مهامه بعد موسم كارثي شهد إنهاء العملاق الإيطالي مشواره في المركز الخامس في الدوري الإيطالي، ليغيب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي. وتشير التقارير إلى أن المحادثات بين ميلان وممثلي سلوت جارية بالفعل.