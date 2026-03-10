Goal.com
أحمد فرهود

كيد المنافسين: أرينا سابالينكا تدخل عالم الخطط الشيطانية بـ"خاتم خطوبتها".. وعلي البليهي وأساطير الرياضة سبقوها

الجانب المثير للجدل في عالم الرياضة..

في عالم الرياضة؛ ليس التكتيك أو العضلات المفتولة والسرعات الخارقة، هم من يكتبوا السطر الأخير في قصة الانتصارات دائمًا.

فخلف بريق الميداليات، وفي الزوايا المُظلمة للملاعب والحلبات، تُدار معارك من نوعٍ آخر؛ هي: "الروائح، الهمسات السامة والوميض القاتل".

نعم.. الوصول إلى القمة ومنصات التتويج، أحيانًا ما يحتاج إلى "خطة شيطانية"؛ لإسقاط المُنافس نفسيًا، قبل أن يدخل الملعب أو الحلبة.

وما كشفت عنه نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، المُصنفة الأولى عالميًا، على هامش بطولة إنديان ويلز للماسترز؛ ليست إلا نقطة في بحر من "الخطط الشيطانية"، التي تم استخدامها في عالم الرياضة.

 ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، قصة سابالينكا المثيرة للجدل؛ مع بعض النماذج لما يُمكن تسميته بـ"الخطط الشيطانية"، في عالم الرياضة..

    أرينا سابالينكا.. خطة "وميض الماسة" بعد الخطوبة

    قبل أيام.. تقدّم رجل الأعمال البرازيلي من أصول يونانية جورجيوس فرانجوليس، لـ"خطبة" نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا؛ بشكلٍ رسمي.

    فرانجوليس منح سابالينكا عند التقدّم لـ"خطبتها"، خاتمًا مرصعًا بـ"ماسة كبيرة وضخمة"؛ حيث قُدِر ثمنه بين مليون ومليون و500 ألف دولار تقريبًا.

    وأعربت سابالينكا عن سعادتها الكبيرة بهذا الأمر؛ كما استغلت الخاتم التي تحصلت عليه من رجل الأعمال البرازيلي في تصريحاتها، على هامش بطولة إنديان ويلز للماسترز.

    وقالت سابالينكا بشكلٍ ساخر: "ربما استخدم هذا الخاتم، للتأثير على اللاعبات اللواتي سأتقابل معهن في المباريات؛ وذلك من خلال تشتيت انتباههن، بجاذبيته وقيمته الضخمة".

    أي أن المصنفة الأولى عالميًا؛ تقصد أنها ستستخدم و"ميض الماسة" المتواجدة في خاتم خطوبتها، لتشتيت انتباه اللاعبات عند تسديدها للكرات.

    كرة القدم.. لنا في علي البليهي وجوزيه مورينيو خير مثال!

    بعيدًا عن تصريح نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، فقد شاهدنا ما يُمكن تسميته بـ"الخطط الشيطانية" بالفعل، في عالم الرياضية؛ وذلك للتأثير على المنافسين.

    مثلًا.. في اللعبة الأكثر شعبية وهي كرة القدم؛ نستطيع أن نذكر ما كان يفعله المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما كان يقود العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وقتها.. مورينيو كان يطلب من القائمين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، الخاص بنادي ريال مدريد، تطويل العشب قبل مباريات العملاق الكتالوني برشلونة تحديدًا؛ من أجل عرقلة أسلوب لعب منافسه، الذي يعتمد على التمريرات الأرضية القصيرة "تيكي تاكا".

    ولا نستطيع تجاهُل الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، ونحن نعطي بعض الأمثلة في عالم الساحرة المستديرة؛ حيث يُعرف بأنه "أستاذ التأثير نفسيًا" على المنافسين، خاصة في ركلات الجزاء الترجيحية.

    مارتينيز يتعمد تشتيت مسدد "الركلة الجزائية"؛ سواء ببعض الحركات، أو من خلال الحديث معه أو مع الحكم.

    ليس هذا فقط؛ حيث تتجه بعض الأندية أو المنتخبات وكذلك جماهيرهم، لإتباع الآتي:

    * أولًا: نشر الضوضاء في فندق إقامة الفريق المُنافس؛ لكي يحرموا اللاعبين من النوم الهادئ.

    * ثانيًا: استقبال حافلة الفريق المُنافس بـ"الشماريخ" و"الهتافات العدائية"؛ من أجل نشر الرعب في نفوس اللاعبين قبل المباريات.

    لكن الأمر لم ينتهِ هُنا فقط؛ حيث يقوم بعض اللاعبين بتصرفات فردية، لخدمة فريقهم والتفوق في الصراعات الشخصية.

    نذكر من ذلك ما قام به المدافع السعودي المخضرم علي البليهي؛ والذي صرح في وقتٍ سابق، قائلًا: "قبل بعض المباريات كنتُ أقوم بأكل البصل، أو أضعه في جواربي؛ لكي أبعد المهاجمين عني، وأجعلهم يفقدون تركيزهم".

    كما أنه وفي عز تألُقه مع ناديه السابق الهلال، ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ كان البليهي يتعمد استفزاز النجوم الكبار الذين يواجههم ببعض الكلمات، مثل الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

    الملاكمة.. من نزال الغابة إلى سلاح الرائحة الكريهة!

    بخلاف كرة القدم.. سنستعرض بعض النماذج عن ما يُمكن تسميتها بـ"الخطط الشيطانية"، في رياضة الملاكمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: نزال الغابة

    في 30 أكتوبر 1974؛ كان العالم على موعد مع نزال الغابة، بين محمد علي كلاي وجورج فورمان.

