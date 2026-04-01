يقترب إيزاك أخيرًا من العودة التي طال انتظارها إلى الملاعب بعد فترة توقف مرهقة. وكان اللاعب الدولي السويدي قد غاب عن الملاعب منذ شهر ديسمبر بعد تعرضه لكسر في الساق خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام، لكن تعافيه وصل الآن إلى مرحلة حاسمة.

قبل إصابته، شارك إيساك في 16 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول، وسجل ثلاثة أهداف فقط وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال موسمه الأول. ومع ذلك، يبدو أن الأمور تتحول لصالح النجم السويدي. وفي حديثه عن تقدم المهاجم، قال سلوت: "أعتقد أن أليكس في وضع جيد للغاية لأن السويد تأهلت لكأس العالم مساء أمس، وبصرف النظر عن ذلك، سيتدرب مع المجموعة مرة أخرى لأول مرة غدًا. إذا كنت قد عملت بجد لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أو ما شابه ذلك، ثم عدت إلى تدريبات الفريق، فهذا أمر رائع للجميع. لذا، فإن أليكس، من هذه الناحية، في وضع جيد.

"بالطبع هذه هي جلسته الأولى فقط مع الفريق بعد ثلاثة أو أربعة أشهر [من الغياب]، لكن من الجيد عودته لأننا جميعًا نعرف من وقعنا معه، وقد وقعنا مع مهاجم رائع. لذا، فإن وجوده مرة أخرى في فريق يخلق عادةً الكثير من الفرص - وربما ليس فورًا من اللحظة الأولى التي يمكنه فيها البدء - لكن عودته خلال الشهرين الأخيرين أمر مفيد جدًا لنا، على ما أعتقد."