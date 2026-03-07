Getty Images Sport
أرسنال يمضي قدماً في خططه للتعاقد مع لاعب وسط تقدر قيمته بـ 100 مليون يورو بينما يشاهد وكيله فوز برايتون
المدفعجية يضعون نصب أعينهم النجم الإيطالي
أرسنال عزز اهتمامه بـ تونالي لاعب نيوكاسل، حيث يسعى أرتيتا إلى إضافة لاعب من الطراز العالمي إلى خط وسط فريقه. وقد حدد النادي اللندني الشمالي اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا باعتباره المرشح المثالي لقيادة خط وسط الفريق إلى عصر جديد من الهيمنة المحلية والأوروبية.
وصل الاهتمام إلى ذروة جديدة هذا الأسبوع عندما شوهد ممثل اللاعب، بيبي ريزو، في المدرجات خلال فوز أرسنال على برايتون. أثار وجوده حديثًا جديدًا عن أن الانتقال إلى العاصمة أصبح حقيقة واقعة، على الرغم من التقييم المذهل البالغ 87 مليون جنيه إسترليني (116.5 مليون دولار) الذي وضعه نادي نيوكاسل على لاعب ميلان السابق، وفقًا لـ Tuttosport.
المنافسة على نجم الأزوري
ازدادت التكهنات بشأن الانتقال بعد تقارير عن اهتمام من مختلف أنحاء القارة. في حين تمسك نيوكاسل بموقفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، من المتوقع أن يتغير الوضع في نهاية الموسم.
ومع ذلك، فإن آرسنال ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا. فقد أفادت التقارير أن أندية أوروبية أخرى من النخبة، بما في ذلك مانشستر يونايتدويوفنتوس وريال مدريد، كانت تراقب وضع تونالي في الأشهر الأخيرة.
بيرتا يقود هجوم أرسنال
المدير الرياضي للغانرز، أندريا بيرتا، معجب قديم بتونالي ويقال إنه القوة الدافعة وراء هذه الهجمة المتجددة. وكان أرسنال قد حاول في السابق جذب لاعب الوسط إلى لندن خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات في يناير، لكن نيوكاسل رفض ذلك، وأعلن أن اللاعب غير قابل للتفاوض عليه في منتصف الموسم. ومع توفر المزيد من الوقت للعثور على بديل مناسب، قد يكون نيوكاسل أكثر تقبلاً للمفاوضات في الصيف إذا تم تلبية تقييمه المرتفع من قبل إدارة شمال لندن.
لم يكن حضور ريزو في ملعب أميكس مساء الأربعاء مصادفة، حيث شاهد أرسنال يحقق نتيجة مهمة أخرى. تشير تحركات الوكيل في إنجلترا إلى أن العجلة بدأت تدور لصفقة قد تهيمن على عناوين الصحف. يُعتقد أن بيرتا يستعد لشن هجوم جديد على معسكر اللاعب، مستفيدًا من علاقته الجيدة ومشروع النادي الرياضي لإقناع تونالي بأن الإمارات هي الوجهة المناسبة للخطوة التالية في مسيرته.
التركيز لا يزال على سانت جيمس بارك
بغض النظر عن تقارير وسائل الإعلام، فإن أولوية تونالي في الوقت الحالي هي إنهاء الموسم بقوة مع نيوكاسل. لا يزال فريق هاو يكافح من أجل الصعود في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة من 29 مباراة، بفارق تسع نقاط عن المراكز الأوروبية.
يواجه فريق الماغبايز سلسلة من المباريات الصعبة في الأسابيع المقبلة، بدءًا من مواجهة مانشستر سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، تليها مباريات ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
