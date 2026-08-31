سجل ألكسندر إيساك هدفه الأول هذا الموسم لصالح ليفربول، لكن جو هارت نجم الكرة الإنجليزية الأسبق يعتقد أن زملائه في أنفيلد ما زالوا يفتقرون إلى الثقة في المهاجم الذي بلغت قيمته 125 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من هز الشباك في التعادل المحبط مع نوتنجهام فورست، بدا الدولي السويدي معزولاً إلى حد كبير في نظام أندوني إيراولا.
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أزمة ثقة رغم هدفه الأول.. إيساك "تائه" داخل آنفيلد وإيراولا في قفص الاتهام!
بداية متعثرة في أنفيلد
انضم الدولي السويدي إلى ليفربول قادمًا من نيوكاسل يونايتد في الصيف الماضي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، تأثر موسمه الأول في أنفيلد بشدة بالإصابات، مما حد من حصيلة المهاجم التهديفية إلى أربعة أهداف فقط طوال الموسم بأكمله.
افتتح إيساك سجله التهديفي للموسم الحالي خلال التعادل بنتيجة 2-2 يوم السبت أمام نوتنجهام فورست. ورغم تمكنه من تدوين اسمه في قائمة الهدافين، بدا المهاجم منفصلاً عن بقية الفريق. ويرى حارس مرمى مانشستر سيتي السابق جو هارت أن التكتيك الحالي لليفربول تحت قيادة إيراولا يترك المهاجم معزولاً تماماً.
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هارت يسلط الضوء على حلقة الوصل المفقودة
في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت"، أشار هارت إلى تناقض صارخ بين فترة إيساك الناجحة في نيوكاسل ومعاناته الحالية في الميرسيسايد. وأوضح المحلل الرياضي أن المهاجم كان النقطة المحورية الأساسية في سانت جيمس بارك، حيث كان لاعبو الوسط يعرفون تمركزه بالفطرة ويلعبون بثقة مطلقة.
وأشار هارت: "من الواضح أن ليفربول لم يتوصل بعد إلى طريقة اللعب المناسبة مع ألكسندر إيساك. في نيوكاسل كان كل شيء يمر من خلاله".
وأضاف: "كان ذلك يعود إلى مسألة الثقة التي بنوها بمرور الوقت؛ فخط وسطهم كان يعرف بالضبط أين يتواجد، ولم يكونوا بحاجة حتى للنظر إلى الأعلى لأنه كان دائماً هناك في الانتظار. أما في ليفربول، فهذه الثقة غير موجودة في الوقت الحالي. لا أحد يشعر بها، وهو ليس تلك النقطة المركزية، مما يؤدي إلى ظهوره تائهاً ومعزولاً".
كما وجه هارت تحذيراً مباشراً لإيراولا بشأن هذا الاستثمار الضخم، حاثاً المدرب على بناء نظامه الهجومي حول اللاعب السويدي أو إيجاد حل تكتيكي بديل. وتابع: "أندوني إيراولا أمامه قرارات حاسمة ليتخذها. هل سيبني فريقه حول إيساك أم سيحاول إيجاد حل مختلف داخل تشكيلته؟ في رأيي، يجب عليه الالتزام بما فعله النادي من خلال الاستثمار بكثافة في إيساك".
وأردف: "لا جدوى من التعاقد مع هؤلاء اللاعبين إذا لم تكن ستستخدمهم بشكل صحيح وتستغل نقاط قوتهم. لا يوجد شك في جودة إيساك، لكنهم يقفون عند مفترق طرق في الوقت الحالي".
إيساك يحتفظ بإيجابيته رغم المعاناة
على الرغم من الانتقادات، لا يزال إيساك متفائلاً. وفي تقييمه للتعادل المحبط مع فورست، أشاد المهاجم بالروح القتالية لفريقه وتصميمهم على عدم الاستسلام أبداً. ومع ذلك، فقد أقر ببدايتهم السيئة للمباراة وانتقد عادتهم في استقبال الأهداف فور اكتساب الزخم بتسجيل هدف.
وتعليقاً على التعادل، قال إيساك: "أعتقد أنه لا توجد مشكلة في الروح القتالية وعدم الاستسلام أبدًا، وأظن أننا أظهرنا ذلك في الأسبوع الماضي أيضاً. من الواضح أننا بدأنا المباراة بشكل سيء للغاية اليوم كذلك. عندما اكتسبنا الزخم بتسجيل هدف، هذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن نكون أفضل، لأننا مجدداً استقبلنا هدفاً بسرعة كبيرة بعد ذلك".
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أسابيع حاسمة تنتظر إيساك
يجب على إيراولا أن يقرر سريعاً ما إذا كان سيدمج إيساك بالكامل كنقطة محورية لا جدال فيها في هجومه، أو يغير نظامه التكتيكي لاستيعاب نقاط القوة الأوسع في الفريق. سيكون إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمهاجم السويدي أمراً حيوياً لتحويل التعادلات المحبطة إلى انتصارات ثمينة.
سيواجه التشكيل المتطور للريدز اختبارات فورية في الأيام المقبلة؛ حيث يواجه ليفربول نظيره إيبسويتش يوم الجمعة القادم قبل العودة إلى أنفيلد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.
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