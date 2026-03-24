سيضطر لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا إلى الغياب لمدة شهر على الأقل بعد تعرضه لإصابة خطيرة في ربلة الساق في مرحلة حاسمة من الموسم، مما يشكل ضربة قاسية لفريق ميكيل أرتيتا في ظل جدول مباريات مزدحم للغاية.
أرسنال يواجه مشكلة خطيرة وإيقاف طويل لإيبيريتشي إيزي: قد يغيب لمدة شهر ونصف
متوفر بعد أكثر من شهر
وفقًا لـ BBC، سيضطر إيزي إلى الابتعاد عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال الفوز في دوري أبطال أوروبا على باير ليفركوزن.
وقد غاب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عن نهائي كأس كاراباو الذي خسره الفريق يوم الأحد بنتيجة 2-0 أمام مانشستر سيتي، كما تم استبعاده من قائمة المنتخب الوطني. وينتظر مدرب أرسنال أرتيتا النتائج النهائية للفحوصات الطبية، لكن توقيت الإصابة يمثل ضربة قاسية للغانرز، الذين يخوضون سباقًا على اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
ومع ذلك، فإن العودة الوشيكة للقائد مارتن أوديجارد، بعد توقف دام شهراً بسبب إصابة في الركبة، ستساعد في تخفيف الضغط على خط الوسط.
إيزي الأساسي
سيكون غياب لاعب خط الوسط الهجومي ملموساً للغاية، نظراً لمساهمته الهائلة في الموسم الحالي. قبل هذه العثرة، كان إيزي قد خاض 43 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك مباراتان مع كريستال بالاس قبل انتقاله في أواخر أغسطس. ويشمل رصيده تسعة أهداف وست تمريرات حاسمة مع «المدفعجية»، مما يجعله أحد أعمدة الهجوم. كان له دور حاسم بشكل خاص في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب 26 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع هدفين. على الصعيد الأوروبي، سجل بالفعل هدفاً واحداً وصنع هدفين في تسع مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
بارنز يحتل مكانه في المنتخب الوطني
ونظراً لغياب نجم أرسنال، سارع مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل إلى استدعاء جناح نيوكاسلهارفي بارنز ليحل محله في معسكر «الأسود الثلاثة». يمر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بفترة رائعة من حيث المستوى، حيث سجل 14 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم. ويضع هذا الاستدعاء في اللحظة الأخيرة حدًا لغياب المهاجم عن المنتخب الوطني الذي استمر قرابة ست سنوات. علاوة على ذلك، يضع هذا الاستدعاء حدًا للتكهنات حول أهليته للعب مع منتخب اسكتلندا.
أرسنال، وماذا الآن؟
يتعين على أرتيتا الآن خوض جدول مباريات صعب بدون نجمه البارز. يتصدر الفريق حالياً الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، الذي خاض مباراة أقل.
بعد فترة توقف المنتخبات الوطنية، سيستأنف الغانرز سعيهم نحو الثلاثية بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ساوثهامبتون يوم 4 أبريل. وبعد ثلاثة أيام فقط، سيخوض الفريق مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض سبورتنج لشبونة. وأخيراً، من المقرر أن تقام في 19 أبريل المواجهة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد رجال بيب جوارديولا، مما يعني أن عمق تشكيلة الفريق سيخضع لاختبار صعب خلال هذه المرحلة الحاسمة من نهاية الموسم.