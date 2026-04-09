أرني سلوت يشرح سبب عدم إشراكه لمحمد صلاح في المباراة ضد باريس سان جيرمان رغم الأداء الهجومي الضعيف لليفربول

كان قرار استبعاد صلاح تمامًا مثيرًا للدهشة بشكل خاص، لا سيما أن سلوت استخدم خمسة بدلاء آخرين، من بينهم ألكسندر إيساك، الذي عاد مؤخرًا فقط من إصابة في الساق أبعدته عن الملاعب لمدة أربعة أشهر تقريبًا، واللاعب تري نيوني البالغ من العمر 18 عامًا. ومع ذلك، تمسك المدرب بمنطقه، مدعياً أن إجبار صلاح على القيام بمهام دفاعية في منطقة جزاء ليفربول المحاصرة كان سيشكل إهداراً لمواهب المهاجم ولياقته البدنية قبل جدول مباريات محلي مزدحم.

وقال سلوت عندما سُئل عن القرار: "أعتقد أن الأمر في الجزء الأخير من المباراة كان يتعلق بالبقاء في المباراة أكثر من وجود أي فرصة لتسجيل هدف". "نعم، لا أحد يعلم، لأننا في الموسم الماضي سجلنا هدفاً قبل خمس دقائق من النهاية، عن طريق هارفي إليوت، عندما قمت باستبدال مو. لكن أعتقد أن هذه كانت 20-25 دقيقة كنا ندافع فيها فقط".

"ومو لاعب ذو جودة عالية، لكن لكي يقضي مو 20-25 دقيقة في الدفاع داخل منطقة الجزاء، أعتقد أنه من الأفضل له أن يحافظ على طاقته من أجل العديد من المباريات التي ستقام في الأسابيع المقبلة".