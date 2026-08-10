غضب أسرة ليونيل ميسي في جنازة والده .. وصحفيون: تعرضنا للإهانات!

أول أمس السبت، أُعلن بشكل رسمي وفاة خورخي ميسي عن عمر يناهز 68 عامًا، بعد صراع مع المرض دام لعدة أشهر.

أصدرت إدارة مصحة ساناتوريو سنترو الواقعة بمسقط رأس العائلة في مدينة روساريو الأرجنتينية بيانًا عاجلًا أعلنت فيه تفاصيل الفاجعة.

وأوضح المدير الطبي للمؤسسة في نص البيان الصادر يوم السبت: "تأسف ساناتوريو سنترو لإبلاغكم بوفاة المريض خورخي ميسي، البالغ من العمر 68 عامًا، والتي حدثت في يومنا هذا في تمام الساعة الثانية صباحًا".

وحرصت الأطقم الطبية على تقديم أحر التعازي والمواساة لأسرته وأقاربه للوقوف بجانبهم في هذه الأوقات العصيبة.

شددت إدارة المركز الطبي على فرض سرية تامة حول المسببات الطبية وملابسات ساعات الوفاة الأخيرة.

وأكدت المصحة التزامها الكامل باللوائح القارية والقوانين المنظمة لحماية البيانات الصحية للمرضى، معلقة في بيانها: "احترامًا لخصوصية الأسرة، لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الظروف الطبية للوفاة".

وتأتي هذه الخطوة منعًا لتداول أي تكهنات وتأكيدًا على حماية مشاعر عائلة النجم الأرجنتيني.



