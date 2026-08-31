خاص | "أروع من أن يفشل ولكن".. أسطورة ليفربول يتوقع موعد بدء شائعات رحيل فيرتس عن ليفربول

على الرغم من الاستثمار الضخم في فيرتس، الذي لا يزال يبحث عن التألق في بداية موسم 2026-27، إلا أن ليفربول لا يمكنه الانتظار إلى الأبد حتى يستعيد بريقه، وقد يكون موسمان هما كل ما سيحصل عليه لإثبات أحقيته في البقاء لفترة طويلة في ميرسيسايد.

وربما لا يُمنح هذا الوقت الطويل، حيث صرح هامان - في حديثه لـ "جول" بالشراكة مع Betinia NJ - عند سؤاله عما يحتاجه فيرتس من الموسم الحالي ومتى يمكن أن تظهر شائعات رحيله، قائلاً: "يجب أن يبدأ في اللعب بشكل جيد. عليه أن يبدأ في التأثير على مجريات المباراة".

وأضاف: "أعتقد أنه لاعب يميل للعب الحر. ربما لم يحظَ بعد باحترام اللاعبين الآخرين بالشكل الذي يسمح له بالتوقف عن أداء المهام الدفاعية أحيانًا، لأنني أرى أن عليك منحه مساحات معينة وبعض الحرية، طالما أن هناك لاعبين يستردون الكرة من أجله. واللاعبون لا يمانعون في القيام بذلك إذا كانوا يعلمون أنه عندما يستلم الكرة 10 مرات، فإن شيئًا مؤثرًا سيحدث في ست أو سبع أو ثماني مرات. ولكن هذا ببساطة ليس ما يحدث الآن".

وزاد: "الآن هو يعمل بجهد كبير في العودة للخلف لدعم الدفاع. أعتقد أنه يبذل جهدًا مبالغًا فيه أحيانًا. إنه يريد مساعدة الفريق لأنه يرى أنه قادر على التأثير هجوميًا. لذا أعتقد أن التوازن في أسلوب لعبه كان خاطئًا، لكنه لن يكسب احترام اللاعبين إلا عندما يبدأ في التأثير على الجانب الهجومي. هو ليس موجودًا لافتكاك الكرات، بل لصناعة الأهداف وتسجيلها".

وأوضح: "أعتقد أن هناك عددًا قليلاً من المباريات التي قام فيها بذلك الموسم الماضي، وهذا ببساطة غير كافٍ. وبالطبع، الجميع يتحدث عن الجانب البدني في الدوري الإنجليزي الممتاز. نعم، هو يعتمد أكثر على الجانب البدني، وبعض أفضل اللاعبين استغرقوا وقتًا للتأقلم. أعتقد أن [خوان سيباستيان] فيرون أتى وهو يُوصف بأنه أفضل لاعب خط وسط، وأظن أنه استمر لموسم واحد ثم عاد إلى إيطاليا. لذا، البعض ببساطة لا يستطيع أو لا يريد القيام بذلك".

واستطرد هامان قائلاً: "ومن الواضح أنه كلما طال الوقت الآن يزداد الأمر صعوبة، لأنني قلت في الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى: امنحوه الوقت. قلت إنه أروع من أن يفشل. لكن بمجرد انقضاء فترة أعياد الميلاد، قلت إنني لا أعتقد أنه سينجح بعد الآن لأن الوقت طال أكثر من اللازم، ولأن سقف التوقعات لا يقل".

وواصل حديثه: "أعتقد أنه إذا لم يبدأ في اللعب بشكل جيد، فقد تم استبداله مرة أخرى في المباراة الأولى بعد 60 دقيقة، وإذا لم يبدأ في التأثير على المباريات في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، بحلول فترة التوقف الدولي والتي تعد أطول هذا العام، سنشهد الكثير من أحاديث الصحف، والكثير من النقاشات حول ما إذا كان ينبغي للنادي التعاقد معه من الأساس، وهو أمر فات أوانه بالطبع لأنه موجود بالفعل. وربما سيبدأ هو في التفكير: (حسنًا، ربما هذا المكان ليس مناسبًا لي)".

واختتم هذه النقطة بقوله: "أعتقد أن شيئًا ما سيحدث، لأنه بالنسبة للاعب بهذا الحجم وهذه المكانة، والمبلغ المالي الذي كلفه، فإن ما يقدمه ليس كافيًا على الإطلاق. يجب إيجاد حل بطريقة ما، ربما حتى في فترة الانتقالات الشتوية، إذا لم تتحسن الأمور".