AFP
"أريد أن ألعب مع كوبارسي" - نجم هولندا الواعد يغازل برشلونة
نيجستاد يتحدث بصراحة عن طموحاته مع برشلونة
يبدو أن برشلونة قد ضمن نصف ثنائي الدفاع المركزي الذي سيشكله على المدى الطويل مع كوبارسي، الذي أثبت نفسه في الفريق الأول ويواصل تقديم أداء مثير للإعجاب مع المنتخب الإسباني.
وبرز رود نيجستاد كخيار محتمل لتكملة هذا المراهق. وكان المدافع البالغ من العمر 18 عامًا واللاعب في صفوف تفينتي قد ارتبط اسمه سابقًا بالنادي الكتالوني، وقد تحدث الآن علنًا عن احتمال اللعب يومًا ما إلى جانب كوبارسي في كامب نو.
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المدافع الهولندي يشرح إعجابه بكوبارسي
تحدث نيجستاد عن طموحاته خلال مقابلة مع موقع «Sportnieuws»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يزال ملتزماً بتطوير مستواه في نادي تفينتي على الرغم من التكهنات التي تحوم حول مستقبله. وكشف المدافع أن مشاهدة كوبارسي وهو يواجه رونالدو خلال فوز إسبانيا 1-0 على البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم 2026 قد عزز إعجابه باللاعب الشاب في برشلونة، وأقوى عزمه على تحقيق هدفه طويل الأمد.
وقال: «شاهدته (كوبارسي) يلعب ضد كريستيانو رونالدو واستمتعت حقاً بمشاهدته. لا أتوقع أن تسير الأمور بهذه السرعة بالنسبة لي، لكن اللعب لبرشلونة وتشكيل ثنائي دفاعي في قلب الدفاع مع كوبارسي سيكون، بالطبع، هدفي النهائي. لكن في الوقت الحالي، أريد مواصلة تطوير مستواي في توينتي. لا يزال لدي الكثير لأتعلمه هنا».
ملف يناسب برشلونة
حقق نيجستاد موسمًا متميزًا مع تفينتي، حيث خاض 24 مباراة وأصبح لاعبًا أساسيًا خلال الأشهر الأخيرة من الموسم. ويُعتبر هذا المدافع الأيسر أحد ألمع المواهب الشابة في هولندا، كما أن ملامح مسيرته تتوافق مع تفضيل برشلونة لتجنيد المواهب الشابة المتميزة التي تتمتع بإمكانيات طويلة الأمد. وقد زادت الشائعات السابقة التي ربطته بالنادي الكتالوني من الاهتمام الذي يحيط بتطوره.
- Getty
النمو في تفينتي
من المتوقع أن يواصل نيجستاد مسيرته التصاعدية في توينتي، حيث يأمل في الاستفادة من الإنجاز الذي حققه الموسم الماضي وتحقيق مزيد من الثبات في الأداء على مستوى الفريق الأول.
وإذا حافظ على مساره التصاعدي، فقد يتطور الاهتمام المزعوم من جانب «البلوجرانا» بشكل أكبر خلال فترات الانتقالات المقبلة، في ظل استمرار النادي في تقييم خياراته الدفاعية على المدى الطويل.
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