أرن سلوت يُثنى عليه لقراره باستبعاد محمد صلاح، حيث إن مهاجم ليفربول نفسه «لا يصدق» أنه يضيع كل هذه الفرص السانحة

يعتقد ألارديس أن سلوت يجب أن يضع النتائج قبل السمعة، ويؤيد القرار الجريء الذي اتخذه المدرب بإبقاء صلاح على مقاعد البدلاء. وفي حديثه إلى "BOYLE Sports"، قال ألارديس: "أعتقد في الواقع أن الأمر أصبح أصعب على آرني سلوت لاستبعاد محمد صلاح الآن بعد أن أصبح الجميع يعلم أنه سيغادر، لكنه يجب أن يفعل ما يراه صوابًا للفريق لأنه يتعرض للضغط هو نفسه.

"إذا شعر أن صلاح لا يساهم بما يكفي، فعليه - كما هو الحال مع أي لاعب آخر - أن يتخذ قرار استبعاده لأنه هو من يتحمل المسؤولية. يمكنك أن ترى ذلك على وجه صلاح؛ فهو لا يصدق الفرص التي يضيعها. تلك الفرصة التي أضاعها أمام مانشستر سيتي نهاية الأسبوع الماضي - في 99 من أصل 100 مرة في الماضي كان سيحرزها. لقد تردد لثانية أو ثانيتين إضافيتين، وتمكن المدافع من التصدي للكرة. ثم أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني. عندما تصل الأمور إلى هذا الحد، فإن ذلك يمثل مشكلة حقيقية لثقته بنفسه. تلك الركلة كانت أشبه بتمريرة خلفية إلى الحارس."