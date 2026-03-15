Getty Images Sport
ترجمه
أرن سلوت يكشف بصراحة عن الأسباب التي تجعله «المدرب القادم لتوتنهام» - ونجم الدوري الإنجليزي السابق يضع ليفربول أمام تحدٍ جديد
تلبية التوقعات الهائلة في أنفيلد
وتُذكّرنا هذه المقارنة بأن مجرد لعب كرة قدم جذابة والحفاظ على مركز متقدم في الدوري نادراً ما يكون كافياً لإرضاء جماهير ليفربول، التي اعتادت على الهيمنة في عهد يورغن كلوب. كان من المتوقع دائماً أن يكون الانتقال من عهد كلوب هو القصة الأبرز في ميرسيسايد. ولكن بينما توقع الكثيرون تراجعاً في الأداء، فاز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. ومع ذلك، كما يشير ميرسون، فإن الاختبار الحقيقي لمدرب ليفربول لا يقتصر على الفوز بالمباريات فحسب، بل على رفع الكأس في شهر مايو.
- Getty Images Sport
تقييم ميرسون القاسي
ثم أبدى ميرسون توقعًا جريئًا بشأن الوجهة التي قد ينتهي بها المطاف بالمدرب الهولندي في حال مغادرته «أنفيلد»، حيث قال لشبكة «سكاي سبورتس»: «أعتقد أنه سيتعين عليه أن يصل بالفريق إلى المراكز الأربعة الأولى، وإلا فسيصبح [المدرب] التالي لتوتنهام».
"إذا فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكنه لم ينه الموسم في مراكز تؤهله لدوري أبطال أوروبا، فلن يحدث ذلك أي فرق على الإطلاق. أعتقد أن ليفربول يجب أن يتأهل لدوري أبطال أوروبا بسبب قاعدة اللعب النظيف [المالي]. فكلما زادت مشاركاتك في دوري أبطال أوروبا، زادت جودة اللاعبين الذين يمكنك ضمهم إلى الفريق".
التحدي المتمثل في إرث يورغن كلوب
ولتجنب المقارنة بـ«توتنهام»، يتعين على سلوت أن يثبت قدرته على التعامل مع الضغوط الشديدة. ويعتقد ميرسون أن سقف التوقعات قد ارتفع إلى درجة عالية جدًا، لدرجة أن أي أداء أقل من تحقيق الانتصارات بانتظام سيؤدي في النهاية إلى تزايد قلق الجماهير ووسائل الإعلام بشأن مشروع المدرب الهولندي.
وقال: "أعتقد أنهم بحاجة إلى لاعب وسط دفاعي، وعندها سيعودون إلى القمة مرة أخرى العام المقبل". "لقد كانوا بعيدين عن مستواهم هذا العام، وكان الأمر غريبًا حقًا، ومن الصعب أن تفوز بالدوري كما فعلوا. لقد خاضوا صراعًا خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية أيضًا، مع انضمام لاعبين جدد. مرة أخرى، إنهم يلعبون لصالح ليفربول، أحد أكبر الأندية في العالم. استغرق الأمر منهم بعض الوقت للتأقلم، وهم لاعبون من الطراز الرفيع، لكن النادي هو مجرد نادٍ كروي ضخم".
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
لا تزال جدول مباريات ليفربول حافلاً، والتوقعات من الإدارة واضحة: الفريق ليس في مرحلة إعادة بناء، بل في مرحلة الفوز. ولا يزال ليفربول يشارك في العديد من المسابقات، بما في ذلك السعي للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى والتقدم في دوري أبطال أوروبا. ويستضيف الفريق توتنهام يوم الأحد، ثم سيحاول قلب النتيجة بتعويض تأخره بهدف واحد أمام غالطة سراي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
إعلان