    كلاي اعتمد على أسلوبين، قبل مواجهة فورمان، الذي كان يُلقب بالرجل الذي لا يُقهر؛ وذلك كالتالي:

    - أولًا: تسريب معلومات قبل النزال؛ بأنه سيعتمد على سرعة حركة قدميه، للهروب من ضربات فورمان.

    - ثانيًا: استفزاز فورمان داخل الحلبة؛ وذلك بتوجيه بعض الكلمات إليه، مثل أنت تضرب مثل الفتيات.

    المهم.. كلاي اعتمد على أسلوب مختلف، لتلك الذي سربه في المؤتمرات ووسائل الإعلام؛ وأخذ يستنزف طاقات فورمان، حتى قضى عليه في النهاية.

    * ثانيًا: سلاح الرائحة

    اعترف توني غالينتو، ملاكم الوزن الثقيل السابق، في سيرته الذاتية؛ أنه كان يعتمد على "سلاح الرائحة"، للتأثير على منافسيه داخل الحلبة.

    غالينتو ذكر أنه كان يتعمد عدم الاستحمام لفترة طويلة، قبل المباريات المهمة، إلى جانب دهن جسده بـ"روائح كريهة"؛ لكي يفقد المنافس اتزانه وتركيزه، خلال النزالات.

    رياضات أخرى.. حيل كرة السلة وصرخات التنس

    ومن الملاكمة.. سننتقل إلى بعض الألعاب الأخرى، التي تم استخدام "الخطط الشيطانية" فيها، للتأثير على المنافسين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فورمولا 1

    يميل بعض السائقين، إلى استخدام ما يُعرف باسم "قوانين الفيزياء" في عالم فورمولا 1؛ لتشتيت منافسيهم داخل الحلبات.

    بمعنى.. عندما يشعر السائق أن السيارة التي خلفه، اقتربت من تجاوزه؛ يقوم بتغيير طفيف لمسار حركته، ما يخلق ما يعرف بـ"الهواء المضطرب".

    هذا الهواء يشتت انتباه السيارة التي خلفه، إلى جانب أنه يؤثر على الجاذبية؛ وبالتالي فقدان المنافس اتزانه، والسيطرة على حركته.

    * ثانيًا: كرة السلة

    في الثمانينات.. اشتهر ملعب فريق بوسطن سيلتيكس القديم؛ بـ"حيلة" تثير جنون الخصم.

    الحيلة التي نقصدها هُنا، هي التحكم في درجات حرارة غرفة ملابس الفريق الضيف؛ من خلال إطفاء التدفئة في الشتاء القارس، أو رفع درجات الحرارة في الصيف.

    كما لا يُمكن نسيان "حيلة" الأسطورة مايكل جوردان مع جيري ستاكهاوس، خلال مباراة شيكاغو بولز وفيلادلفيا سيكسرز، في الدوري الأمريكي لكرة السلة 1995-1996.

    وقتها.. قيل إن ستاكهاوس هو خليفة جوردان؛ وصرح الأول نفسه، بأنه لا يوجد لاعب في كرة السلة يستطيع التصدي له.

    هُنا.. قام جوردان بالتأثير نفسيًا على ستاكهاوس؛ حيث كان مع كل سلة يسجلها أو انتزاع الكرة منه، يذهب إليه ويغني أمامه.

    كل ذلك أخرج ستاكهاوس عن تركيزه؛ ليسقط بشكلٍ مروع أمام أسطورة كرة السلة الخالدة.

    * ثالثًا: كرة التنس

    بالعودة إلى عالم الكرة الصفراء "التنس"؛ سنجد ما يعرف باسم "الصرخة التكتيكية"، والتي يتبعها عدد من اللاعبين واللاعبات.

    أشهر من يستخدم أسلوب الصراخ في لعبة التنس، هم اللاعبين الإسبان؛ مثل: رافائيل نادال سابقًا، والمصنف الأول على العالم حاليًا كارلوس ألكارز.

    إلا أن الحسناء الروسية ماريا شارابوفا، نجمة التنس السابقة؛ كانت تصنف الأكثر إزعاجًا في هذه اللعبة، بسبب صوت صراخها المرتفع.

    واشتكت الكثير من اللاعبات اللواتي واجهن شارابوفا، بأنهن يفقدن تركيزهن؛ بسبب صرخات الحسناء الروسية.

    كلمة أخيرة.. "الخطط الشيطانية" لا تنتهي ولكن!

    كل ما ذكرناه في السطور الماضية، ليس إلا نماذج قليلة للغاية؛ فعالم الرياضة مليء بـ"الخطط الشيطانية"، التي لا تنتهي.

    فهُناك رياضات أخرى، يتم اتباع بعض هذه الخطط فيها؛ مثل كرة اليد والسلة، من خلال "الأيدي اللاصقة" للحفاظ على الكرة وعدم فقدانها.

    لكننا ركزنا على بعض النماذج فقط؛ التي يستخدمها البعض، لمساعدته على التفوق ضد المنافسين في مختلف الرياضات.

    وبالطبع.. هذا ليس معناه أن هذه الخطط، هي من تقود أصحابها إلى منصات التتويج فقط، دون الجمل التكتيكية أو الموهبة الفنية.

    إلا أنها مجرد أسلوب نفسي مساعد؛ يتم استخدامه ضد المنافسين، إلى جانب الخطط التكتيكية والموهبة.

