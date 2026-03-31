"أريد أن ألعب!" - حارس مرمى مانشستر يونايتد المنسي مستعد لمنافسة سين لامينز على المركز الأول الموسم المقبل

لن يكون تثبيت أقدامه مع «الشياطين الحمر» مهمة سهلة. فالحارس الأساسي الحالي يقدم أداءً استثنائياً على أعلى مستوى، مما يجعل من الصعب للغاية إزاحة لامينز عن مكانه. علاوة على ذلك، يقال إن أندريه أونانا، الذي غادر مؤخرًا إلى تركيا، يفكر في العودة إلى النادي، مما سيؤدي إلى اشتداد المنافسة على المشاركة. على الرغم من هذه العقبات، يظل اللاعب التشيكي الواعد ثابتًا في مطالبه. واختتم قائلاً: "سأتواصل عن كثب مع مانشستر يونايتد وسنرى ما هو الأفضل لي في الموسم المقبل. لكنني أريد أن ألعب كرة القدم. لا أريد أن أكون مجرد لاعب يجلس على مقاعد البدلاء".