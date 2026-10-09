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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

سيعمل مع ساوثجيت ورافا بينيتيز .. سلوت يعود للعمل من جديد بتجربة مختلفة!

آرني سلوت
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي الممتاز
فينورد
الدوري الهولندي

ينتظر العودة المثالية بعد مغادرة ليفربول

عاد المدرب السابق لليفربول، آرني سلوت، رسميًا إلى عالم كرة القدم بعد أربعة أشهر فقط من رحيله عن أنفيلد وقدوم أندوني إيراولا بدلًا منه.

وقد قبل المدرب الهولندي، الذي غادر ميرسيسايد عقب حملة صعبة للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، منصبًا مرموقًا سيبقيه حاضرًا في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية.

  • سلوت يحجز مقعد مراقب في اليويفا

    حصل سلوت على أول منصب له منذ إقالته من ليفربول في نهاية الموسم الماضي. فقد تمّت إقالة المدرب الهولندي من مهامه عقب موسم صعب نجح فيه الريدز في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس، لتنتهي بذلك فترة عمله في ميرسيسايد.

    وبدلاً من العودة مباشرة إلى مقاعد البدلاء، تم تعيين المدرب السابق لألكمار في مجموعة المراقبين الفنيين التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبذلك ينضم إلى لجنة نخبوية مهمتها تحليل المباريات القارية ومتابعة التطورات التكتيكية في أبرز بطولات الأندية الأوروبية.

    وقبل قبوله منصب الاتحاد الأوروبي، ارتبط اسم سلوت بقوة بالمنصب الشاغر لتدريب منتخب هولندا. غير أنه نأى بنفسه عن المنتخب الوطني، مؤكداً أن تركيزه الأساسي يبقى منصباً على العودة إلى تدريب الأندية في المستقبل القريب.

    وتعليقاً على الارتباطات السابقة بمهمة تدريب منتخب هولندا، تحدث سلوت إلى Voetbal International ليوضح الحقيقة قائلاً: "تلك التكهنات غير صحيحة. نحن ببساطة لم نصل إلى تلك المرحلة من المحادثات".


  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    يويفا يسلط الضوء على نجاح ليفربول

    وأكّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيينه، موضحًا المهام الدقيقة التي سيتولاها سلوت إلى جانب زملائه.

    وذكر الاتحاد أنّ المجموعة ستراقب المسابقات الأوروبية بالاستعانة بـ«الإحصاءات والمساعدة بالفيديو، بما يمكّنها من تقديم تقارير مفصّلة حول أحدث التطورات في مجال التدريب، تُشارَك مع الوسط الكروي لتقديم رؤية ديناميكية عن حالة اللعبة».

    كما أشاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسجلّ الهولندي، مضيفًا: «صنع سلوت اسمه مع فينورد، إذ بلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، وتوّج بلقب الدوري الهولندي وكأس هولندا في الموسمين التاليين.

    «انضمّ إلى ليفربول عام 2024، وقاد النادي على الفور إلى لقبه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال خمس سنوات، قبل أن يغادر أنفيلد هذا الصيف».


  • الانضمام إلى طاقم عمل مليء بالنجوم

    وينضمّ سلوت إلى كوكبة من المراقبين الفنيين البارزين التي تضمّ عدداً من الوجوه المألوفة في كرة القدم الإنجليزية. وتضمّ لجنة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المدرّبين السابقين لليفربول رافا بينيتيز وروي هودسون، إلى جانب حارس المرمى السابق لليفربول ديفيد جيمس. كما يُعدّ المدرّب السابق لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت والمدرّب السابق لإيفرتون شون دايش جزءاً من هذه المجموعة الرفيعة.

    وبينما يحلّل سلوت المباريات الأوروبية، سار المنتخب الهولندي في اتجاه مختلف. فعقب بحث الاتحاد الهولندي لكرة القدم، تمّ تعيين أسطورة برشلونة تشافي مدرّباً جديداً لهولندا، موقّعاً عقداً طويل الأمد يمتدّ حتى نهاية كأس العالم 2030.

    وعلى الرغم من فوات الدور الدولي عليه، يبقى سلوت ثابتاً على تفضيله للعمل اليومي في كرة القدم المحلية. واعترف قائلاً: "في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضّل أن أرى نفسي في الملعب التدريبي مع لاعبيّ كل يوم، وهو أمر لا يمكن تحقيقه ببساطة بالطريقة نفسها مع منتخب وطني. أكنّ احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني وللاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً تجاه الطريقة الاحترافية التي جرت بها المحادثات في ذلك الأسبوع. أمّا الآن، فأعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا يزال لديها الكثير لتقدّمه لي".


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    في انتظار العودة المثالية

    سيركز سلوت الآن على مهامه مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث سيحضر مباريات أوروبية رفيعة المستوى لتقديم تحليلات تكتيكية.

    ويبقيه هذا الدور منخرطًا بشكل كبير في اللعبة على أعلى المستويات بينما ينتظر الفرصة التدريبية المناسبة لتظهر. وبعد أن توّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الهولندي، لن يفتقر صاحب الـ48 عامًا إلى الراغبين في ضمه.

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