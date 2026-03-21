تفكر يوفنتوس في استراتيجية مختلفة تمامًا عن المواسم الماضية فيما يتعلق بسوق الانتقالات القادم. وتسمى هذه الاستراتيجية الجديدة (القديمة) «الانتقالات المجانية». بعض الشيء عن طريق الاختيار وبعض الشيء (الكثير) عن طريق الضرورة، لم يعد بإمكان النادي البيضاء والأسود تحمل إنفاق مبالغ ضخمة على لاعبين لا يثبتون بعد ذلك أنهم على مستوى التوقعات. وأبرز مثالين على ذلك في فترات الانتقالات الأخيرة هما تيون كوبماينرز (61 مليون) ولويس أوبيندا (45 مليون).





بناءً على توجيهات مباشرة من الملاك، يجب تجنب مثل هذه الصفقات من الآن فصاعدًا. لن يتم الإنفاق إلا على الفرص الخاصة التي قد تظهر في سوق الانتقالات، والتي ترتبط بنجوم ذوي قيمة مؤكدة، مع استبعاد المراهنات. خلاف ذلك، سيتم اللجوء إلى اللاعبين الذين ينتهيعقدهم، حيث يتم تخفيف مخاطر الفشل من خلال التعاقد المجاني وخبرة اللاعب الذي سيتم شراؤه.



