أرني سلوت يقدم آخر المستجدات بشأن إصابة ألكسندر إيساك، بينما يقلل مدرب ليفربول من أهمية المخاوف بشأن لياقة هوغو إكيتيكي قبل مواجهات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

تلقى ليفربول ضربة مزدوجة يوم السبت، حيث تم استبدال إكيتيكي في غضون الدقائق العشر الأولى، ليخسر «الريدز» المباراة بنتيجة 2-1 في ضربة قوية لطموحاتهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يبدو أن إكيتيكي أصيب بشد عضلي في ساقه خلال صدام مع جيمس ميلنر، لكن الريدز قد يشعرون ببعض الارتياح لمعرفة أن إيساك في طريقه للعودة؛ فاللاعب الدولي السويدي لم يلعب للنادي منذ مواجهة توتنهام في ديسمبر، عندما تعرض لكسر في ساقه. ومع ذلك، قد يعود الآن في مباراة طال انتظارها ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، بعد فترة التوقف الدولية.

قال سلوت: "أليكس سيكون متاحًا [لمباراة باريس سان جيرمان]، نعم. السؤال هو ماذا تعني بـ"جاهز"؟

"إذا كنت تريد اللاعب الذي لعب قبل عام بالضبط ضدنا في نهائي كأس كاراباو وكان أفضل منا في ذلك اليوم، فسأقول لك إنني أشك في ذلك بعد غيابه لمدة سبعة أو ثمانية أشهر.

"لكنني أتوقع أن أتمكن من إشراكه لبضع دقائق. لا أستطيع أن أخبرك بالضبط ما الذي سأستفيد منه لأنه لم يتدرب مع الفريق ولو مرة واحدة".