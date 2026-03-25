"أستطيع تأكيد ذلك": نادي شتوتغارت يعلن رسمياً عن ثالث أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي - شائعات حول لاعب هجومي جديد

وبذلك يصبح الخانوس ثالث أغلى صفقة انتقال في تاريخ نادي شتوتغارت، ليحل محل بدر الدين بوعناني الذي كان قد انتقل إلى نادي نيكار، مثل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بفترة وجيزة. وقد دفع نادي شتوتغارت مبلغًا يُقال إنه بلغ 15 مليون يورو لانتزاع اللاعب الجزائري من نادي OGC نيس.

على عكس الخانوس، لم يرق بوعناني حتى الآن إلى مستوى التوقعات. بل إنه لا يزال ينتظر تسجيل أول نقطة له في الدوري الألماني. في المقابل، سجل الخانوس ثمانية أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات، ليقدم بذلك أفضل موسم في مسيرته حتى الآن. وكان قد ساهم في تسجيل ثمانية أهداف مع فريق ليستر الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك في العام السابق مع نادي KRC Genk.

في غضون ذلك، هناك شائعات بأن VfB سيعزز هجومه مرة أخرى في الموسم الجديد. وفقًا لتقارير العديد من وسائل الإعلام الهولندية، هناك اهتمام بانتقال سامي أويسا. سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ثمانية أهداف وصنع أربعة أخرى في 31 مباراة مع نادي NEC Nijmegen في الدوري الهولندي. ويُطلب مقابل انتقاله مبلغ يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين يورو، ويُقال إن نادي VfL Wolfsburg مهتم به أيضًا. لكن في حالة الهبوط، من المرجح أن تكون فرص "الذئاب" المتعثرة ضئيلة.