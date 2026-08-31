أصبح فلوريان فيرتس لفترة وجيزة أغلى لاعب في كرة القدم البريطانية عندما انضم إلى ليفربول مقابل 116 مليون جنيه إسترليني في عام 2025، ولكن هل يمكن بيعه دون أن يقدم أفضل مستوياته في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ مواطنه الألماني ولاعب وسط الريدز السابق، ديتمار هامان، صرح لـ "جول" عن الموعد المتوقع لتصاعد تكهنات الانتقالات في أنفيلد.
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خاص | "أروع من أن يفشل ولكن".. أسطورة ليفربول يتوقع موعد بدء شائعات رحيل فيرتس عن ليفربول
كم عدد أهداف فيرتس مع ليفربول؟
كان يُنظر إلى فيرتس على أنه موهبة استثنائية لا تتكرر إلا مرة كل جيل عندما غادر وطنه في صفقة قياسية. فقد تُوج بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن وكان من المتوقع أن يكتسح كرة القدم الإنجليزية، بالنظر إلى القدرات الإبداعية التي يمتلكها.
ومع ذلك، فقد عانى من بداية بطيئة، حيث تعثر ليفربول في انطلاقة موسم 2025-26 ولم يصل أبدًا إلى إيقاعه المعهود. واكتفى فيرتس بتسجيل سبعة أهداف وصناعة مثلها للريدز، رغم أن التوقعات كانت أكبر من ذلك بكثير. وحتمًا، طُرحت الكثير من الأسئلة المزعجة حول قيمته الحقيقية وتأثيره على الأداء الجماعي للفريق.
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متى يفتح الباب لتلقي العروض؟
على الرغم من الاستثمار الضخم في فيرتس، الذي لا يزال يبحث عن التألق في بداية موسم 2026-27، إلا أن ليفربول لا يمكنه الانتظار إلى الأبد حتى يستعيد بريقه، وقد يكون موسمان هما كل ما سيحصل عليه لإثبات أحقيته في البقاء لفترة طويلة في ميرسيسايد.
وربما لا يُمنح هذا الوقت الطويل، حيث صرح هامان - في حديثه لـ "جول" بالشراكة مع Betinia NJ - عند سؤاله عما يحتاجه فيرتس من الموسم الحالي ومتى يمكن أن تظهر شائعات رحيله، قائلاً: "يجب أن يبدأ في اللعب بشكل جيد. عليه أن يبدأ في التأثير على مجريات المباراة".
وأضاف: "أعتقد أنه لاعب يميل للعب الحر. ربما لم يحظَ بعد باحترام اللاعبين الآخرين بالشكل الذي يسمح له بالتوقف عن أداء المهام الدفاعية أحيانًا، لأنني أرى أن عليك منحه مساحات معينة وبعض الحرية، طالما أن هناك لاعبين يستردون الكرة من أجله. واللاعبون لا يمانعون في القيام بذلك إذا كانوا يعلمون أنه عندما يستلم الكرة 10 مرات، فإن شيئًا مؤثرًا سيحدث في ست أو سبع أو ثماني مرات. ولكن هذا ببساطة ليس ما يحدث الآن".
وزاد: "الآن هو يعمل بجهد كبير في العودة للخلف لدعم الدفاع. أعتقد أنه يبذل جهدًا مبالغًا فيه أحيانًا. إنه يريد مساعدة الفريق لأنه يرى أنه قادر على التأثير هجوميًا. لذا أعتقد أن التوازن في أسلوب لعبه كان خاطئًا، لكنه لن يكسب احترام اللاعبين إلا عندما يبدأ في التأثير على الجانب الهجومي. هو ليس موجودًا لافتكاك الكرات، بل لصناعة الأهداف وتسجيلها".
وأوضح: "أعتقد أن هناك عددًا قليلاً من المباريات التي قام فيها بذلك الموسم الماضي، وهذا ببساطة غير كافٍ. وبالطبع، الجميع يتحدث عن الجانب البدني في الدوري الإنجليزي الممتاز. نعم، هو يعتمد أكثر على الجانب البدني، وبعض أفضل اللاعبين استغرقوا وقتًا للتأقلم. أعتقد أن [خوان سيباستيان] فيرون أتى وهو يُوصف بأنه أفضل لاعب خط وسط، وأظن أنه استمر لموسم واحد ثم عاد إلى إيطاليا. لذا، البعض ببساطة لا يستطيع أو لا يريد القيام بذلك".
