أزمة أمنية تهدد البطولة الأكبر.. استراليا تحاصر الاتحاد الآسيوي بالأسئلة بشأن كأس آسيا!

وفي أول رد فعل رسمي على هذه التطورات، أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنه يتابع الموقف في المملكة باهتمام بالغ، مشددًا على أن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير تمثل الأولوية القصوى التي لا تقبل أي تهاون.

وأوضح متحدث رسمي باسم الاتحاد الأسترالي في تصريحات لوكالة الأنباء الأسترالية: "الاتحاد الأسترالي يراقب الوضع في السعودية عن كثب، سلامة ورفاهية لاعبينا وطواقمنا وجماهيرنا تظل أمرًا بالغ الأهمية، فريقنا الأمني ذو الخبرة يتابع التطورات بفاعلية ويقدم تحديثات مستمرة، وعملية تقييم المخاطر تشكل جزءًا أساسيًا من تخطيطنا لكل معسكرات المنتخبات، وستكون محور تركيزنا الرئيسي في الاستعدادات لشهر يناير".

من جهتها، أعربت رابطة اللاعبين المحترفين في أستراليا عن قلقها البالغ تجاه المستجدات، وقال رئيسها التنفيذي بو بوش: "سلامة اللاعبين والجماهير والأطقم يجب أن تكون الأولوية والاعتبار المركزي في التخطيط لبطولة كأس آسيا وتنظيمها، نواصل عبر الرابطة والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين مراقبة الموقف والتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأسترالي والخبراء الخارجيين، وعمليات تقييم المخاطر مستمرة قبل كل معسكر وستظل ذات أهمية حاسمة للغاية قبل البطولة".



