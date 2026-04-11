أرني سلوت يؤكد أن فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025 أدى إلى «تأجيل» عملية إعادة البناء، وأن «الريدز» قد وصلوا إلى «نهاية دورة» عهد يورغن كلوب

وكشف سلوت أن المناقشات حول تجديد تشكيلة الفريق كانت قد بدأت بالفعل قبل وصوله إلى ميرسيسايد بفترة طويلة، لكن نجاح ليفربول في الموسم الماضي غيّر توقيت تلك الخطط.

وقال سلوت، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان": "هذا أحد الأمور التي نتفق عليها – ليس الآن، بل منذ عام ونصف". "من الطبيعي في كرة القدم أن تكون هناك دورات. أنا سعيد جدًا لأن مو وروبو تعاونا مع جميع اللاعبين الذين تعاقدنا معهم الصيف الماضي، لأنهما تمكنا من رؤية ما يعنيه النادي بالنسبة لهم ومدى جديتهم في العمل".

"هذه عملية طبيعية في الأندية الناجحة، أو أي نادٍ، أن يكون هناك نهاية للدورة. هذا ليس شيئًا جديدًا بالنسبة لنا. الشيء الرائع هو أننا ربما أرجأنا تلك الدورة مع الموسم الماضي."