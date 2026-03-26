"أستحق أن ألعب أكثر!" - نجم برشلونة يعترف بأنه "ليس سعيدًا تمامًا" في النادي في تصريح مفاجئ

وفي حديثه إلى قناة "سفيري تي في"، وفقًا لصحيفة "دياريو سبورت"، لم يتردد الجناح في الإجابة عندما سُئل عن وضعه الحالي في النادي. واعترف باردجي بأنه غير راضٍ عن وضعه، ويعتقد أن أدائه في التدريبات وفي المشاركات القصيرة التي خاضها يستحق دورًا أكثر بروزًا في الخطة التكتيكية للمدرب فليك.

وقال: "الحقيقة هي أنني لم أحصل على وقت لعب كافٍ حتى هذه اللحظة. أنا صبور، لكن بصراحة أعتقد أنني أستحق أن ألعب أكثر". "لست سعيداً بنسبة 100٪، لكن هذه هي كرة القدم. أحترم أولئك الذين كانوا في التشكيلة لفترة طويلة، فهم زملائي في الفريق. أعرف ما يمكنني فعله، ولدي ثقة كبيرة بنفسي".