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أحمد فرهود

والد نجم أرمينيا يعلنها رسميًا.. الأهلي قدّم عرضًا إلى نجلي وهذا قراره!

الأهلي
إدوارد سبيرتسيان
إف سي كراسنودار
دوري روشن السعودي
انتقالات

صفقة يحتاجها الأهلي؛ فهل تتم؟!..

حسم مكرتيتش، والد النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، صانع ألعاب نادي كراسنودار الروسي، مصير انتقال نجله إلى عملاق جدة الأهلي، في صيف العام الحالي.

تقارير أعلنت اقتراب الأهلي من حسم صفقة سيبرتسيان، في صيف العام الحالي؛ بعد أن أعطى اللاعب "الضوء الأخضر" إلى بطل آسيا، للانضمام إلى صفوفه رسميًا.

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    الأهلي قدّم عرضًا بالفعل إلى إدوارد سبيرتسيان

    وفي هذا السياق.. اعترف مكرتيتش، والد النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، صانع ألعاب نادي كراسنودار الروسي، بوجود عرض من عملاق جدة الأهلي بالفعل؛ للتعاقد مع نجله البالغ من العمر 25 سنة، خلال صيف العام الحالي.

    إلا أن مكرتيتش نفى في تصريحات مع قناة "Match TV"، إعطاء سبيرتسيان موافقته للانضمام إلى الأهلي - حتى الآن -؛ عكس ما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات القليلة الماضية.

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    بعد عرض الأهلي.. قرار إدوارد سبيرتسيان بشأن مستقبله!

    واستكمالًا لتصريحاته.. أكد مكرتيتش، والد النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، صانع ألعاب نادي كراسنودار الروسي، أن نجله وضع الاستمرار في أوروبا؛ كـ"خيار أول" بالنسبة له، في الفترة القادمة.

    وأشار مكرتيتش إلى أن سبيرتسيان، سيدرس الخيارات الأوروبية المتاحة له أولًا؛ قبل الرد على عرض عملاق جدة الأهلي، سواء بالموافقة أو الرفض.

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    مسيرة إدوارد سبيرتسيان مع عالم الساحرة المستديرة

    إدوارد سبيرتسيان هو لاعب أرميني، ولكنه وُلِد في روسيا؛ حيث يلعب منذ بداية رحلته في عالم الساحرة المستديرة، مع النادي المحلي كراسنودار.

    ومثّل سبيرتسيان جميع الفئات السنية لكراسنودار؛ قبل تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2021.

    وقدّم اللاعب الأرميني مستوى رائع، في موسم 2025-2026؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 42 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    وإجمالًا.. ساهم إدوارد سبيرتسيان في 108 أهداف "سجل 58 وصنع 50"، في 185 مباراة رسمية مع النادي الروسي؛ منذ تصعيده للفريق الأول في صيف 2021، وحتى يومنا هذا.

    أما دوليًا؛ فقد سجل اللاعب 11 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 40 مباراة مع منتخب أرمينيا الأول لكرة القدم.

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    إدوارد سبيرتسيان.. صفقة يحتاجها الأهلي كثيرًا

    المثير في الأمر أن عملاق جدة الأهلي، يُعاني من نقص واضح في مركز "صانع الألعاب التقليدي"؛ حيث لا يضم في صفوفه سوى الفرنسي إنزو ميو، الذي يقدّم مستويات متذبذبة.

    كما أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأهلاوي، يستخدم ميو كلاعب وسط "رقم 8" أحيانًا؛ مع إشراك أحد الأجنحة أو المهاجم فراس البريكان، تحت رأس الحربة الإنجليزي إيفان توني.

    لذا.. صفقة النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان؛ ستقدّم الإضافة الكبيرة للفريق الأهلاوي، إذا تم حسمها بشكلٍ رسمي.