أعرب ثنائي المنتخب السعودي، الحارس محمد العويس والمهاجم صالح الشهري، عن تفاؤلهما الكبير بالمرحلة المقبلة من تحضيرات "الأخضر" في مدينة هيوستن الأمريكية، مؤكدين عزيمة اللاعبين على استيعاب الفكر التكتيكي الجديد للمدرب اليوناني جورجوس دونيس، وتقديم بطولة تليق بتطلعات الجماهير السعودية في نهائيات كأس العالم 2026.
"أسرار دونيس" و"كفاح العويس".. ثنائي المنتخب السعودي يكشفان كواليس التحضير لكأس العالم!
كفاح العويس وتحدي العودة لتشكيلة المونديال
تحدث حارس المرمى المخضرم محمد العويس للـ"العربية" بنبرة صريحة عن الصعوبات التي واجهته في الفترة الماضية من أجل تأمين مقعده في قائمة المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن المتغيرات الفنية الأخيرة فرضت عليه تحديًا كبيرًا لاستعادة مستواه الفني والبدني المعهود.
وقال العويس: "الفترة الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لي، ولم يكن مشروع عودتي للمنتخب السعودي سهلًا أيضًا، وأتمنى أن أمثل إضافة قوية له خلال الفترة المقبلة".
الانضباط التكتيكي وسر الزي الوطني في أمريكا
أوضح العويس أن عناصر المنتخب السعودي تعيش حاليًا مرحلة حاسمة تتطلب أعلى درجات الهدوء والتركيز الكامل للاستماع إلى تعليمات الجهاز الفني الجديد، لاسيما وأن المنتخب بات يظهر بأسلوب تكتيكي وشكل فني مختلف تمامًا، كما كشف الحارس عن الاعتزاز الكبير الذي يشعر به اللاعبون جراء وصولهم إلى مقر الإقامة بالزي الوطني.
وأضاف العويس: "ندخل مرحلة حاسمة بمدرب جديد، نعمل على الحفاظ على هدوئنا قدر المستطاع، وعلى الاستماع للتعليمات، خاصةً أننا نظهر بتكتيك جديد وشكل فني جديد ومختلف".
وتابع العويس: "نعمل على تصحيح الأخطاء التي نقع فيها من مباراة ودية إلى أخرى، حتى الوصول إلى أول مباراة رسمية في نهائيات كأس العالم 2026".
وأكمل العويس: "وصلنا إلى كأس العالم 2022 في قطر بالزي السعودي، وكذلك الحال في أمريكا، والعديد من المنتخبات الكبيرة، على غرار المنتخبات الأفريقية، تصل بالزي الرسمي لها، وهذا يمثل فخرًا واعتزازًا لكل من يمثل وطنه".
الشهري يفرض السرية على أفكار دونيس الفنية
من جانبه، فرض المهاجم صالح الشهري سياجًا من السرية على التفاصيل الفنية والخططية التي يدير بها اليوناني جورجوس دونيس معسكر المنتخب، حيث رفض الكشف عن طبيعة التعليمات الموجهة للاعبين، معتبرًا إياها من الأسرار الخاصة بداخل المعسكر والتي لا يمكن تداولها علنًا.
وقال الشهري: "أنهينا المرحلة الأولى من التحضيرات، والآن نبدأ المرحلة الثانية وهي الأهم".
وأضاف الشهري: "نمتلك مباراتين وديتين، ندخلهما بكل تركيز، ونحاول الاستفادة منهما قبل أول مباراة رسمية، من أجل دخول المونديال بشكل ممتاز".
وتابع الشهري: "تعليمات دونيس أسرار داخل المعسكر، ونتمنى تطبيق الأفكار الفنية التي طلبها في المباراتين المقبلتين، وأن نستفيد من أخطائنا من أجل الظهور بصورة ممتازة في كأس العالم".
وعد الشهري للجماهير وتطور تصاعدي خطوة بخطوة
وجه صالح الشهري رسالة طمأنينة ووعدًا صادقًا للجماهير السعودية، مؤكدًا أن رغبة الجميع هي تشريف الوطن والظهور بصورة ممتازة تفوق التوقعات، واعترف المهاجم السعودي بأن فترة العمل مع المدرب اليوناني لم تكن طويلة حتى الآن، إذ تولى المهمة في أبريل الماضي، لكنه شدد على أن انسجام عناصر الفريق يتطور بشكل متصاعد.
وأضاف الشهري: "لم نعمل مع المدرب لفترة طويلة، وأعتقد أننا خطوة بخطوة سنظهر بصورة ممتازة معه، وأتمنى أن نشرف الوطن".
مواعيد حاسمة ومواجهات نارية في المجموعة الثامنة
تترقب الجماهير السعودية ضربة البداية الرسمية للصقور الخضر في المونديال، حيث وضعت القرعة المنتخب السعودي في منافسة قوية للغاية ضمن المجموعة الثامنة.
وسيبدأ الأخضر مشواره المونديالي باختبار من العيار الثقيل أمام منتخب أوروجواي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجاري، ليعود بعدها بخمسة أيام وتحديدًا في 21 يونيو لخوض معركة كروية كبرى أمام منتخب إسبانيا.
قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء منتخب الرأس الأخضر يوم 27 من الشهر ذاته، متطلعًا لحصد بطاقة التأهل للدور القادم.