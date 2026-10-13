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Georgios Donis Saudi ArabiaGetty
علي رفعت

أزمة أمنية تهدد البطولة الأكبر.. استراليا تحاصر الاتحاد الآسيوي بالأسئلة بشأن كأس آسيا!

كأس آسيا

تصاعد التوترات يهدد كأس آسيا

فتحت الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض باب التساؤلات واسعًا حول مصير نهائيات كأس آسيا المقررة في شهر يناير المقبل، وسط حالة من القلق المتزايد داخل الأوساط الرياضية الدولية بشأن سلامة الوفود والمنتخبات المشاركة وجاهزية الملاعب لاستقبال الحدث القاري المرتقب.

وجاء هذا التصعيد الأمني بعد أن أدت الضربات التي أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنها إلى وقوع خسائر بشرية وإصابات، إلى جانب تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار العاصمة، مما ألقى بظلال قاتمة على الخطط التنظيمية للبطولة قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد انطلاقها، ووضع الاتحادات الوطنية المشاركة في حالة استنفار شامل لدراسة المخاطر.

  • استراليا تراقب وتضع السلامة أولًا

    وفي أول رد فعل رسمي على هذه التطورات، أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنه يتابع الموقف في المملكة باهتمام بالغ، مشددًا على أن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير تمثل الأولوية القصوى التي لا تقبل أي تهاون.

    وأوضح متحدث رسمي باسم الاتحاد الأسترالي في تصريحات لوكالة الأنباء الأسترالية: "الاتحاد الأسترالي يراقب الوضع في السعودية عن كثب، سلامة ورفاهية لاعبينا وطواقمنا وجماهيرنا تظل أمرًا بالغ الأهمية،  فريقنا الأمني ذو الخبرة يتابع التطورات بفاعلية ويقدم تحديثات مستمرة، وعملية تقييم المخاطر تشكل جزءًا أساسيًا من تخطيطنا لكل معسكرات المنتخبات، وستكون محور تركيزنا الرئيسي في الاستعدادات لشهر يناير".

    من جهتها، أعربت رابطة اللاعبين المحترفين في أستراليا عن قلقها البالغ تجاه المستجدات، وقال رئيسها التنفيذي بو بوش: "سلامة اللاعبين والجماهير والأطقم يجب أن تكون الأولوية والاعتبار المركزي في التخطيط لبطولة كأس آسيا وتنظيمها، نواصل عبر الرابطة والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين مراقبة الموقف والتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأسترالي والخبراء الخارجيين، وعمليات تقييم المخاطر مستمرة قبل كل معسكر وستظل ذات أهمية حاسمة للغاية قبل البطولة".


  • صمت قاري وسيناريوهات التأجيل

    في المقابل، التزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الصمت حتى الآن دون إصدار أي بيان توضيحي يحدد موقفه من الأزمة أو يكشف عن وجود خطط بديلة، بينما تشير المؤشرات الفنية واللوجستية إلى صعوبة سحب حقوق الاستضافة ونقل المسابقة إلى بلد آخر في غضون أسابيع معدودة، مما يجعل خيار ترحيل البطولة لمدة 12 شهرًا لتقام في مطلع عام 2028 هو السيناريو الأقرب للتطبيق في حال استمرار التوترات دون تهدئة بحسب ما نقلت الوكالة الأسترالية.

    ويفرض هذا الاحتمال ارتباكًا فنيًا إضافيًا على الاتحادات المشاركة، ومنها الاتحاد الأسترالي الذي يرتبط مدرب منتخبه توني بوبوفيتش بعقد ينتهي بختام المنافسات القارية، فضلًا عن تأثير التأجيل على روزنامة المباريات الدولية واستعدادات المنتخبات لتصفيات البطولات العالمية المقبلة.


  • مخاوف رياضية متلاحقة

    ولم تتوقف تداعيات الأحداث عند إطار البطولة القارية وحدها، بل امتدت سريعًا إلى قطاع الطيران وحركة الملاحة، إذ أعلنت شركات طيران إقليمية كبرى مثل الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى الرياض بحسب ما ذكرت الوكالة، في حين حدثت وزارة الخارجية الأسترالية إرشادات السفر لمواطنيها داعية إلى إعادة النظر في السفر إلى هناك بسبب الأوضاع الراهنة.

    وعلى الصعيد الكروي الميداني، شهدت الملاعب السعودية ارتباكًا مباشرًا بعد تأخير انطلاق مباراة نادي النصر في دوري أبطال آسيا لمدة ساعة كاملة إثر إنذار أمني ناجم، فيما بدأ الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم دراسة خيارات بديلة بخصوص معسكره المزمع ومواجهته الودية ضد المنتخب السعودي المقررة في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

    وتتجه الأنظار الآن نحو الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم لحسم الموقف النهائي، في ظل ترقب واسع النطاق من قِبل 23 منتخبًا يستعدون للسفر، وسط مخاوف من أن تلقي التوترات الأمنية الحالية بظلال طويلة تتجاوز كأس آسيا لتمس ملفات واستحقاقات رياضية مستقبلية كبرى بالمنطقة.


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