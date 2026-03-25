ما كان قد بدأ يتضح مؤخرًا أصبح الآن رسميًا: سيبقى بلال الخانوس، الذي كان يلعب على سبيل الإعارة، مع فريق شفاوبن بعد دخول شرط الشراء الإلزامي حيز التنفيذ. وقد أكد ذلك المدير الرياضي فابيان فولجيموث في مقابلة مع مجلة «سبورت بيلد».
ترجمه
"أستطيع تأكيد ذلك": نادي شتوتغارت يعلن رسمياً عن ثالث أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي - شائعات حول لاعب هجومي جديد
"نعم، هذا صحيح. أستطيع تأكيد ذلك. لقد تم استيفاء جميع الشروط الآن"، قال اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا، مؤكدًا: "نحن سعداء بأننا نجحنا في ربط بلال بشكل دائم بنادي شتوتغارت".
وبحسب ما ورد، ستدفع شتوتغارت 18 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت محتملة لخانوس إلى ليستر سيتي، الذي كان قد حصل مسبقًا على عقد متابعة. وبذلك، يوقع لاعب المنتخب المغربي عقدًا حتى عام 2030، لا يتضمن أي بند للانسحاب. ومن المقرر أن يصل الراتب، بما في ذلك المكافآت، إلى ما يصل إلى ثلاثة ملايين يورو.
- Getty Images
أغلى صفقات انتقالات نادي شتوتغارت: الخانوس يزيح بواناني من منصة التتويج
وبذلك يصبح الخانوس ثالث أغلى صفقة انتقال في تاريخ نادي شتوتغارت، ليحل محل بدر الدين بوعناني الذي كان قد انتقل إلى نادي نيكار، مثل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بفترة وجيزة. وقد دفع نادي شتوتغارت مبلغًا يُقال إنه بلغ 15 مليون يورو لانتزاع اللاعب الجزائري من نادي OGC نيس.
على عكس الخانوس، لم يرق بوعناني حتى الآن إلى مستوى التوقعات. بل إنه لا يزال ينتظر تسجيل أول نقطة له في الدوري الألماني. في المقابل، سجل الخانوس ثمانية أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات، ليقدم بذلك أفضل موسم في مسيرته حتى الآن. وكان قد ساهم في تسجيل ثمانية أهداف مع فريق ليستر الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك في العام السابق مع نادي KRC Genk.
في غضون ذلك، هناك شائعات بأن VfB سيعزز هجومه مرة أخرى في الموسم الجديد. وفقًا لتقارير العديد من وسائل الإعلام الهولندية، هناك اهتمام بانتقال سامي أويسا. سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ثمانية أهداف وصنع أربعة أخرى في 31 مباراة مع نادي NEC Nijmegen في الدوري الهولندي. ويُطلب مقابل انتقاله مبلغ يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين يورو، ويُقال إن نادي VfL Wolfsburg مهتم به أيضًا. لكن في حالة الهبوط، من المرجح أن تكون فرص "الذئاب" المتعثرة ضئيلة.
ف.ب. شتوتغارت: نظرة عامة على أغلى الصفقات
اللاعبون الموسم النادي المنقول منه مبلغ الانتقال دينيز أونداف 2024/25 برايتون آند هوف ألبيون 26,7 مليون يورو إرميدين ديميروفيتش 2024/25 أوغسبورغ 23 مليون يورو بلال الخانوس 2026/27 ليستر سيتي 18 مليون يورو بدر الدين بوعناني 2025/26 أوجي نيس 15 مليون يورو تياجو توماس 2025/26 فولفسبورغ 13 مليون يورو