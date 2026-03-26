ترجمه
"أستحق أن ألعب أكثر!" - نجم برشلونة يعترف بأنه "ليس سعيدًا تمامًا" في النادي في تصريح مفاجئ
الإحباط يغلي في صدر النجمة السويدية الصاعدة
لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا سوى في 22 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، وجاءت الغالبية العظمى من تلك المشاركات كبديل في الشوط الثاني. ورغم أن باردجي أظهر لمحات من إمكاناته الهائلة كلما شارك على أرض الملعب، يبدو أن صبره على دوره المحدود قد وصل أخيرًا إلى نقطة الانهيار خلال فترة التوقف الدولية الحالية.
باردجي يكسر صمته بشأن دوره الثانوي في برشلونة
وفي حديثه إلى قناة "سفيري تي في"، وفقًا لصحيفة "دياريو سبورت"، لم يتردد الجناح في الإجابة عندما سُئل عن وضعه الحالي في النادي. واعترف باردجي بأنه غير راضٍ عن وضعه، ويعتقد أن أدائه في التدريبات وفي المشاركات القصيرة التي خاضها يستحق دورًا أكثر بروزًا في الخطة التكتيكية للمدرب فليك.
وقال: "الحقيقة هي أنني لم أحصل على وقت لعب كافٍ حتى هذه اللحظة. أنا صبور، لكن بصراحة أعتقد أنني أستحق أن ألعب أكثر". "لست سعيداً بنسبة 100٪، لكن هذه هي كرة القدم. أحترم أولئك الذين كانوا في التشكيلة لفترة طويلة، فهم زملائي في الفريق. أعرف ما يمكنني فعله، ولدي ثقة كبيرة بنفسي".
تتصاعد التكهنات حول انتقالات اللاعبين مع اقتراب موسم الصيف
أثارت تصريحات الشاب على الفور تكهنات جديدة حول مستقبله على المدى الطويل مع «البلوغرانا». خلال فترة الانتقالات في يناير، كانت عدة أندية في أنحاء أوروبا تراقب وضعه، حيث نُسب اهتمام قوي بشكل خاص إلى العملاق البرتغالي «بورتو» بضمه في صفقة منتصف الموسم.
في ذلك الوقت، ورد أن هانسي فليك كان مصمماً على الحفاظ على تماسك الفريق ومنع أي رحيل محتمل للاعب السويدي. ومع ذلك، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يبدو أن الوضع قد تغير. إذا استمر باردجي في الشعور بعدم تقدير قيمته، فقد يضطر النادي إلى النظر في العروض لتجنب فترة طويلة من الاضطراب داخل الفريق.
قد تؤدي خطط برشلونة للتعاقدات إلى رحيل اللاعبين
قد يصبح طريق باردجي نحو المشاركة بانتظام أكثر صعوبة إذا ما تعاقد برشلونة مع جناح آخر في الصيف، أو اشترى ماركوس راشفورد بشكل نهائي من مانشستر يونايتد.
ويبقى أن نرى ما إذا كان فليك سيختار استخدام السويدي أكثر في الأسابيع الأخيرة من الموسم أو سيوافق على إعارته أو بيعه، لكن باردجي أوضح أنه لن يكتفي بعد الآن بدور ثانوي في ملعب كامب نو.