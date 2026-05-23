Getty Images Sport
"أريد أن أعترف" .. جوارديولا يكشف عن أكثر قرار ندم بسببه في مانشستر سيتي
عبقري كاتالوني يتأمل الماضي
صدم بيب جوارديولا المشجعين صباح يوم الجمعة بتأكيده رسمياً رحيله في الصيف، ليختتم بذلك حقبة دامت عشر سنوات وأحدثت تغييرات جذرية. وبالنظر إلى قراراته الإدارية الأولى عند وصوله إلى مانشستر في عام 2016، سلط المدرب الضوء على تعامله الفوري مع الحارس المخضرم جو هارت.
تم استبعاد هارت بلا رحمة لصالح كلاوديو برافو عقب حملة صعبة في بطولة أمم أوروبا، واقتصرت مشاركته على مباراة واحدة فقط في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد ستيوا بوخارست قبل أن يتم إرساله على سبيل الإعارة.
- AFP
جوارديولا يعترف بندمه الشديد
وبالتفكير في الطابع الصارم لتلك عملية التخفيض في عدد اللاعبين، أقر المدرب البالغ من العمر 55 عامًا بأن نهجه الذي لا يقبل المساومة كان يفتقر إلى الإنصاف المهني. وفي حديثه خلال مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، قال جوارديولا: "أريد أن أعترف بشيء. لديّ ندم. عندما تتخذ الكثير من القرارات، فإنك ترتكب أخطاء. هناك شيء واحد أشعر بالندم عليه في أعماقي منذ سنوات عديدة: أنني لم أعطِ جو هارت الفرصة ليثبت نفسه، ويثبت مدى براعته كحارس مرمى، أتعلم؟ وكان يجب أن أفعل ذلك. كل الاحترام لكلاوديو [برافو]، واحترام لإيدرسون، عندما انضم كان مهمًا. لكن في تلك اللحظة كان يجب أن أقول "حسنًا جو، دعنا نحاول أن نفعل ذلك معًا، وإذا لم ينجح الأمر، فلا بأس، سنغيره". لكن هذا ما حدث".
رؤية تكتيكية صارمة فرضت عملية التصفية
أدى قرار تهميش اللاعب الدولي الإنجليزي إلى إعادة تشكيل الهوية الدفاعية للنادي، مما مهد الطريق في النهاية لوصول إيدرسون لتنفيذ أسلوب صناعة اللعب الذي يميز غوارديولا من خط الدفاع.
وأضاف: "أحيانًا لا أكون منصفًا بما يكفي. وأنا نادم على ذلك في ذلك الوقت. في تلك اللحظة، أكون دائمًا عنيدًا في قراراتي، عندما أؤمن بذلك. عندما تساورني الشكوك، أتحدث مع الآخرين، لكنني كنت متأكدًا بنسبة 100 في المائة من أننا يجب أن نفعل ذلك بهذه الطريقة. وقد دعمني النادي في ذلك".
- AFP
بيب في عطلة .. ومنصب جديد مع سيتي
سيتولى جوارديولا قيادة مانشستر سيتي للمرة الأخيرة على الإطلاق يوم الأحد في المباراة ضد أستون فيلا، قبل أن يبدأ فترة راحة طويلة من العمل التدريبي.
وبعد أن قاد النادي بنجاح إلى احتلال المركز الثاني، سيتحول تركيزه العملي الفوري نحو موكب احتفالي عاطفي يشمل المدينة بأكملها بعد ظهر يوم الاثنين. وبمجرد اكتمال رحيله، سيتولى المدرب الأسطوري دورًا رسميًا كسفير للنادي، حيث سيعمل مع مؤسسة النادي بينما يأخذ وقتًا للاستجمام.