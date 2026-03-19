أرني سلوت يقدم آخر المستجدات حول إصابة محمد صلاح بعد أن طلب نجم ليفربول استبداله خلال الهزيمة الساحقة أمام غالطة سراي
صلاح يتألق في فوز ليفربول
سجل صلاح هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز ليفربول على غالطة سراي 4-0 يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. وسجل "الملك المصري" ليفربول هدفاً بلمسة مميزة ليختتم النتيجة ويؤهل فريقه إلى ربع النهائي لمواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان. ومع ذلك، لم يكمل صلاح المباراة، حيث طلب استبداله بعد وقت قصير من تسجيله الهدف بعد أن بدا أنه تعرض لإصابة طفيفة.
"سلوت" يقدم آخر المستجدات بشأن إصابة صلاح
وتحدث سلوت عن صلاح بعد الفوز، وقال للصحفيين: "كان يطلب التبديل، ليس لأنه شعر أنه سجل أهدافًا كافية، بل لأنه شعر بشيء ما. لذا دعونا نرى كيف ستكون حالته في عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها".
كما أشاد مدرب ليفربول بسلح لهدفه، مضيفاً: "إنه يقول الكثير عنه أنه بعد إضاعته لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة [سجل ذلك الهدف]. قد يكون ذلك صعبًا في بعض الأحيان على اللاعب أو الفريق، لذا أهنئ الفريق على أدائه في الشوط الثاني لأننا واجهنا الكثير من الانتكاسات هذا الموسم، وكان لدينا العديد من الشوط الأول أو الثاني حيث صنعنا فرصة تلو الأخرى دون أن نحقق ما يستحقه أداؤنا، وبالتالي لم نسجل أهدافًا.
"ثم خرج مو والفريق في الشوط الثاني بالطريقة التي لعبوا بها. قدم تمريرة حاسمة أولاً لهوجو، تمريرة رائعة، ثم سجل هدفاً من طرازه، وهو ما سجله كثيراً في هذا الملعب ولصالح هذا النادي، حيث توغل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية العليا. هذا يدل على قوته الذهنية، ولكنه يدل بالتأكيد أيضاً على قوة الفريق، لأن المحن هي شيء يمكننا الحديث عنه عندما يتعلق الأمر بهذا الموسم."
دور جديد لصلاح؟
كما سُئل سلوت عن قراره بإشراك صلاح في دور "أكثر عمقاً" في المباراة ضد غالطة سراي، فعبّر عن رأيه قائلاً: "لم يكن التفكير يقتصر على محمد صلاح وحده، بل كان يشمل العديد من العوامل. فأنت تحاول دائماً إعداد فريقك بطريقة تساعده خلال المباراة. لكنني أعتقد أن الليلة لم تكن مسألة تكتيكات، بل كانت في المقام الأول بفضل الجهد الذي بذلوه، والدعم الذي حصلوا عليه من الجماهير. وبالطبع، يمكن للتكتيكات أن تساعد. لكن معدل العمل هذا، والكثافة هذه، وهذا التناغم في اللعب، دائمًا ما يكون أهم من التكتيكات. لكن للأسف، لقد لعبنا بهذه التكتيكات من قبل – في مباراة فرانكفورت خارج أرضنا، ومباراة إنتر ميلان خارج أرضنا، وبعض المباريات الأخرى – لكن عادةً ما يصاب لاعب ما هذا الموسم، ولا نستطيع تكرار ذلك لأننا نفقد نوعًا معينًا من اللاعبين في مركز معين.
"لذا، استخدمنا هذه التكتيكات من قبل، لكن للأسف حتى الليلة لم يتمكن جو جوميز من اللعب، وهذا لم يكن مفيدًا بالطبع، عندما اضطررت إلى استبدال جيريمي فرينبونج، لكن كورتيس [جونز] قام بعمل رائع مرة أخرى. كان هذا هو موسمنا، ففي كل مرة نعتقد أننا وجدنا النظام أو نعتقد أننا وجدنا أسلوب اللعب المناسب، يصاب أحدهم، ولا نجد بديلاً مناسبًا، لذا يتعين علينا التكيف والتغيير مرة أخرى. لكن هذا جزء من كونك مدربًا، لذا لا يمكنك الشكوى من ذلك."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيواجه ليفربول فريق باريس سان جيرمان في ربع النهائي في أبريل، حيث سيواجه الفائز في تلك المواجهة إما ريال مدريد أو بايرن ميونيخ في نصف النهائي. وقبل ذلك، سيواجه ليفربول فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
