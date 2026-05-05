"لن يرتدي قميص الفريق مجددًا".. أزمة حمد الله وكاراسكو تشعل الشباب قبل مواجهة النصر والبليهي يتدخل!

خلاف كبير في نادي الشباب..

اشتعلت أزمة جديدة داخل صفوف نادي الشباب السعودي بين المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله البلجيكي يانيك كاراسكو خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في المواجهة التي جمعت الفريق أمام نادي التعاون. 

وانتهت المباراة بخسارة الشباب بنتيجة هدف وحيد سجله حمد الله مقابل خمسة أهداف، في خسارة كبيرة جديدة للفريق الذي يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن.


  • بداية الخلاف


    وبدأت القصة عندما حصل الفريق على خطأ خارج حدود منطقة الجزاء وتقدم كاراسكو لتسديد الكرة بصفته المسدد الأول في الفريق لكن حمد الله اتجه مسرعًا وخطف الكرة وقرر منحها لزميله جوش برانهويل في مشهد أثار الاستغراب. 

    وكشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عبر برنامجه التلفزيوني عن تفاصيل الحادثة مؤكدًا أن كاراسكو حاول تسديد الكرة مرة أخرى لكن المهاجم المغربي منعه من ذلك وقال له: "اترك الكرة لبرانهويل"، ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى بين الثنائي حيث شهد الموسم الحالي عدة خلافات بينهما.


  • فوضى عارمة داخل غرفة الملابس


    امتد الخلاف من أرضية الملعب إلى غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة حيث كشف الناقد الرياضي دباس الدوسري عن حدوث فوضى كبيرة ونقاش حاد بين اللاعبين حول تسديد الركلة. 

    وطلب حمد الله حضور مترجم لترجمة حديثه وطلباته لكاراسكو وهنا تدخل اللاعب علي البليهي وطلب من المترجم عدم نقل الكلام قائلًا: "لا تترجم" في محاولة منه لتهدئة الأوضاع بين الطرفين. 

    ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد بل تدخل نائب رئيس النادي لتهدئة الأمور مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينه وبين اللاعب المغربي قبل أن يتدخل رئيس النادي ويفصل بين اللاعبين وينهي الاشتباك.


  • قرارات إدارية حازمة وردود فعل غاضبة


    إثر هذه الأحداث العاصفة قررت إدارة نادي الشباب استبعاد عبد الرزاق حمد الله من التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم لمدة سبعة أيام مما يعني غيابه المؤكد عن المواجهة القادمة أمام نادي النصر في بطولة الدوري. 

    وفي أول تعليق رسمي على الحادثة نشر رئيس النادي عبد العزيز المالك منشورًا عبر حسابه الرسمي على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه: "دائمًا وأبدًا الكيان فوق الجميع". 

    وفي المقابل أظهر النجم المغربي رد فعل مضاد على قرار إيقافه وإبعاده عن الفريق حيث نشر عبر حسابه الرسمي في إكس آية قرآنية كتب فيها: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".


  • نهاية المشوار ومواجهات حاسمة مرتقبة


    تطورت الأحداث بشكل متسارع حيث أعلن الصحفي صالح عمر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انتهاء علاقة اللاعب بناديه بشكل نهائي وقال في تصريح له: "المغربي عبد الرزاق حمد الله خارج حسابات نادي الشباب بشكل رسمي ولن يمثل الفريق من جديد وسيغيب عن المباريات الأربع المتبقية". 

    ويأتي هذا الغياب المؤثر في وقت حرج يسعى فيه نادي الشباب إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وحصد أكبر قدر من النقاط لتأمين موقع متقدم وتجنب التراجع في الجولات الحاسمة والأخيرة. 

    وانتهت المباراة بخسارة الشباب بنتيجة هدف وحيد سجله حمد الله مقابل خمسة أهداف، في خسارة كبيرة جديدة للفريق الذي يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن.


    ويخوض الفريق أربع مباريات قوية متبقية في موسمه الجاري تبدأ باستضافة نادي النصر يوم الخميس السابع من مايو ويخرج الفريق بعد ذلك لمواجهة نادي نيوم يوم الإثنين 11 مايو.

    ويعود الشباب إلى ملعبه لاستقبال نادي الاتحاد يوم الأحد 17 مايو بينما يختتم مشواره في الدوري بمواجهة نادي النجمة خارج دياره يوم 21 مايو.


