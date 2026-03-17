أرن سلوت يعرب عن خلافه مع جيمي كاراغر بشأن انتقادات ليفربول بعد التعادل المخيب للآمال مع توتنهام
تغير ملحوظ في أجواء أنفيلد
تأتي تعليقات سلوت في أعقاب تقييم لاذع من كاراغر. فقد حذر المحلل من أن المدرب يفقد دعم جماهير أنفيلد بعد الأجواء السامة التي شابت مباراة التعادل يوم الأحد ضد توتنهام. ويمر «الريدز» حاليًا بفترة كارثية، حيث يحتلون المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرين بفارق 21 نقطة عن المتصدر أرسنال. وفي إشارة إلى رد الفعل المستاء على هدف التعادل في الدقيقة 90، قال كاراغر: "الصافرات في النهاية كانت صافرات حقيقية من جماهير مستاءة وغير راضية. أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا الآن على آرني سلوت استعادة ثقتهم. بمجرد أن تفقد تلك الجماهير، يصبح من الصعب جدًا استعادتها".
رفض تصنيف الفريق على أنه مجموعة من الأفراد
ورداً مباشراً على الإشارة إلى أن فريقه قد فقد هويته الجماعية، رفض المدرب الهولندي هذه الفكرة رفضاً قاطعاً. وأشاد بالمرونة التي أظهرها لاعبوه رغم تعرضهم لعدد لا يحصى من الانتكاسات خلال موسم مضطرب. وفي معرض رده المباشر على الانتقادات، أوضح قائلاً: "أتفق مع الكثير مما قاله جيمي طوال هذا الموسم بأكمله. لكن في هذه النقطة بالذات، أختلف معه. لا أرى ذلك بعد أن استقبلنا هدف التعادل 1-1. بعد كل هذه الخيبات، لم يكن من الغريب أو العجيب أن يستسلم اللاعبون. لكنهم لم يفعلوا ذلك."
انعدام التماسك في ظل معاناة الفريق من الإصابات
وفي معرض دفاعه عن شخصيات لاعبيه، أقر المدرب الرئيسي بأن الفريق لا يعمل بشكل مثالي كوحدة واحدة. وتوضيحاً لموقفه، أضاف: "مرة أخرى، نحن متفقون، لكن هذا يرجع إلى قلة عدد المرات التي لعبنا فيها معاً. الأمر ليس وكأننا 11 فرداً منفردين؛ فإذا كان يقصد ذلك، فأنا أختلف معه تماماً. أما إذا كان يقصد أننا لا نلعب معاً بشكل مثالي سواء أثناء الاستحواذ على الكرة أو عند عدم الاستحواذ عليها، فهو محق. هذا لا علاقة له بالعقلية الفردية، بل لأن الروابط بين اللاعبين لم تصبح قوية بعد. كل هذه الأمور علينا أن نتكيف معها مع كل فريق على حدة. أرى فريقًا يقاتل معًا".
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
لا يملك المدرب المحاصر الوقت للتفكير في المشاكل المحلية، حيث تتجه الأنظار نحو مباراة أوروبية حاسمة. وبعد خسارته 1-0 في مباراة الذهاب، يستضيف بطل أوروبا خمس مرات فريق غالطة سراي يوم الأربعاء، وهو في حاجة ماسة إلى قلب النتيجة للوصول إلى ربع النهائي. على الصعيد المحلي. بعد الاختبار القاري، تنتظرهم رحلة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى برايتون يوم السبت. على الرغم من التدقيق الشديد والصعوبات في الدوري، فإن مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الصعبة خارج أرضهم أمام مانشستر سيتي في أوائل أبريل تبقي آمالهم في الفوز بلقب محلي حية.
