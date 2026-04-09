أرن سلوت يُثنى عليه لقراره باستبعاد محمد صلاح، حيث إن مهاجم ليفربول نفسه «لا يصدق» أنه يضيع كل هذه الفرص السانحة
النجم المصري يكافح من أجل الحفاظ على مستواه
تعرض نجم ليفربول لانتقادات نادرة عقب سلسلة من العروض غير المعهودة أمامه المرمى. على الرغم من مكانته كأسطورة في النادي، إلا أن قلة إنتاجية صلاح - الذي سجل 10 أهداف فقط في 35 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم - أثارت جدلاً حول ما إذا كان يجب أن يظل لاعباً أساسياً بلا منازع. قرر سلوت استبعاد النجم المصري في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي خسرها ليفربول 2-0 أمام باريس سان جيرمان، مما أثار تساؤلات حول دور اللاعب الذي سيغادر النادي هذا الصيف.
ألارديس يؤيد قرار سلوت
يعتقد ألارديس أن سلوت يجب أن يضع النتائج قبل السمعة، ويؤيد القرار الجريء الذي اتخذه المدرب بإبقاء صلاح على مقاعد البدلاء. وفي حديثه إلى "BOYLE Sports"، قال ألارديس: "أعتقد في الواقع أن الأمر أصبح أصعب على آرني سلوت لاستبعاد محمد صلاح الآن بعد أن أصبح الجميع يعلم أنه سيغادر، لكنه يجب أن يفعل ما يراه صوابًا للفريق لأنه يتعرض للضغط هو نفسه.
"إذا شعر أن صلاح لا يساهم بما يكفي، فعليه - كما هو الحال مع أي لاعب آخر - أن يتخذ قرار استبعاده لأنه هو من يتحمل المسؤولية. يمكنك أن ترى ذلك على وجه صلاح؛ فهو لا يصدق الفرص التي يضيعها. تلك الفرصة التي أضاعها أمام مانشستر سيتي نهاية الأسبوع الماضي - في 99 من أصل 100 مرة في الماضي كان سيحرزها. لقد تردد لثانية أو ثانيتين إضافيتين، وتمكن المدافع من التصدي للكرة. ثم أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني. عندما تصل الأمور إلى هذا الحد، فإن ذلك يمثل مشكلة حقيقية لثقته بنفسه. تلك الركلة كانت أشبه بتمريرة خلفية إلى الحارس."
ركود مستمر في أنفيلد
ما يثير قلق ليفربول هو أن هذا التراجع في المستوى يبدو أنه أكثر من مجرد تراجع مؤقت. وأشار ألارديس إلى أن الأهداف التي اعتاد المشجعون على رؤيتها - وبالتحديد قدرة صلاح على الانطلاق من الجانب والمرور إلى داخل منطقة الجزاء وتسديد الكرة في الزاوية العليا - قد تلاشت إلى حد كبير هذا الموسم.
وأضاف: "إنه ليس في حالة ذهنية تسمح له بتسجيل الأهداف، ولسوء الحظ، استمر هذا الوضع لفترة طويلة جدًا". "تلك الحركة التي يقتحم فيها من الجانب الأيسر ويسدد الكرة في الزاوية العليا، أعتقد أنني لم أرها سوى مرة أو مرتين هذا الموسم - بينما كنا نشاهد 10 منها كل عام".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تضع هزيمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان الفريق أمام مهمة صعبة قبل مباراة الإياب التي ستقام في أنفيلد الأسبوع المقبل. لكن قبل ذلك، سيواجه فريق سلوت أولاً فريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل ليفربول المركز الخامس في الترتيب، بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع. وفي الوقت نفسه، سيسعى صلاح للعودة إلى التشكيلة الأساسية وإحداث تأثير كبير في كلتا المباراتين.