أرني سلوت يقدم آخر المستجدات حول إصابة محمد صلاح بعد أن طلب نجم ليفربول استبداله خلال الهزيمة الساحقة أمام غالطة سراي

وتحدث سلوت عن صلاح بعد الفوز، وقال للصحفيين: "كان يطلب التبديل، ليس لأنه شعر أنه سجل أهدافًا كافية، بل لأنه شعر بشيء ما. لذا دعونا نرى كيف ستكون حالته في عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها".

كما أشاد مدرب ليفربول بسلح لهدفه، مضيفاً: "إنه يقول الكثير عنه أنه بعد إضاعته لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة [سجل ذلك الهدف]. قد يكون ذلك صعبًا في بعض الأحيان على اللاعب أو الفريق، لذا أهنئ الفريق على أدائه في الشوط الثاني لأننا واجهنا الكثير من الانتكاسات هذا الموسم، وكان لدينا العديد من الشوط الأول أو الثاني حيث صنعنا فرصة تلو الأخرى دون أن نحقق ما يستحقه أداؤنا، وبالتالي لم نسجل أهدافًا.

"ثم خرج مو والفريق في الشوط الثاني بالطريقة التي لعبوا بها. قدم تمريرة حاسمة أولاً لهوجو، تمريرة رائعة، ثم سجل هدفاً من طرازه، وهو ما سجله كثيراً في هذا الملعب ولصالح هذا النادي، حيث توغل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية العليا. هذا يدل على قوته الذهنية، ولكنه يدل بالتأكيد أيضاً على قوة الفريق، لأن المحن هي شيء يمكننا الحديث عنه عندما يتعلق الأمر بهذا الموسم."