واستطرد هامان قائلاً: "ومن الواضح أنه كلما طال الوقت الآن يزداد الأمر صعوبة، لأنني قلت في الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى: امنحوه الوقت. قلت إنه أروع من أن يفشل. لكن بمجرد انقضاء فترة أعياد الميلاد، قلت إنني لا أعتقد أنه سينجح بعد الآن لأن الوقت طال أكثر من اللازم، ولأن سقف التوقعات لا يقل".
وواصل حديثه: "أعتقد أنه إذا لم يبدأ في اللعب بشكل جيد، فقد تم استبداله مرة أخرى في المباراة الأولى بعد 60 دقيقة، وإذا لم يبدأ في التأثير على المباريات في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، بحلول فترة التوقف الدولي والتي تعد أطول هذا العام، سنشهد الكثير من أحاديث الصحف، والكثير من النقاشات حول ما إذا كان ينبغي للنادي التعاقد معه من الأساس، وهو أمر فات أوانه بالطبع لأنه موجود بالفعل. وربما سيبدأ هو في التفكير: (حسنًا، ربما هذا المكان ليس مناسبًا لي)".
واختتم هذه النقطة بقوله: "أعتقد أن شيئًا ما سيحدث، لأنه بالنسبة للاعب بهذا الحجم وهذه المكانة، والمبلغ المالي الذي كلفه، فإن ما يقدمه ليس كافيًا على الإطلاق. يجب إيجاد حل بطريقة ما، ربما حتى في فترة الانتقالات الشتوية، إذا لم تتحسن الأمور".
ما هو أفضل مركز لفيرتس؟
أثار فيرتس نقاشًا حيويًا حول مركزه الأفضل، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كان صانع ألعاب في مركز رقم 10 أم مهاجمًا سيكون أكثر إنتاجية عند اصطفافه على الرواق الأيسر والدخول إلى العمق.
وعند سؤاله عن رأيه في هذا النقاش، قال هامان، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده في أنفيلد: "أعلم أن الجميع يتحدث عن مدى تألقه في التدريبات وكل هذا. ولكن تأتي لحظة، وأعتقد أن تلك اللحظة كانت في العام الماضي بعد أعياد الميلاد، حيث كان ينبغي على أحدهم أن يقول: (استمع يا فتى، إما أن تثبت نفسك أو سنرى ما سيحدث في كأس العالم في الصيف، وربما يتعين علينا إيجاد حل). لأنهم لا يستطيعون الانتظار إلى الأبد".
وأتم حديثه موضحًا: "لقد تم التعاقد معه ليكون النجم الأول. ولا ألقي باللوم على توظيفه في الرواق الأيسر. أعتقد أنني قلت قبل عام، في الصيف، إن المدرب يراه كصانع ألعاب صريح (رقم 10). ولكن إذا كان لديك لاعب في هذا المركز لا يخلق الفرص أو لا يسجل عددًا كافيًا من الأهداف، فمن الواضح أن لاعبًا آخر يجب أن يشارك، خاصة مع قدوم [برادلي] باركولا. إنه موقف صعب بالنسبة للاعبين في إنجلترا".
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ليفربول 2026-27: نقطتان من المباريات الافتتاحية
يرتبط فيرتس بعقد طويل الأمد مع ليفربول حتى عام 2030. ومع ذلك، سيحتاج إلى التحسن بسرعة، وإضافة فاعلية أكبر إلى أسلوب لعبه، من أجل استكمال مدة هذا العقد.
واكتفى الريدز، الذين يعملون الآن تحت قيادة التكتيكي الإسباني أندوني إيراولا، بالتعادل 2-2 مع كل من نيوكاسل ونوتنجهام فورست في أول مباراتين من موسم 2026-27. وسيعودون إلى المنافسات يوم الجمعة عندما يقومون برحلة لمواجهة إيبسويتش الصاعد حديثًا.
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