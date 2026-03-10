كيد المنافسين: أرينا سابالينكا تدخل عالم الخطط الشيطانية بـ"خاتم خطوبتها".. وعلي البليهي وأساطير الرياضة سبقوها

ومن الملاكمة.. سننتقل إلى بعض الألعاب الأخرى، التي تم استخدام "الخطط الشيطانية" فيها، للتأثير على المنافسين؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: فورمولا 1
يميل بعض السائقين، إلى استخدام ما يُعرف باسم "قوانين الفيزياء" في عالم فورمولا 1؛ لتشتيت منافسيهم داخل الحلبات.
بمعنى.. عندما يشعر السائق أن السيارة التي خلفه، اقتربت من تجاوزه؛ يقوم بتغيير طفيف لمسار حركته، ما يخلق ما يعرف بـ"الهواء المضطرب".
هذا الهواء يشتت انتباه السيارة التي خلفه، إلى جانب أنه يؤثر على الجاذبية؛ وبالتالي فقدان المنافس اتزانه، والسيطرة على حركته.
* ثانيًا: كرة السلة
في الثمانينات.. اشتهر ملعب فريق بوسطن سيلتيكس القديم؛ بـ"حيلة" تثير جنون الخصم.
الحيلة التي نقصدها هُنا، هي التحكم في درجات حرارة غرفة ملابس الفريق الضيف؛ من خلال إطفاء التدفئة في الشتاء القارس، أو رفع درجات الحرارة في الصيف.
كما لا يُمكن نسيان "حيلة" الأسطورة مايكل جوردان مع جيري ستاكهاوس، خلال مباراة شيكاغو بولز وفيلادلفيا سيكسرز، في الدوري الأمريكي لكرة السلة 1995-1996.
وقتها.. قيل إن ستاكهاوس هو خليفة جوردان؛ وصرح الأول نفسه، بأنه لا يوجد لاعب في كرة السلة يستطيع التصدي له.
هُنا.. قام جوردان بالتأثير نفسيًا على ستاكهاوس؛ حيث كان مع كل سلة يسجلها أو انتزاع الكرة منه، يذهب إليه ويغني أمامه.
كل ذلك أخرج ستاكهاوس عن تركيزه؛ ليسقط بشكلٍ مروع أمام أسطورة كرة السلة الخالدة.
* ثالثًا: كرة التنس
بالعودة إلى عالم الكرة الصفراء "التنس"؛ سنجد ما يعرف باسم "الصرخة التكتيكية"، والتي يتبعها عدد من اللاعبين واللاعبات.
أشهر من يستخدم أسلوب الصراخ في لعبة التنس، هم اللاعبين الإسبان؛ مثل: رافائيل نادال سابقًا، والمصنف الأول على العالم حاليًا كارلوس ألكارز.
إلا أن الحسناء الروسية ماريا شارابوفا، نجمة التنس السابقة؛ كانت تصنف الأكثر إزعاجًا في هذه اللعبة، بسبب صوت صراخها المرتفع.
واشتكت الكثير من اللاعبات اللواتي واجهن شارابوفا، بأنهن يفقدن تركيزهن؛ بسبب صرخات الحسناء الروسية.