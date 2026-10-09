سيعمل مع ساوثجيت ورافا بينيتيز .. سلوت يعود للعمل من جديد بتجربة مختلفة!

حصل سلوت على أول منصب له منذ إقالته من ليفربول في نهاية الموسم الماضي. فقد تمّت إقالة المدرب الهولندي من مهامه عقب موسم صعب نجح فيه الريدز في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس، لتنتهي بذلك فترة عمله في ميرسيسايد.

وبدلاً من العودة مباشرة إلى مقاعد البدلاء، تم تعيين المدرب السابق لألكمار في مجموعة المراقبين الفنيين التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبذلك ينضم إلى لجنة نخبوية مهمتها تحليل المباريات القارية ومتابعة التطورات التكتيكية في أبرز بطولات الأندية الأوروبية.

وقبل قبوله منصب الاتحاد الأوروبي، ارتبط اسم سلوت بقوة بالمنصب الشاغر لتدريب منتخب هولندا. غير أنه نأى بنفسه عن المنتخب الوطني، مؤكداً أن تركيزه الأساسي يبقى منصباً على العودة إلى تدريب الأندية في المستقبل القريب.

وتعليقاً على الارتباطات السابقة بمهمة تدريب منتخب هولندا، تحدث سلوت إلى Voetbal International ليوضح الحقيقة قائلاً: "تلك التكهنات غير صحيحة. نحن ببساطة لم نصل إلى تلك المرحلة من المحادثات".



