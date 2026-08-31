أزمة ثقة رغم هدفه الأول.. إيساك "تائه" داخل آنفيلد وإيراولا في قفص الاتهام!

في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت"، أشار هارت إلى تناقض صارخ بين فترة إيساك الناجحة في نيوكاسل ومعاناته الحالية في الميرسيسايد. وأوضح المحلل الرياضي أن المهاجم كان النقطة المحورية الأساسية في سانت جيمس بارك، حيث كان لاعبو الوسط يعرفون تمركزه بالفطرة ويلعبون بثقة مطلقة.

وأشار هارت: "من الواضح أن ليفربول لم يتوصل بعد إلى طريقة اللعب المناسبة مع ألكسندر إيساك. في نيوكاسل كان كل شيء يمر من خلاله".

وأضاف: "كان ذلك يعود إلى مسألة الثقة التي بنوها بمرور الوقت؛ فخط وسطهم كان يعرف بالضبط أين يتواجد، ولم يكونوا بحاجة حتى للنظر إلى الأعلى لأنه كان دائماً هناك في الانتظار. أما في ليفربول، فهذه الثقة غير موجودة في الوقت الحالي. لا أحد يشعر بها، وهو ليس تلك النقطة المركزية، مما يؤدي إلى ظهوره تائهاً ومعزولاً".

كما وجه هارت تحذيراً مباشراً لإيراولا بشأن هذا الاستثمار الضخم، حاثاً المدرب على بناء نظامه الهجومي حول اللاعب السويدي أو إيجاد حل تكتيكي بديل. وتابع: "أندوني إيراولا أمامه قرارات حاسمة ليتخذها. هل سيبني فريقه حول إيساك أم سيحاول إيجاد حل مختلف داخل تشكيلته؟ في رأيي، يجب عليه الالتزام بما فعله النادي من خلال الاستثمار بكثافة في إيساك".

وأردف: "لا جدوى من التعاقد مع هؤلاء اللاعبين إذا لم تكن ستستخدمهم بشكل صحيح وتستغل نقاط قوتهم. لا يوجد شك في جودة إيساك، لكنهم يقفون عند مفترق طرق في الوقت الحالي".