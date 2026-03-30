أزياء منتخب كرواتيا لكأس العالم 2026: الزي الرسمي والزي الاحتياطي وتواريخ الإصدار والأسعار

وصلت أطقم منتخب كرواتيا لكأس العالم 2026، وكالعادة، لا يزال النمط المربّع الشهير حاضرًا.

يمكنك التعرف على المظهر المميز لأزياء كرواتيا بمجرد رؤيتها، وبمناسبة كأس العالم 2026، استلهمت Nike تصميمها من لحظة حاسمة في تاريخ كرة القدم في البلاد - وهي المباراة الأيقونية التي خاضتها ضد الولايات المتحدة عام 1990. في ذلك الوقت، كانت كرواتيا تخطو إلى الساحة العالمية بهوية جديدة وفخر لا لبس فيه.

بعد أكثر من 35 عامًا، تكرّم المجموعة تلك الحقبة التكوينية، وتربط صعود كرواتيا كدولة كروية بالثقة والاتساق اللذين تتمتع بهما اليوم. يعكس التصميم الاستمرارية والمرونة والقوة الدائمة للهوية الكرواتية.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أزياء كرواتيا لكأس العالم 2026، بما في ذلك تفاصيل التصميم وتواريخ الإصدار والأسعار.

